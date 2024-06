Am 6. Juni 1944 begann die Rückeroberung des europäischen Festlands. Der britische Monarch sprach Veteraninnen und Veteranen in einer Rede seinen Dank aus: "Wir leben in ihrer Schuld"

König Charles und Königin Camilla traten vor die vielen Gäste bei der Veranstaltung in Portsmouth. IMAGO/Pool / i-Images

Mit einem bewegenden Multimedia-Event – teils Totengedenken, teils Militärparade, teils Geschichtsstunde – hat Großbritannien am Mittwoch des 80. Jahrestags von Operation Overlord gedacht. Auf der gewaltigen Bühne am Southsea-Strand südlich der englischen Hafenstadt Portsmouth drückte König Charles im Namen der Nation jenen seinen Dank aus, die im Juni 1944 an der Rückeroberung des europäischen Kontinents beteiligt waren. Dazu hätten nicht nur die Truppen gehört, die damals mit der größten Flotte der Weltgeschichte nach Frankreich übersetzten, sagte der Monarch, "sondern auch jene an der Heimatfront, in Fabriken, in Bergwerken, auf den Feldern".

Unter weiß-blauem Himmel und in einer kühlen Brise vom Ärmelkanal her fiel die 80-Jahr-Feier am Vortag der Invasion in der Normandie deutlich kleiner und weniger international aus als vor fünf Jahren, als Queen Elizabeth II. das Gedenken angeführt hatte. Viele der damals versammelten Veteranen sind mittlerweile verstorben, nicht zuletzt vor zwei Jahren die Königin selbst. Diesmal zählten Angehörige ihres Geburtsjahrgangs, nämlich 1926, zu den jüngeren Kriegsteilnehmern, die kollektiv den Dank der Nachgeborenen entgegennahmen.

In seiner fünfminütigen Ansprache gedachte Charles ausdrücklich der Bürger und Bürgerinnen von 30 alliierten Nationen, die am D-Day, dem 6. Juni 1944, beteiligt waren. Außerdem erwähnte er andere wichtige Kriegsschauplätze jenes Sommers, darunter Italien und Burma. Den höchsten Militärorden für Tapferkeit, das Victoria Cross, erhielten 1944 auch Sikhs, Hindus und Muslime – ein Hinweis darauf, dass sowohl in der britischen wie auch in der indischen Armee schon damals große ethnische beziehungsweise religiöse Diversität herrschte. "Wir erinnern uns ihrer mit Demut, Stolz und Dankbarkeit", sagte der Monarch. "Wir leben in ihrer Schuld."

Verdienste der Sowjet-Armee ausgespart

Mit keinem Wort wurde bei der offiziellen Feier die entscheidende Rolle der sowjetischen Armee erwähnt, die in jenem Sommer 1944 die Nazi-Truppen an der Ostfront ein ums andere Mal zurückwarfen. Seit der Besetzung der Krim durch Russland 2014, noch mehr seit dem Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren bleiben russische Vertreter vom Gedenken an die Invasion ausgeschlossen.

Der 100-jährige Joe Randall war einer der Veteranen und Veteraninnen bei der Gedenkveranstaltung. via REUTERS/Andrew Matthews

In einer aktuellen Umfrage bekannten 52 Prozent der Briten unter 34 Jahren ihre Unkenntnis über den Begriffs D-Day. In den vergangenen Tagen waren sie einem Trommelfeuer von Informationen durch die Medien ausgesetzt, bis hin zur erneuten Ausstrahlung des berühmten Kriegsfilms Der längste Tag von 1962, der die Ereignisse aus alliierter wie aus deutscher Sicht darstellt.

Erstmals spielten in den Medien wie auch bei der 90-minütigen Gedenkveranstaltung die damals beteiligten Frauen eine prominente Rolle. Sie sei als 17-Jährige dem Frauenservice der Navy (Wrens) beigetreten, berichtete Ruth Bourne (98). Sie gehörte zu jenen Tausenden, die in Bletchley Park an der Dekodierung verschlüsselter Nachrichten der deutschen Streitkräfte beteiligt waren. "Damit haben wir Tausende Menschenleben gerettet", bilanziert Bourne. "Ich glaube, wir Frauen haben das ganz gut gemacht."

Atlantikstürme erschwerten Operation

Gedacht wurde auch des gewaltigen Drucks, der auf den kommandierenden Generälen, angeführt von Dwight D Eisenhower, und ihren Meteorologen lastete. Nach dem ungewöhnlich heißen Mai war Anfang Juni 1944 das Wetter in England umgeschlagen, plötzlich tobten über dem zuvor spiegelglatten Ärmelkanal gewaltige Atlantikstürme. Verlesen wurde eine Darstellung des britischen Chefmeteorologen James Stagg, der den Generalstab zur Verschiebung der Invasion um 24 Stunden bewogen hatte, für den 6. Juni aber grünes Licht gab. "Stagg, um Himmels willen", habe Eisenhower nach der Entscheidung scherzhaft gesagt, "jetzt muss das Wetter aber auch so bleiben, wie Sie sagen." Das Wetter blieb, Operation Overlord gelang.

Die Gedenkveranstaltung endete mit dem Vorbeiflug historischer und aktueller Flugzeuge der Royal Air Force, darunter die berühmte Fliegerstaffel Red Arrows. Abends gingen die Gedenkfeiern bei einem Gottesdienst in Bayeux weiter, am Donnerstag nehmen Thronfolger William sowie Premierminister Rishi Sunak am offiziellen französischen Staatsakt zum Jahrestag teil. (Sebastian Borger aus London, 5.6.2024)