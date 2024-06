Forza Napoli. Massimo Paolone/LaPresse via www

Neapel – Antonio Conte schwingt ab Sommer das Trainerszepter beim italienischen Fußball-Erstligisten SSC Napoli. Wie der Meister des Jahres 2023 bekanntgab, unterzeichnete der 54-jährige Italiener einen Dreijahresvertrag, er ist bereits der fünfte Napoli-Coach in den vergangenen zwölf Monaten. Mit Conte soll der Erfolg zurückkehren. In der abgelaufenen Saison verpasste Napoli mit Platz zehn erst zum zweiten Mal in den letzten 15 Jahren die Europacup-Plätze.

Conte trainierte unter anderem Juventus Turin, die italienische Nationalmannschaft, Chelsea und Inter Mailand. Zuletzt stand er bei Tottenham unter Vertrag. In London wurde Conte im März 2023 freigestellt. (APA, 5.6.2024)