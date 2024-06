Neun Jugendliche erzählen dem STANDARD, was die EU für sie bedeutet und warum sie am Sonntag zum ersten Mal ihre Stimme bei einer bundesweiten Wahl abgeben

Bei der EU-Wahl dürfen mehr als 400.000 Jugendliche in Österreich ihre Stimme zum ersten Mal abgeben. DER STANDARD / Köstinger, Fotos: Getty Images

Für rund 401.900 Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich ist die EU-Wahl am Sonntag eine Premiere: Zum ersten Mal dürfen sie bei einer Wahl ihre Stimme abgeben. Die Erstwählerinnen und Erstwähler machen hierzulande etwa 5,7 Prozent der Wahlberechtigen aus, wie aus Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. Europaweit dürfen heuer so viele junge Menschen wählen wie noch nie zuvor. Österreich zählt beim Wahlalter zu den Vorreitern. Nur in vier weiteren Ländern dürfen Jugendliche unter 18 Jahren wählen: Wie in Österreich erhält man in Malta das Wahlrecht mit dem 16. Geburtstag, in Griechenland ist man ab 17 Jahren stimmberechtigt. Seit 2024 darf man auch in Deutschland und Belgien ab 16 Jahren mitbestimmen.

Ihr Wahlrecht haben die Jungen bei der vergangenen EU-Wahl 2019 unterdurchschnittlich genutzt. Nur gut 42 Prozent der unter 25-Jährigen gaben damals ihre Stimme ab, EU-weit lag die Wahlbeteiligung bei rund 51 Prozent.

Doch welche Themen interessieren die Jungen in der EU? Wie treffen sie ihre Wahlentscheidung? Und gehen sie überhaupt wählen? In einer Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments nannten junge Menschen im Jahr 2021 drei Themen, die ihnen besonders wichtig sind: den Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit (43 Prozent), die Bekämpfung des Klimawandels (39 Prozent) sowie Jobs und die Reduktion der Arbeitslosigkeit (37 Prozent). DER STANDARD hat Erstwählerinnen und Erstwähler aufgerufen, sich zu melden, um mit ihnen über ihre Einstellung zur EU zu sprechen und darüber, was ihnen für die Zukunft wichtig ist.

"Wer nicht wählen geht, darf sich nicht beschweren"

Die 17-jährige Alia fände es gut, wenn es den Euro in mehr Ländern geben würde.

Halb Deutsche, halb Österreicherin und Europäerin: So beschreibt sich die 17-jährige Alia aus Oberösterreich. Sie wird jedenfalls zur EU-Wahl am 9. Juni gehen. "Wenn ich schon so jung wählen darf, kann ich etwas ändern. Menschen, die nicht wählen gehen, sollen sich dann auch nicht beschweren, wenn sie wo dagegen sind", sagt die Gymnasiastin. Informiert über die Wahl hat sich Alia vor allem im Unterricht. "In Geschichte und Geografie reden wir oft über die EU und Österreich." Im Freundeskreis sei Politik aber weniger Thema.

Die EU findet sie persönlich wichtig. Auch wenn sie nicht einschätzen kann, ob sie sie im Alltag beeinflusst. Wichtige Themen sind für Alia, dass Erasmus weitergeführt wird sowie Studienabschlüsse in anderen Teilen Europas anerkannt werden und man so leichter in anderen EU-Ländern studieren kann. "Ich finde auch den Euro sehr gut. Wäre super, wenn es den in mehr Ländern geben würde", sagt die Erstwählerin. Für eine EU-Erweiterung ist sie ebenfalls, wenn auch mit Einschränkungen: "Länder, die dazukommen wollen, müssen die nötigen Voraussetzung erfüllen." Länder, die nicht die gleichen Ansichten und Wertvorstellungen hätten, sollten auch nicht aufgenommen werden, meint die 17-Jährige.

Für eine Partei hat sie sich noch nicht fix entschieden, "aber Favoriten gibt es". Das Wissen über die einzelnen Parteien und darüber, wofür diese stehen, habe sie ebenfalls aus der Schule. "Wir haben eine Arbeit zu allen Parteien geschrieben." Ihre Entscheidung werde wohl bei der Nationalratswahl ähnlich ausfallen. Einzig bei der regionalen Bürgermeisterwahl, die am Sonntag im oberösterreichischen Wilhering nach dem Rückzug von Langzeitbürgermeister Mario Mühlböck (SPÖ) parallel zur EU-Wahl stattfindet, sei das anders. "Da geht es eher nach Sympathie. Da kenne ich ja alle Kandidaten persönlich", sagt die Jugendliche, die sich auch bei der freiwilligen Feuerwehr und den Pfadfindern engagiert.

