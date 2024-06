Weil ein ORF-Reporter nach den "Rechtspopulisten und Rechtsextremen im EU-Parlament" fragte, fuhr ihn der FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky an: "Wen meinen Sie mit Rechtsextremismus? Meinen Sie mich und meine Partei? Wer ist rechtsextrem?"

Bricht ORF-Interview ab: Harald Vilimsky, FPÖ-Spitzenkandidat bei der Europawahl. Screenshot, ORF, Youtube

Ist nicht so schwer, Herr Vilimsky. Es gibt wissenschaftliche Definitionen und, darauf aufbauend, auch offizielle. Zum Beispiel auf der Website des österreichischen Verfassungsschutzes: "Befürwortung einer Diktatur, Islam- und Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Chauvinismus, Sozialdarwinismus, Rassismus sowie die Verharmlosung und Relativierung des Nationalsozialismus (Revisionismus)".

Also, in diesem Kontext könnte man Folgendes diskutieren: Freundschaftsverträge mit der russischen Diktaturpartei; "Fahndungslisten für Volksverräter" (Kickl); "Daham statt Islam" (Kickl); Lob für Rechtsextremisten in einer Kickl-Ansprache vor einem rechtsextremistischen Kongress („Verteidiger Europas“); Lob für die rechtsextremen "Identitären" und deren Verharmlosung (Kickl); antidemokratische Einstellungen („Mit euch gegen das System“); NS-Inhalte auf beschlagnahmten Handys von FP-Funktionären; gemeinsame Auftritte von FP-Funktionären mit rechtsradikalen Corona-Schwurblern; Video der FPÖ-Jugend mit verklärtem Blick auf den "Führerbalkon" am Heldenplatz; engste Kontakte zur überwiegend rechtsextremen AfD (Vilimsky). Und so weiter. (Hans Rauscher, 5.6.2024)