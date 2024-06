Max Schrems, Noyb: "Es ist unfassbar, dass die Datenschutzbehörde den Missbrauch nichtöffentlicher persönlicher Daten von rund 400 Millionen europäischen Nutzern einfach durchgehen lässt." Georg Molterer

In den letzten Tagen hat Meta Millionen von Nutzerinnen und Nutzern in Europa über eine erneute Anpassung seiner Datenschutzrichtlinien informiert. Unter anderem wurden die Empfänger informiert, dass Posts, private Bilder oder Daten zum KI-Training verwendet werden können. Diese "KI-Technologie" soll Informationen aus beliebigen Quellen aufnehmen und potenziell mit unbekannten "Dritten" teilen können. Auch wenn das Ansinnen naheliegend ist, schließlich betreibt Meta die größten KI-Rechenzentren der Welt, Datenschützer sehen die neue Passage kritisch.

Denn: Anstatt User um ihre Zustimmung zu bitten, behauptet Meta, ein berechtigtes Interesse zu haben, das über dem Recht auf Datenschutz stehe. Die Wiener Datenschutz-NGO Noyb wird deshalb am Donnerstag Beschwerden in elf europäischen Ländern einreichen. Darin werden Behörden dazu aufgefordert, ein Dringlichkeitsverfahren einzuleiten, um diese Änderung sofort zu stoppen.

Die Beschwerden werden in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Polen und Spanien eingebracht.

Undefinierte KI-Technologie

Mit der jüngsten Anpassung seiner Datenschutzerklärung bereitet sich Meta darauf vor, alle öffentlichen und nichtöffentlichen Nutzerdaten seit 2007 für eine undefinierte "KI-Technologie" zu verwenden, kritisieren die Datenschützer. Darüber hinaus gibt Meta an, zusätzliche Informationen von Dritten zu sammeln und Daten aus anderen Onlinequellen zu extrahieren. Die einzige Ausnahme scheinen Chats zwischen Privatpersonen zu sein. Gespräche mit Unternehmen sind hingegen nicht geschützt. Zu welchem Zweck die KI-Technologie verwendet werden soll, bleibt unterdessen unklar, was klar den Anforderungen der DSGVO widerspricht, so die Kritik. Metas Datenschutzrichtlinie würde theoretisch jeden beliebigen Verwendungszweck erlauben. "All das ist äußert besorgniserregend, weil es um die persönlichen Daten von etwa vier Milliarden Menschen geht. Zumindest die Nutzerinnen und Nutzer in der EU/EWR sollten (theoretisch) durch die DSGVO vor einem solchen Missbrauch geschützt sein", heißt es in einer Mitteilung von Noyb.

"Meta sagt im Grunde, dass es 'beliebige Daten aus beliebigen Quellen für beliebige Zwecke verwenden und jedem auf der Welt zur Verfügung stellen kann', so lange dies über 'KI-Technologie' passiert. Das widerspricht eindeutig der DSGVO. 'KI-Technologie' ist ein unglaublich breiter Begriff. Meta sagt nicht, für welche Zwecke es die Daten verwenden wird. Es könnte sich daher um einen einfachen Chatbot, extrem aggressive personalisierte Werbung oder sogar eine Killerdrohne handeln. Meta sagt sogar, dass es die Daten beliebigen 'Dritten' zur Verfügung stellen kann", erklärt Max Schrems, Gründer und Chef von Noyb.

Üblicherweise ist die Verarbeitung persönlicher Daten in der EU standardmäßig verboten. Meta muss sich daher auf eine von sechs Rechtsgrundlagen gemäß Artikel 6(1) DSGVO für die Verarbeitung berufen. Die logische Wahl wäre, eine Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer einzuholen, aber Meta argumentiert erneut, dass es ein "berechtigtes Interesse" habe, das über den Grundrechten der Nutzerinnen und Nutzer stehe. Meta hat das bereits im Zusammenhang mit der Verwendung persönlicher Daten für Werbung probiert – und wurde vom Europäischen Gerichtshof abgewiesen. Jetzt beruft sich Meta auf dieselbe Rechtsgrundlage, um eine noch umfassendere und aggressivere Nutzung von persönlichen Daten zu rechtfertigen.

