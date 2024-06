Er war für den ORF unter anderem als USA-Korrespondent tätig – Verena Sophie Maier löst Robert Zikmund in Brüssel ab, Bernt Koschuh folgt Alexander Hecht in Rom nach

Wien/Gaza – David Kriegleder löst Tim Cupal mit 1. Juli als ORF-Büroleiter in Tel Aviv ab. Cupals Vertrag läuft wie berichtet aus, er kehrt in die ORF-Zentrale in Wien zurück. Kriegleder unterstützte bereits Ende des Vorjahres, nach den Terroranschlägen der Hamas, das ORF-Büro in Israel für mehrere Wochen. Zuvor war der 39-jährige gebürtige Wiener unter anderem als ORF-Korrespondent in Washington tätig und absolvierte zahlreiche Auslandseinsätze für das öffentlich-rechtliche Medienhaus.

Für den ORF ab Juli in Israel im Einsatz: Korrespondent David Kriegleder. Foto: ORF

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bezeichnete Kriegleder in einer Aussendung als "sehr engagierten und erfahrenen Auslandsjournalisten". "Ich bin überzeugt, dass er die Herausforderungen an diesem Brennpunkt des Weltgeschehens bestmöglich für unser Publikum meistern wird", so der ORF-Chef, der Kriegleder nach einem Ausschreibungsverfahren die neue Aufgabe übertrug. Cupal dankte er für seine "hervorragende Arbeit" unter besonders schwierigen Bedingungen.

Kriegleder sprach von Israel als journalistischem und privatem Sehnsuchtsort. "In diesen schwierigen Zeiten, in dieser polarisierenden Konfliktregion kann der ORF seine öffentlich-rechtliche Verantwortung und Kernkompetenz besonders gut zum Ausdruck bringen. Ich stelle mich dieser Herausforderung mit großer Motivation und noch größerem Respekt", so der Journalist, der für den ORF bereits aus mehr als 30 Ländern berichtet hat.

Auch in anderen ORF-Korrespondentenbüros gibt es Bewegung: Verena Sophie Maier wird mit 1. September nach Brüssel entsandt, wo sie Robert Zikmund ablöst. Bernt Koschuh wechselt mit 1. Juli nach Rom und ersetzt damit Alexander Hecht. (APA, 5.6.2024)