"Von der Arbeitsmigration klar zu unterscheiden ist die illegale Migration": Beim Wahlkampf in der Heurigengegend Neustift am Walde muss Reinhold Lopatka nicht viele von der Linie der ÖVP überzeugen. © Christian Fischer

Eigentlich kommt Reinhold Lopatka ja aus der tiefsten Oststeiermark. In manchen Gegenden Wiens würde man ihm den Zuagroasten-Status trotzdem nie anmerken. Zum Beispiel in Wiens Nobelbezirk Döbling. Denn der steht nicht nur für Heurige, Weinberge und stadtnahe Wanderwege. Sondern auch für Villen mit großen Gärten und Ausblick von den grünen Hügeln. Und damit: für eine der wichtigsten Kernzielgruppen der ÖVP. Gerade für die kommende EU-Wahl.

Unternehmerfamilien, Anwaltsdynastien, der Primar aus Speising: In Döbling residieren Wiens gutsituierte Bürgerliche. Und wesentliche Teile des verbliebenen urbanen Großbürgertums. Zumindest in jenem Grätzel des Bezirks, in das es den ÖVP-Spitzenkandidaten an diesem Montag vor der EU-Wahl verschlagen hat. Hier will man nicht zu viele Ausländer in der Nachbarschaft, aber doch den Draht zur großen weiten Welt. Allein schon wegen der eigenen Geschäftsinteressen.

Solide statt feurig

Döbling weist das dritthöchste Durchschnittseinkommen der 23 Wiener Bezirke auf. Bei der vergangenen EU-Wahl machten 32 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ihr Kreuzerl bei der ÖVP, bei der bisher letzten Nationalratswahl gar 33 Prozent. Immer liegt die Volkspartei mit Respektabstand vor allen anderen Parteien. Und Lopatka, dunkelblauer Anzug, geschliffene Sprache, Anstecknadel mit Österreich- und EU-Flagge, ist hier in seinem Element.

Man brauche hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland, sagt er auf der Bühne des Heurigen Wolff in Neustift am Walde, wo jeden August der traditionelle Neustifter Kirtag über die Bühne geht. Neben den Weinfässern steht eine Jesusstatue. Von den Fenstern im ersten Stock blickt man auf die hochpreisigen Einfamilienhäuser am Hügel gegenüber. "Aber von der Arbeitsmigration klar zu unterscheiden ist die illegale Migration", fügt Lopatka an. "Und da hat man zu lange zu vieles übersehen." Er wolle die Freiheiten der EU, von der Arbeitnehmerfreizügigkeit bis zum Erasmus-Programm für Studierende. "Aber all das geht nur, wenn wir die Außengrenzen schützen."

Unternehmer in Europa sollten sich aufs Wirtschaften konzentrieren können, findet Lopatka. Bürokratie steht da eher im Weg. © Christian Fischer

Lopatkas Rede ist eher solide als feurig, ganz so, wie man das vom 64-jährigen Politroutinier kennt. Das Publikum, das an den Tischen Weißwein aus Karaffen trinkt, lauscht trotzdem einigermaßen diszipliniert. Nur wenige zücken zwischendurch das Smartphone. Für allzu schamloses Handytippen ist die Stimmung aber auch zu aufgeräumt. Hier, in den Ausläufern des 19., trägt man dunkles Sakko zu gebügeltem Hemd, gerne Perlenohrstecker, vereinzelt gar Seidenhalstuch wie einst Hademar Bankhofer im ORF-Nachmittagsfernsehen. Der Altersschnitt liegt jenseits der 50. Und das auch nur, weil ihn ein paar einzelne Gäste in ihren Zwanzigern drücken. Sonst könnte man noch locker ein Jahrzehnt aufschlagen.

Brandstätter als Konkurrent

Unternehmer in Europa sollten sich aufs Wirtschaften konzentrieren können, sagt Lopatka auf der Bühne. "Aber wo ich nicht dafür bin, ist, dass es noch mehr Bürokratie gibt." Spontan aufbrandender Applaus. "Wir haben in der EU Probleme", ruft der ÖVP-Mann für Brüssel noch ins Klatschen hinein. "Aber wir sind auf dem richtigen Weg." Auch andere konservative Themen-Blockbuster dürfen beim türkisen Heurigenabend nicht fehlen. "Wir sind nicht gegen den Klimaschutz, überhaupt nicht", sagt der Spitzenkandidat. "Aber die Grundlage muss ein starker Industrie- und Wirtschaftsstandort sein. Auch hier stehen wir in der Mitte."

Und natürlich baut Lopatka in seine Rede die obligatorischen Seitenhiebe auf die Konkurrenz ein. Auch auf die bei der EU-Wahl vielleicht direkteste – die Jungbürgerlichen von den Neos: "Europa besteht aus Nationalstaaten, die gut miteinander zusammenarbeiten." Die vereinigten Staaten von Europa, wie Pink sie wolle, seien dagegen nicht erstrebenswert. Selbst der Autor Robert Menasse, "ich glaube, er würde sich selbst als Linker einordnen", sage heute: Wer von den vereinigten Staaten von Europa spreche, richte den Blick nach hinten statt nach vorne. "Wir müssen aufholen, wir müssen stärker werden. Und jetzt stärken wir uns", sagt Lopatka – und eröffnet damit das Buffet.

