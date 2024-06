Ein neues Wirtschaftsmedium namens Selektiv ist online gegangen, betrieben von zwei Funktionären der Industriellenvereinigung und nach eigenen Angaben jedenfalls mitfinanziert von der Industriellenvereinigung.

Die Selektiv Media GmbH ist noch nicht im Firmenbuch zu finden und wird im Impressum als "in Gründung" genannt. Geschäftsführer sind laut Impressum Andreas Prenner, CFO, Director HR und Organisation bei der Industriellenvereinigung, und Dominik Futschik, Bereichsleiter Strategie & Kommunikation der Industriellenvereinigung.

Redaktionell leitet das Medium die Wirtschaftsjournalistin Sara Grasel als Chefredakteurin, zuvor bei der Presse, Trending Topics und Brutkasten.

Neues Wirtschaftsmedium der Industriellenvereinigung: "Selektiv" ist online gegangen. Selektiv.at, Screenshot

"Das neue Medium für Wirtschaft in Österreich" funktioniert mit "finanzieller Unterstützung von Partnern wie der Industriellenvereinigung", die es ermögliche, ohne staatliche Förderungen zu arbeiten. Ein Morgen-Newsletter dürfte eine zentrale Plattform des Portals sein. Das Medium verspricht den Überblick über: "Wie tickt die Welt der Unternehmen, Innovatorinnen und Innovatoren, Geopolitik, Finanzen und Sicherheit?'"

Nowak, Rosen, Jelinek, Hengstschläger

Als Kommentatoren nennt Selektiv selbst neben Chefredakteurin Grasel, deren Kommentare bisher als einzige in der Rubrik online stehen, etwa: Rainer Nowak, Ressortleiter Wirtschaft und Politik der Krone und früherer Herausgeber der Presse (er soll offenbar Gastrokritiken zuliefern), den Genetiker Markus Hengstschläger, die langjährige Leiterin der Forschungsabteilung der Unicredit Bank Austria Monika Rosen, den langjährigen ORF- und späteren Servus-TV-Journalisten und Dokumacher Gerhard Jelinek, den Präsidenten des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy und NZZ-Autor Martin Rhonheimer, den Finanzjournalisten Niko Jilch (zuvor Presse, Agenda Austria) sowie Bernhard Seyringer, Politikanalyst bei Kognos Consulting.

Das Medium Fakt und Faktor betrieb die Industriellenvereinigung laut Impressum gleich selbst als Medieninhaber und Herausgeber. (fid, 5.6.2024)