"Meta ignoriert EuGH-Urteile"

"Der Europäische Gerichtshof hat im Zusammenhang mit Werbung bereits klargestellt, dass Meta kein berechtigtes Interesse hat, sich über das Recht auf Datenschutz der Nutzerinnen und Nutzer hinwegzusetzen. Dennoch versucht das Unternehmen, die gleichen Argumente für das Training einer nicht näher definierten KI-Technologie zu verwenden. Es scheint, als würde Meta die Urteile des EuGH wieder einmal rigoros ignorieren", so Schrems.

Wer der Datenverarbeitung nicht zustimmt, muss ein Widerspruchsformular ausfüllen. Theoretisch könnte ein Opt-out so implementiert werden, dass es nur einen Klick erfordert, wie etwa beim "Abbestellen"-Button bei Newslettern. Meta mache es dahingegen extrem kompliziert, Widerspruch einzulegen. Unter anderem müssen sogar persönliche Gründe angegeben werden, so die Kritik. Eine technische Analyse der Opt-out-Links ergab sogar, dass Meta eine Anmeldung verlangt, um eine ansonsten öffentliche Seite einzusehen. Meta verlange also von 400 Millionen Menschen einen Widerspruch, statt sie um ihre Einwilligung zu fragen, kritisiert Noyb.

"Es ist völlig absurd, die Verantwortung auf die Nutzerinnen und Nutzer abzuwälzen. Das Gesetz verlangt, dass Meta ihre Einwilligung einholt", kritisiert Schrems. "Stattdessen stellt das Unternehmen ein verstecktes, trügerisches Opt-out-Formular bereit. Wenn Meta persönliche Daten verwenden will, muss es Menschen um ihre Erlaubnis bitten. Stattdessen müssen Nutzerinnen und Nutzer darum betteln, von der Datensammlung ausgenommen zu werden. Meta hat sich sogar die Mühe gemacht, möglichst viele Ablenkungen einzubauen, um sicherzustellen, dass sich möglichst wenige Menschen tatsächlich die Mühe machen, zu widersprechen."

Bei Noyb hat man den Verdacht, dass der Verstoß gegen die DSGVO erneut auf einem Deal mit der Irischen Datenschutzkommission DPC beruht. Diese ist für Meta zuständig, da der Konzern seinen EU-Sitz in Irland hat. Die DPC hatte schon einmal ein Abkommen mit Meta, der dem Unternehmen eine Umgehung der DSGVO ermöglichte. Dieser endete mit einer Geldstrafe von 395 Millionen Euro gegen Meta, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) die irische DPC überstimmt hatte.

Noyb ortet Deals der Datenschutzbehörde

Schrems spart deshalb auch nicht mit Kritik an der Behörde: "Es scheint, als würde das neue Management der DPC einfach weiter illegale 'Deals' mit großen US-Technologieunternehmen machen. Es ist unfassbar, dass die Datenschutzbehörde den Missbrauch nichtöffentlicher persönlicher Daten von rund 400 Millionen europäischen Nutzern einfach durchgehen lässt."

Die zuständigen Datenschutzbehörde in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Polen und Spanien werden nun entscheiden müssen, ob sie ein Dringlichkeitsverfahren einleiten oder die Beschwerden in einem normalen Verfahren behandeln.

Vor zwei Tagen hat die norwegische Datenschutzbehörde bereits einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie argumentiert, dass es zweifelhaft sei, ob Metas Ansatz rechtmäßig sei. Ein Dringlichkeitsverfahren könnte zu einem schnellen vorläufigen Verbot und einer endgültigen Entscheidung des EDPB innerhalb weniger Monate führen. Noyb plant, in den kommenden Tagen auch in den übrigen Mitgliedsstaaten Beschwerden einzureichen. (red, 6.6.2024)