Auch für Selfies mit dem Spitzenkandidaten war noch Zeit. © Christian Fischer

In einigen bürgerlichen Hochburgen hat Lopatka in diesem EU-Wahlkampf eine spezielle Mission: zu viel Abwanderung zu den Neos verhindern. Denn während Pink in den Umfragen im Bund seit Jahren auf der Stelle tritt, hat die Partei für Brüssel ein Angebot geschaffen, das sich zur echten Konkurrenz für die Volkspartei auswachsen könnte: Helmut Brandstätter, bekannt als langjähriger Kurier-Chefredakteur und einstiges ORF-Gesicht – und auch so ein geschliffen sprechender Bürgerlicher, der sich nicht anstrengen müsste, um beim Döblinger Heurigen "bella figura" zu machen. Brandstätters Vorteil: Er verkörpert die weltläufige Aura, die liberalen Konservativen gerade in Brüssel wichtig ist, für manche überzeugender als Lopatka.

"Rendi-Wagner war ja eine Suffragette"

Beim Wahlkampfabend im Heurigen Wolff muss sich Lopatka diesem Duell aber nicht wirklich stellen. Denn um hier im gepflegt-traditionellen Ambiente Schnitzel und Schweinsbraten zu essen, muss man auf der Gästeliste stehen. Heißt: Man ist schon mindestens Sympathisant der Volkspartei. Wäre Brandstätter da überhaupt als Alternative zum ÖVP-Mann denkbar, wenn es um das Kreuzerl am Wahlsonntag geht?

"Er wäre zumindest der Zweitgereihte", sagt ein Herr in seinen Sechzigern. Die anderen am Tisch stimmen geschlossen zu. Gerade nach dem Gang zum reichhaltigen Buffet auf Parteikosten wäre es aber wohl ohnehin nicht der richtige Moment, um offen zu sagen, dass man eigentlich die Konkurrenz wählen will. "Ich kenn den Brandstätter ja noch von damals als ORF-Moderator", sagt eine Frau aus der Heurigengegend. "Und seine Tochter ist mit unserer Jüngsten in die Schule gegangen." Vom Typ her könnte sie sich schon vorstellen, ihn zu wählen. Da komme er Lopatka ja am nächsten. "Aber ich würde es eher machen, wenn die Meinl-Reisinger (Beate, Parteichefin der Neos, Anm.) nicht so eine fürchterliche Wadlbeißerin wär."

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Erasmus gibt es nur, wenn man die Außengrenzen schützt, sagt der ÖVP-Kandidat. © Christian Fischer

Sie selbst komme eigentlich aus einer klassisch roten Döblinger Familie. Auch das gibt es hier im Bezirk gar nicht so selten – auch dank großer Gemeindebauten wie des Karl-Marx-Hofs. In der SPÖ-Familie avancierte sie als junge Frau quasi zum "schwarzen Schaf". "Mein Mann war immer schon ein Schwarzer", sagt sie. Die beiden Töchter hätten immer grün gewählt, der Sohn die FPÖ. Eine bunte politische Familie also. "Aber jetzt wählen die Kinder tatsächlich alle den Brandstätter." Bei den Roten mache dagegen niemand das Kreuzerl. "Die Pamela Rendi-Wagner hätte in der Partei ja auch viel besser ankommen können, wenn sie nicht so aggressiv aufgetreten wäre", sagt die Frau. "Die war ja eine Suffragette."

"Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Am Nebentisch unterhält sich Lopatka mit einem drahtigen Mann über den Marathonlauf, der sie verbindet. Genau einhundert sind es beim ÖVP-Politiker gewesen. "Sagen Sie mir eine Nummer zwischen eins und hundert", ermuntert Lopatka. Nach Nennung der Zahl zeigt er ein Bild von sich beim jeweiligen Marathon auf seinem Handy. Bei der Drei: ein Lopatka-Jüngling von 33 Jahren mit blondem Haar bei einem Langstreckenlauf in der Steiermark. "Und jetzt eine hohe Nummer", gibt Lopatka die Richtung vor. 78. "No, do waoar i scho älter", kommentiert er selbst das Bild. "Aber immer noch sichtbar jünger als jetzt."

Und wie stehen die Chancen für Lopatka bei der Wahl? Wird es der schlimme Absturz, den die Umfragen voraussagen? "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt der großgewachsene Mann im Trachtenjanker, der sich mit seiner Frau gerade einen neuen Sekt geholt hat. Ein ordentlicher Dämpfer werde sich natürlich nicht verhindern lassen. Schließlich fand die letzte EU-Wahl in der Sebastian-Kurz-Hochphase 2019 statt. Da könnte wohl auch Superman als ÖVP-Spitzenkandidat 2024 keinen Absturz verhindern. "Aber wenn ich mir anschaue, was die Lena Schilling aktuell noch für Zustimmung hat und dass man als Bierpartei ohne jedes Programm auf sechs Prozent kommen kann", räsoniert er, "da kann ich die ganzen Umfragen eh nur noch als Glaskugel sehen." (Martin Tschiderer, 5.6.2024)