"Die EU ist ein super Friedensprojekt"

Wie beeinflusst die EU den Alltag? Als Erstes nennt Jakob das einheitliche Ladekabel. Das stehe aber nur symbolisch für mehr: "Die EU und ihre EU-Verordnungen beeinflussen mich natürlich – im Alltag etwa durch diese Vereinheitlichungen." Wie der 16-jährige Niederösterreicher die EU sonst noch mitbekommt? Über geförderte Projekte für die Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel.

Von dem, was in Brüssel passiere, bekomme man in Österreich als junger Erwachsener aber eher wenig mit – "abseits vom EU-Wahlkampf", sagt er. Jakob steht der EU positiv gegenüber. "Die EU ist ein super Friedensprojekt", findet er. Einen Austritt kann er sich nicht vorstellen. "Das ist ein Schreckensszenario für mich." Auch weil der Schüler mitbekommen hat, wie sich die Situation in Großbritannien veränderte. "Was für Probleme durch einen Austritt entstehen können, wissen viele gar nicht", sagt er. Politik sei in seiner Familie ein "großes Thema".

Wen er am Sonntag wählen wird, weiß der Schüler aber noch nicht. "Sagen wir so: Ich habe mich entschieden, wen ich nicht wähle, aber ich schwanke noch zwischen zwei Parteien. Ich fühle mich von keiner Partei perfekt vertreten. Alle haben ihre kleinen und großen Macken." Als wichtiges Thema, dem sich die EU widmen soll, sieht Jakob "ganz klar" den Klimaschutz – "das ist für die meisten Leute in meinem Alter ein großes Thema".

"Man bekommt zu wenig mit"

Denise wird wählen – wen, will sie noch entscheiden.

Denise weiß noch nicht genau, welcher Partei sie bei der EU-Wahl ihre Stimme geben wird. Aber sicher ist für sie: "Es ist wichtig, wählen zu gehen. Wenn ich das nicht tue, dann gewinnt vielleicht eine Partei, die ich nicht gut finde", sagt die 16-Jährige. Aktuell nehme ihre Klasse im Geschichtsunterricht die einzelnen Parteien durch. Die Schülerinnen und Schüler müssten "sie neutral vorstellen, ohne ihre persönlichen Vorlieben zu zeigen", erzählt sie.

Informiert hat sich die Niederösterreicherin aber auch andernorts. Im Internet habe sie die Websites der Parteien durchstöbert, um einen Überblick zu bekommen, wofür sie stehen. Außerdem folge sie den Social-Media-Kanälen der ZiB. Dazu kommt: "Meine Eltern reden oft über Politik – ich weiß auch, wofür sie stehen und wen sie wählen." Trotzdem fühlt sich Denise zu wenig informiert. "Ich finde nicht, dass man genug von der EU mitbekommt", sagt sie.

Warum ihr die EU trotzdem wichtig ist? "Die EU steht für Zusammenhalt und ist eine Gemeinschaft, die Österreich braucht."

"Ich bin eher die Ausnahme"

Leander lebt an der Grenze zu Deutschland. Dass er immer hin und her fahren kann, verdankt er der EU. privat

Leander lebt im deutsch-österreichischen Grenzgebiet. "Im Grenzraum zu Deutschland ist mir wichtig, dass ich immer hin und her fahren kann", sagt er. Der Grund dafür, dass der 17-Jährige seinen Pass dafür nicht braucht, ist der freie Personenverkehr in der EU. Positiv sieht er auch noch den freien Warenverkehr, der mache alles "sehr unkompliziert".

Neben den Vereinfachungen im Alltag und beim Reisen ist dem Oberösterreicher vor allem der Klimaschutz ein Anliegen. Darum geht er auch wählen. "Man sollte seine Stimme unbedingt abgeben", findet er. Leander will, dass "die Klimaziele eingehalten werden". Was ihn weniger betrifft, sei Migration – auch wenn sie im Wahlkampf stark thematisiert werde. "Ich sehe keine Probleme darin, wenn Menschen aus anderen Ländern kommen", sagt er.

In seinem Freundeskreis sei die EU-Wahl kaum Thema. "Ich bin da eher die Ausnahme, dass ich so stark an Politik interessiert bin", sagt er. Geprägt sei er "jedenfalls auch von der Familie" – da habe er "natürlich meine Werte her", auch wenn er sich selbst über die Wahl informiert habe.

