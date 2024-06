Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Stiftungsrat: Westenthaler wirft ORF auf FPÖ-TV Propaganda und "rechtswidrigen" Beitrag vor - Der ORF sei "völlig durchgeknallt" und der ORF-Beitrag "rechtswidrig", sagt der ORF-Stiftungsrat in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem FPÖ-Generalsekretär

FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler im Sitzungssaal des ORF-Stiftungsrats. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

ORF-Chef Weißmann: "Größte Gefahr für den ORF ist seine Finanzierung" - Generaldirektor: Volksabstimmung über ORF "würden wir gewinnen" – aber "wir müssen dem Publikum erklären, wofür wir das Geld verwenden"

Journalismusförderung: Martin Kotynek wird Geschäftsführer des neuen Media Forward Fund - Der ehemalige STANDARD-Chefredakteur leitet die private Initiative zur Förderung von Journalismus in Österreich, Deutschland und Schweiz

Industriellenvereinigung: Neues Wirtschaftsmedium "Selektiv" startet, finanziert von Industrie - Zwei Funktionäre der Industriellenvereinigung gründen Selektiv Media GmbH, Portal ist online, Rainer Nowak, Monika Rosen, Markus Hengstschläger als Kommentatoren

Wahlforscherin Praprotnik im ORF-"Report": Angriffe auf den ORF "Teil der FPÖ-Wahlkampagne" - Der Interviewabbruch von Harald Vilimsky bei einer Wahlveranstaltung in Simmering war laut der Politologin ein Vorgeschmack auf die Nationalratswahl

Machtkampf: Konflikt beim slowakischen Privatsender Markíza kommt nicht zur Ruhe - Nachdem ein beliebter Moderator des reichweitenstärksten TV-Kanals live über Zensur geklagt hatte, wurde seine Sendung eingestellt. Die Redaktion droht nun mit Streik

TV & Streaming: Neue Führung sieht ProSiebenSat1Puls4 "momentan in stabilem Fahrwasser" - Österreichs größte Privatsendergruppe wird seit dem Aufstieg von Markus Breitenecker in den Mutterkonzern von Bernhard Albrecht und Thomas Gruber geleitet

Wechsel: David Kriegleder löst Tim Cupal als ORF-Büroleiter in Tel Aviv ab - Er war für den ORF unter anderem als USA-Korrespondent tätig – Verena Sophie Maier löst Robert Zikmund in Brüssel ab, Bernt Koschuh folgt Alexander Hecht in Rom nach

STANDARD-Sommercocktail: Fest für Qualität im Journalismus - Der Frühsommerevent des STANDARD mit 400 Gästen aus Wirtschaft und Werbung, Politik und Kultur fand im Wiener Palmenhaus statt - AD STANDARD für die besten Kampagnen im STANDARD

Genuss: "Falstaff" kommt auf Italienisch und in Lizenzausgaben für Osteuropa - Herausgeber Rosam berichtet von Umsatzplus auf 39,8 Millionen Euro

2025 IM US-TV: Schauspieler Alec Baldwin kündigt kurz vor Prozess um tödlichen Schuss Reality-Show an - Eigene Show soll im US-Fernsehen ab 2025 ausgestrahlt werden – über "Hochs und Tiefs" des Familienalltags

Switchlist: "Komm, süßer Tod", "Winterkartoffelknödel", "Fight Club", "Universum History: D-Day – Invasion für die Freiheit", "Pulp Fiction", "Sigourney Weaver – Actionheldin und Stil­-Ikone": TV-Hinweise für Mittwochabend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.