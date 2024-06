Beim umstrittenen Flaggenmarsch in Jerusalem. EPA/ATEF SAFADI

Ein gut befülltes Plastiksackerl in jeder Hand, schleppt sich Maha vorwärts durch die dunklen Gassen der Jerusalemer Altstadt. Es ist angenehm kühl im überdachten Suk. Joghurt und Fleisch hat Maha schon gekauft, jetzt wartet sie vor einer kleinen Kaffeerösterei, bis die frisch gemahlenen Bohnen abgefüllt sind. Maha hat die Einkäufe so geplant, dass zur Mittagszeit alles erledigt ist. Denn dann werden alle Läden in der Altstadt langsam zusperren, die Shopbesitzer werden die Scheiben ihrer Läden mit schweren Eisentüren schützen. Auf einigen dieser Türen werden am Tag danach Sticker mit Hassbotschaften kleben. Botschaften, wie sie schon jetzt vereinzelt in den Gassen der Altstadt zu hören sind: "Tod den Arabern!" und "Der Araber ist ein Hurensohn!".

"Es tut im Herzen weh", sagt Mohammed, ein Schuhverkäufer, der den nationalistischen Flaggenmarsch überwiegend junger Israelis durch den muslimischen Teil der Altstadt schon oft miterlebt hat. "Es tut weh, dass sie uns aus unserem Zuhause vertreiben wollen."

Polizei in Bereitschaft

Genau das ist die Botschaft, die bei den Palästinensern Ostjerusalems ankommt, wenn zehntausende grölende Nationalisten durch die Gassen marschieren, um am Jerusalemtag die Eroberung Ostjerusalems durch die israelische Armee im Jahr 1967 zu feiern. Wenn es nach Oren geht, einem Teenager mit langen Schläfenlocken, der kurze Hosen und Schlabber-T-Shirt trägt, hat Mohammed das ganz richtig verstanden. "Wir zeigen, wer hier Herr im Haus ist", sagt er. Später wird Oren Teil einer Gruppe Jugendlicher sein, die – gut auf Videos dokumentiert – Plastikflaschen und andere Gegenstände auf palästinensische Passanten schleudert. Die Polizei sieht es und reagiert – indem sie die Palästinenser zurückdrängt, um die jungen Rechtsextremen zu schützen.

Jedes Jahr wird die Flaggenparade in der Altstadt zum Hochfest der Hetze und Gewalt. Palästinenser, aber auch Journalisten werden von den jungen Radikalen verbal, aber auch physisch angegriffen. In diesem Jahr ist die Stimmung besonders aufgeheizt: Es herrschst Krieg in Gaza, und jene Rechtsextremen, die noch zu jung sind, um in der Armee zu dienen, kämpfen umso engagierter an ihrer eigenen Front. In ihren Augen ist jeder Palästinenser ein Terrorist – und jeder Bewohner der Altstadt hat es verdient, angepöbelt und verprügelt zu werden.

Blumen für Palästinenser als Zeichen der Verständigung. Maria Sterkl

Jene rund hundert Israelis aller Altersgruppen, die am Mittwoch mit langstieligen Blumen durch die Altstadt gehen, heben sich deutlich von den jungen Rechtsextremen ab. Mit einem Blumenmarsch wollen sie der Flaggenparade eine Botschaft des Friedens entgegensetzen. "Wir wollen den Palästinensern sagen, dass es uns leidtut, was hier passiert", erklärt Yaakov Nof. "Der Flaggenmarsch ist wie ein Finger in die Augen der Araber. Wir möchten ein Zeichen setzen, dass diese Stadt allen gehört – Juden, Muslimen, Christen."

Blumen für Palästinenser

Die Aktivisten gehen von Laden zu Laden, von Haus zu Haus und überreichen den Palästinensern Blumen. Sie sagen, dass es ihnen leidtue. "Wir sind nicht wie die, wir wollen Frieden", ruft eine ältere Israelin einem jungen palästinensischen Verkäufer zu, und der antwortet auf Hebräisch: "Wir doch auch."

Die meisten Bewohner der Altstadt nehmen die Blumen dankend entgegen, freuen sich über das Signal. Andere lehnen die Blumen ab. "Ich will weder Flaggen noch Blumen, ich will nur meine Ruhe", sagt einer.

"Besser, wir setzen ein winziges Zeichen als gar keines." Maria Sterkl

Yaakov weiß, dass ein paar Blumen und freundliche Worte wenig ausrichten können gegen die geballte Macht der Massen und gegen den Alltag unter Besatzung. "Aber besser, wir setzen ein winziges Zeichen als gar keines", meint der 76-Jährige. Ein junger Aktivist namens Evan stimmt ihm zu: "Wenn es finster ist, reicht ein kleiner Lichtstrahl, um die Dunkelheit aufzuhellen", sagt er. Deshalb sind sie dem Aufruf des langjährigen Jerusalemer Friedensaktivisten Gadi Gvaryahu gefolgt.

Gvaryahu ist kein Mann vieler Worte, lieber setzt er Gesten, schüttelt Hände, verteilt Blumen. Als er in der Altstadt eine Gruppe junger Mitglieder einer radikalen Siedlerbewegung sieht, bleibt er jedoch stehen, um geduldig mit ihnen zu diskutieren. "Ich glaube nicht, dass man Menschen in Gruppen einteilen kann, in denen alle dieselben Eigenschaften haben", sagt er. "Es stimmt nicht, dass jeder Palästinenser ein Terrorist ist." – "Aber jeder Palästinenser unterstützt den Terrorismus", antwortet einer der Jungen. "Und wollt ihr deshalb Millionen Palästinenser umbringen?", fragt Gadi. Und der Siedler antwortet: "Ja, warum nicht."

Politische Botschaft

In ihrem Alleinanspruch auf Jerusalem werden die jungen Radikalen von höchster Stelle bestärkt: Der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hatte im Vorfeld des Flaggenmarschs Juden dazu aufgerufen, massenhaft den Tempelberg und das Gelände rund um die Al-Aqsa-Moschee zu stürmen, um eine Botschaft zu vermitteln: "Ganz Jerusalem gehört uns."

Seinen Glauben, dass es einst Frieden geben wird, lässt sich Gadi Gvaryahu dennoch nicht nehmen. "Mein Vater hat den Holocaust überlebt, seine ganze Familie ist in Auschwitz ermordet worden", sagt er. "Trotzdem pflegen wir heute wieder Beziehungen mit Deutschland. Wenn das gelungen ist, dann werden wir es mit den Palästinensern locker hinkriegen." (Maria Sterkl aus Jerusalem, 5.6.2024)