"Will ein Zeichen setzen"

Michael ist es wichtig, dass Österreich in der EU bleibt.

Das Schöne an der EU? "Ich merke allgemein, dass man sich über gewisse Dinge weniger Gedanken machen muss", sagt Michael. Onlinebestellungen ohne Zoll, Reisen ohne Grenzkontrollen und ohne Geldwechsel führt er als Errungenschaften der EU an. Wichtig sei ihm vor allem "der Zusammenhalt", sagt der 16-Jährige. Und: "Mir ist jedenfalls auch wichtig, dass wir in der EU bleiben", sagt der Wiener. "Auch dass wir sehr wohl Migration und Asyl weiterhin erlauben und die Menschen besser integriert werden in Österreich." Asyl und Migration sind für Michael auch eines der Hauptthemen im Wahlkampf.

Dass er bei der EU-Wahl seine Stimme abgeben wird, war ihm eigentlich immer klar. "Ich will ein Zeichen setzen und werde meine Stimme sicher abgeben. Ich bin ein Bürger der EU, und ich will mitentscheiden, was aus der Welt und aus Österreich wird. Ich werde sicher nicht mein Wahlrecht wegwerfen."

Ob seine Freundinnen und Freunde auch wählen gehen? "Das ist unterschiedlich: Ich würde sagen, 50 Prozent gehen wählen, 30 dürfen nicht wählen, und 20 Prozent wollen nicht." Dass – wie ein Teil seines Freundeskreises – viele in Wien kein Wahlrecht haben, findet Michael "nicht in Ordnung". Wenn man "hier dauerhaft wohnt und lebt, dann sollte man wählen und mitbestimmen können". Allerdings: "Wenn man nur für eine bestimmte Zeit da ist und dann wieder wegzieht, muss man auch nicht so stark mitbestimmen."

Über die EU-Wahl informiert sich der Schüler vor allem im Internet – meistens auf Tiktok – und in Onlinemedien. "Ich finde es gut, dass die Politiker und Politikerinnen auf Tiktok sind, man spricht dadurch die Jugend mehr an, das ist auch sehr wichtig. Die Jugend muss mit den Entscheidungen schließlich leben." Manche könnten allerdings noch ein bisschen dazulernen, findet Michael.

"Wahlrecht ist nicht selbstverständlich"

Paul ist Tiroler und bekommt dort die positiven und negativen Seiten des freien Reiseverkehrs mit. privat

Was die EU für Paul ausmacht? "Mit Blick auf die Zukunft natürlich: dass ich innerhalb der EU überall studieren und arbeiten kann", sagt er. Geplant hat er ein Jusstudium. Einen Teil davon will er als Erasmussemester im Ausland verbringen. Wo genau, wird er sich noch ansehen. Erst steht einmal die mündliche Matura an, dann Urlaub. "Das Reisen ist durch den freien Personenverkehr sehr einfach. Außerhalb der EU ist es viel mühsamer – mit Visum und allem", sagt der 17-Jährige. Die Reisefreiheit bringe aber auch Probleme mit sich: "Als Tiroler kennt man große Staus am Brenner und Fernpass vor dem Wochenende." Gut sei auch, dass es "gemeinsame Strategien gibt etwa bei Flüchtlingen oder bei dem Klimaschutz, da kann Österreich als kleiner Staat nicht so viel bewirken, aber die EU schon".

Gewählt hat Paul schon einmal. Allerdings nur in seinem Bundesland. "Die EU-Wahl hat sicher größere Bedeutung als Landtags- oder Bürgermeisterwahlen. Auf Bundes- oder EU-Ebene hat das, was entschieden wird, viel größeren Einfluss." Speziell bei dieser Wahl wolle er "die bestmögliche Vertretung für Österreich" haben. Generell sei er "froh, das Recht zu haben, wählen zu gehen – das war in der Geschichte und ist auch heute in manchen Staaten nicht immer selbstverständlich".

Wo die EU noch Nachholbedarf hat? "Es ist höchste Zeit, noch mehr in den Klimaschutz zu investieren. Außerdem sollten wirtschaftlich schwächere EU-Länder mehr Unterstützung erfahren, und natürlich muss die EU stärker gegen Korruption vorgehen – etwa mit härteren Sanktionen", sagt Paul.

