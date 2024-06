Der von Volkswagen unterstützte Hersteller Gotion liefert mit drei Vorstellungen eine Kampfansage an den Konkurrenten CATL

Es tut sich etwas am Akkumarkt. Nach allerlei verheißungsvollen Technologiefortschritten kommen diese nun langsam auch bei den Endkunden an. Der chinesische Batteriespezialist Gotion High Tech, einer der größeren Konkurrenten von CATL, hat neue Entwicklungen vorgestellt. Der schon im Mai angekündigte Akku G-Current soll es E-Autos ermöglichen, binnen weniger Minuten wieder bereit für eine Langstreckenfahrt zu sein.

Es handelt sich um seine sogenannte 5C-Batterie. 5C bedeutet gemäß Definition des C-Ratings vereinfacht, dass ein Akku sich in einer Stunde rein rechnerisch fünfmal voll aufladen lässt, sofern die Ladestation die entsprechende Leistung bereitstellt. In Tests konnte man binnen neun Minuten und 48 Sekunden den Ladestand von zehn auf 80 Prozent heben, was einer Reichweite von mehreren Hundert Kilometern entspricht.

In 15 Minuten kam man von fünf auf 90 Prozent, eine volle Ladung von null auf 100 dauert rund 25 Minuten. Produzieren lässt sich G-Current in drei unterschiedlichen chemischen Konfigurationen der Kathode: Lithium-Eisenphosphat (LFP), Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NCM). Die ersten beiden Varianten sind günstiger herstellbar und kommen ohne Edelmetalle aus, sie bieten eine Kapazität von 75 kWh und können damit über 600 Kilometer Reichweite liefern. Die NCM-Version bietet 100 kWh, was eine Fahrtstrecke von 800 Kilometern abdecken soll.

Gotion

Massenproduktion läuft

Erreicht wurde die verbesserte Ladefähigkeit mit einem neuen Materialmix, der die Leitfähigkeit des Elektrolyts um 30 bis 50 Prozent verbessert. Zudem konnte man 30 Prozent der Komponenten einsparen und den Akku somit dünner bauen. Die Batterie soll eine große Bandbreite an Einsätzen abdecken können. Laut dem Forschungschef von Gotion ist die Massenproduktion von G-Current für E-Autos bereits angelaufen. Insbesondere beim deutschen Autohersteller Volkswagen, der stark in Gotion investiert, dürfte das Interesse wohl groß sein.

Auch zwei weitere Neuigkeiten hat Gotion präsentiert, wie CNEVPost zusammenfasst. Eine davon ist die zylindrische NCM-Batterie Stellary. Hier ist die Rede von einem weiterentwickelten Silizium-Kohlenstoff-Material für die Anode in Kombination mit einem optimierten Elektrolyt. E-Auto-Akkus mit dieser Technologie sollen nach fünf Minuten Ladedauer wieder eine Reichweite von 350 Kilometern besitzen und nach zehn Minuten zu 70 Prozent geladen sein und 600 Kilometer zurücklegen können. Die Energiedichte wird mit 285 Wh/kg angegeben.

Stellary-Batterypacks sollen außerdem binnen drei Sekunden 70 Prozent der Abwärme nach außen abführen können und sich damit auch unter schwierigeren Temperaturbedingungen bewähren können. Nach 2500 Ladevorgängen soll sie 70 Prozent ihrer Kapazität bewahren. Auch hier ist die Produktion bereits in Vorbereitung.

Mit G-Current, Stellary und Gemstone bleibt Gotion auf den Fersen von CATL. CnEVPost

Solid-State-Akku ab 2027 im Praxistest

Unter dem Namen Gemstone zeigte der Konzern schließlich einen Solid-State-Akku. Mit einer angestrebten Energiedichte von 350 Wh/kg soll dieser auch übliche NCM-Akkus um 40 Prozent ausstechen und sich in Tests außerdem als sehr temperaturresistent bewährt haben. Mit mehr als 3000 Ladezyklen sei eine Gesamtfahrtstrecke von über einer Million Kilometern über die Lebensdauer des Akkus realistisch, heißt es seitens Gotion.

Die derzeitigen Prototypen kommen auf eine Energiedichte von 280 Wh/kg, was bei üblicher Dimensionierung für eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern ausreichen soll. Erstmals nennt man auch einen konkreteren Fahrplan für die weitere Entwicklung: Die Herstellung in Kleinmengen und erste Praxistests sollen 2027 stattfinden, die Massenproduktion im Jahr 2030 anlaufen. (Georg Pichler, 6.6.2024)