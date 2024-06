Wien – Der Gang zum Wahllokal am Sonntag ist für etliche Österreicherinnen und Österreicher ein eingespielter Ablauf. Zu Hause bleiben am Wahltag ist für viele ein No-Go. Genau das wird aber ein Großteil der Estinnen und Esten bei der EU-Wahl tun.

Ist E-Voting ein sinnvolles Modell, beispielsweise für die EU-Wahlen in Österreich? Ein Überblick über Vor- und Nachteile. DER STANDARD/ Fatih Aydogdu

Nicht etwa weil die estnische Bevölkerung derart politikverdrossen ist – in dem baltischen Staat ist die Stimmabgabe auch per Smartphone möglich. Estland ist das einzige EU-Land, wo am Sonntag digital gewählt wird. Bei der estnischen Parlamentswahl 2023 machten mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten davon Gebrauch, auch Präsident Alar Karis.

Bequem vom Sofa aus wählen: Das klingt nach einer komfortablen Art der Mitbestimmung, es gibt aber einige Bedenken gegenüber einer digitalen Stimmabgabe. Wäre das auch ein Modell für EU- oder Nationalratswahlen in Österreich?