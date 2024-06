Wahlkampf Großbritannien: Starmer und Sunak liefern sich hartes TV-Duell

Vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben sich Premierminister Rishi Sunak und sein Labour-Herausforderer Keir Starmer bei ihrer ersten TV-Debatte einen erbitterten Schlagabtausch geliefert. Mehr zu verlieren hat Starmer – seine Labour-Partei liegt in den Umfragen seit Monaten klar in Führung