"Mein Lieblingsorgan ist der Gerichtshof"

Julia will einmal am Europäischen Gerichtshof arbeiten. privat

"Ich glaube, dass die EU unseren Alltag in ganz vielen Facetten beeinflusst, die man gar nicht so stark mitbekommt", sagt Julia. Anderes sei offensichtlich: die Möglichkeit zu reisen, sich überall in der EU anzusiedeln und dort zu leben oder zu studieren, und auch, dass man keinen Zoll auf Waren aller Art zahlen muss. Allerdings sieht die 16-Jährige darin auch ein Problem der EU: "Dass es keine Handelsbegrenzungen gibt, heißt auch, wenn ein EU-Land andere Lebensmittelstandards hat als wir, müssen wir das Essen trotz schlechterer Qualität in Österreich importieren", sagt sie.

Gut sei wiederum, dass sich in der EU "die Länder vereinen und Frieden geschlossen haben und dass man nicht alleine, sondern gemeinsam gegen den Klimawandel kämpft". Julia hat auch ein "Lieblingsorgan der EU": den Europäischen Gerichtshof. "Ich will Anwältin werden und vielleicht auch einmal am Europäischen Gerichtshof arbeiten", sagt die Wienerin.

In der Schule habe sie schon sehr viel über die EU und die anstehende Wahl gesprochen, sagt die Wienerin. In Geschichte habe die Klasse die verschiedenen Parteien durchgenommen. "Ich bin gespannt, wie das ist, in einer Wahlkabine zu stehen und mitbestimmen zu können", sagt Julia. Auch mit ihren Eltern und ihrer Freundin Leonie habe sie besprochen, wer denn ihre Interessen am besten vertreten könne. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

"Schwanke zwischen zwei Parteien"

Leonie hat sich noch nicht entschieden.

Auch Leonie hat sich noch nicht entschieden. "Ich bin nicht zu 100 Prozent sicher. Aber ich habe schon eine Vorstellung, wen ich wählen will. Momentan schwanke ich noch zwischen zwei Parteien", erzählt sie. Einen Wahlkabine-Test habe sie bereits absolviert, der habe ihr eine generelle Richtung gegeben, für wen sie stimmen könnte. Das Ergebnis habe sie dann mit ihrer Familie und Freunden besprochen. Warum es Leonie wichtig ist, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen? "Wir haben auch viel in der Schule darüber gesprochen, dass, wenn wir nicht wählen gehen, die Wahl ganz anders ausgehen kann, als wir es wollen."

Wichtige Themen sind für die Niederösterreicherin Migration, Bildung und der Klimaschutz. Geht es nach der 16-Jährigen, müsste man zwar "niemanden, der schon da ist, rauswerfen, aber auch nicht jeden hineinlassen, der nach Österreich kommen will". Bildung müsse jedenfalls "gefördert", das Klima "geschützt" werden. "Mir ist wichtig, dass man darauf schaut, dass sich die Situation der Umwelt verbessert oder zumindest nicht schlechter wird."

"Ein neues Erlebnis"

Als ein "neues Erlebnis" bezeichnet Levi die anstehende EU-Wahl: "Ich finde es cool, auch dass ich überhaupt wählen darf. Das ist die einzige Möglichkeit, in der EU mitzubestimmen." Eine Wahlentscheidung hat er noch nicht getroffen. Auch er schwankt. Informiert habe er sich bereits, diskutiert habe er auch mit seiner Familie sowie Freundinnen und Freunden. "Meine politischen Einstellungen und Werte habe ich natürlich von meiner Familie mitbekommen. Das fließt schon auch in meine Entscheidung ein", sagt der 16-Jährige.

Welche Inhalte bei der EU-Wahl für den Wiener zählen? "Jedenfalls Umweltschutz – das ist für meine Generation aktuell ein wichtiges Thema", sagt Levi. Aber auch die Frage nach der Situation an den EU-Grenzen sei ihm ein Anliegen. "Wie es mit Frontex weitergeht zum Beispiel und wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Außengrenzen geahndet werden." Dazu kämen noch "soziale Themen, Wohnen und Bildung".

Was er mit der EU verbindet? "Den Euro natürlich. Den merke ich jeden Tag. Die Reisefreiheit ist auch super." Und dann wäre da noch die Warenfreiheit. "Wenn ich in den USA bestelle, dann steht auf dem gelben Zettel immer, wie viel Zoll ich zahlen muss. Das fällt innerhalb der EU weg", sagt Levi. (Oona Kroisleitner, Stefanie Ruep, 9.6.2024)