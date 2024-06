Amanda Knox wollte vor dem Berufungsgericht in Florenz einen Freispruch erreichen. AFP/TIZIANA FABI

Florenz – Die US-Bürgerin Amanda Knox, die im Zusammenhang mit einem Mordfall in Italien vor Jahren für Schlagzeilen sorgte, ist am Mittwoch erneut der Verleumdung schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Florenz bestätigte in einem neu aufgerollten Verfahren im Beisein von Knox die frühere Verurteilung zu einer Haftstrafe.

In dem Verfahren ging es nicht direkt um den Mordfall von 2007, bei dem eine britische Austauschstudentin in der mittelitalienischen Stadt Perugia ermordet wurde. Hierbei ist Knox letztendlich freigesprochen worden. Das am Mittwoch gefällte Urteil dreht sich um eine falsche Anschuldigung. Nach ihrer Festnahme wegen des Mordfalls hatte Knox einen Barbesitzer fälschlich der Tat beschuldigt und wurde wegen Verleumdung zu drei Jahren Haft verurteilt. Dieses Urteil wurde 2019 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gekippt. Knox wollte vor dem Berufungsgericht in Florenz einen Freispruch erreichen, wurde jedoch erneut schuldig gesprochen. (APA, red, 5.6.2024)