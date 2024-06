Hallo, liebe Community, ich arbeite in in einem Supermarkt und beobachte immer wieder, dass ich immer wieder verschiedene Produkte irgendwo im Markt finde und sie wieder einsortieren muss.

Ich muss zugeben, dass es nicht so schlimm ist, wenn etwas aus dem Trockensortiment woanders landet. Kann man wieder ins Regal stellen und gut ist. Aber es gibt auch Leute die zum Beispiel Schinken aus der Fleischvitrine nehmen und es zu den Süßigkeiten packen oder Produkte aus dem Tiefkühler zu den Nudeln. Oder irgendetwas in den Tiefkühler rein geben was nicht rein gehört. Diese Sachen müssen wir abschreiben und wegwerfen. Anscheinend ist den Menschen die Lebensmittelverschwendung doch nicht so wichtig, wie viele so behaupten.

Ist das irgendwie zu einem Volkssport geworden? Wir Mitarbeiter haben eh schon genug zu tun und dann müssen wir noch hinter unseren "Gästen" aufräumen.

Noch ein Punkt, der mit einfällt. Es passiert schon mal, dass jemandem etwas runterfällt oder kaputtgeht, aber einfach weitergehen und niemandem Bescheid geben ist eine Unart. Andere Leute gehen einfach vorbei, verteilen noch den Schmutz im ganzen Markt.

Ich frage mich, was sich die Menschen dabei denken, wenn sie so etwas tun. Wie würden Sie sich fühlen, wenn jemand in ihr Heim kommt oder eingeladen ist, macht etwas kaputt oder alles schmutzig oder räumt Sachen um und geht wieder, ohne was zu sagen? Genau das denke ich mir auch und da habe ich keine Lust mehr solche Gäste willkommen zu heißen.

Ich freue mich Einblicke in die Gedankenwelt solcher Menschen zu bekommen, um sie besser zu verstehen. Es gibt ja immer eine Motivation dafür, was man tut. Vielen Dank.