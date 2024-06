Gerhard Roth (1942–2022) schickte kurz vor seinem Ableben sein Alter Ego Franz Linder auf große Jenseitsreise an den Nil: ein posthumer Triumph der Einbildungskraft. Katrin Roth

Franz Lindners letzte Reise beginnt mit dem Sprung in die allerletzte Kiste, die dem Menschen offensteht. Der Abgrund, der sich vor ihm auftut, "klappt auf wie der Deckel einer Schachtel". Dabei ist Lindner kein gelernter Flugartist, auch kein Untergeher, sondern Bienenzüchter. Als bewährter Protagonist in den Büchern Gerhard Roths (1942–2022) trotzte das mit Hellsicht und Stummheit geschlagene Alter Ego des Autors allen Gesetzen des Wachbewusstseins.

In Der Imker, dem letzten zu Roths Lebzeiten veröffentlichten Roman, sah sich Lindner mit der ultimativen Katastrophe konfrontiert. Die Welt selbst litt an akutem Wirklichkeitsschwund. Mitmenschen wurden vaporisiert, Patient Lindner, ein Bewohner des Gugginger "Hauses der Künstler", irrte mutterseelenallein durch Wien. Getötete verschwanden spurlos, unter Hinterlassung von Kleiderhäufchen.

Während Personen und Gegenstände sich von Erzählerhand bewegt in die Lüfte erhoben, wurde man Zeuge eines Experiments: Roth verschmolz die Position des souveränen Romanciers mit der Perspektive des "pathologischen" Eigenbrötlers. Dabei ist mit der unwiederholbar letzten Reise des Franz Lindner beileibe nicht das Ende erreicht.

Roths Jenseitsbeschreibung wurde vom Dichter – kurz vor dessen Tod – in zwei von drei vorgesehenen Teilen aufgezeichnet. Altägyptische Anschauungsformen verschmelzen mit der Vorstellung einer Spielzeugwelt: Linder zerschellt nicht etwa in der Unterwelt, sondern erwacht, begleitet vom Summen der Bienen, im Kinosaal.

Jenseitstourismus

Der weitere Verlauf seiner Jenseitsreise nötigt Lindner – auf postmortaler Exkursion – einige Mobilität ab. Die Sargschachtel scheint bodenlos. Sie enthält die Idee des schamanistischen Jenseitstourismus, verknüpft aber auch Etappenziele aus Dantes Göttlicher Komödie. Gerhard Roths letzter, von Daniela Bartens und Jürgen Hosemann mustergültig edierter Roman ist jetzt unvollendet geblieben – zu einer wirklichen Entsühnung der Menschheit durch Erzählkraft ist es nicht mehr gekommen.

Lindners Bewegungsmodus gleicht am ehesten dem eines Proteus. Eben noch Wurm im Schnabel einer Elster, überfliegt er wenige Seiten später selbst als Elster eine Landschaft am Oberlauf des Nil.

Die Bezirke dieses Purgatoriums in Wüstenlage besitzen den Glamour eines – baulich stark heruntergewirtschafteten – Beverly Hills. Zudem fliegt Lindner das eine oder andere Mal übers Kuckucksnest. Auf seiner Suche nach Frau wie Ziehtochter begegnen ihm nur die größten Dichter und Denker.

Den beiden traditionellen Geschlechtern angehörig, aus allen Zeitaltern entliehen, wohnen Marx und Einstein, Hannah Arendt und Selma Lagerlöff, die Bachmann und der Bernhard hier förmlich Rücken an Rücken. Thomas Bernhard erleidet – wie die postmortale Schicksalsgefährtin Patricia Highsmith – auf offener Jenseitsbühne eine Bienentortur: "Wer mit dem Schwert oder dem Messer zugestochen hat, muss die Bienen ertragen." Bernhard, der etwas ausgefressen haben muss, schwillt unter der Drangsal der Stiche der Kopf.

Überwindung aller Grenzen

Die illustren Gestalten gebärden sich (vielleicht umständehalber) wie die Insassen einer großzügig eingerichteten Nervenheilanstalt. Aber Roths Ehrgeiz zielte höher. Durch konsequente Überwindung aller Einbildungsgrenzen verschmilzt der "tote" Franz Lindner mit all den Göttern und Götzen, mit denen er zeit seines Lebens – und sei es als aufmerksamer Leser – Zwiesprache gehalten hat. Hierin gerät die Figur mit ihrem beispiellos belesenen Autor zur vollkommenen Deckung. Marcel Proust'sche Erinnerungsbeschwörungen finden in einem solchen Diorama Platz neben den Maskenzügen des Malers James Ensor.

Im ewigen Karneval des Fegefeuers sitzt auch ein gewisser Karl Marx: Vorsteher einer Fabrik für Billigtextilien. Diese bildet das Oberstockwerk eines Krankenhauses; in dessen Keller befindet sich der "Park der großen Not". In dessen Betonrinnen kratzen Hitler (mit Eva Braun), Himmler, Stalin und Pol Pot die Fäkalien zusammen, die sie anschließend durchaus genussvoll verzehren.

In dieser Badeanstalt des Grauens dient ein gewisser Osama bin Laden als "Bademeister und Rettungsschwimmer". Zeit, mithilfe einer Flussreise ein solches Fegefeuer der Einbildungskraft hinter sich zu lassen. Ihr Antritt war Franz Lindner nicht mehr vergönnt. Noch als Fragment ist die Jenseitsreise ein Hinweis auf die ungeheuerliche Erzählkraft Gerhard Roths. (Ronald Pohl, 6.6.2024)