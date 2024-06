Liebe Leserin, lieber Leser,

"Endstation: die Wiener Linien verlassen Twitter/X" verkündeten die Betreiber der Wiener Öffis am 3. Juni auf Elon Musks Kurznachrichtendienst: Die "unkontrollierte Hassrede" sei mit den eigenen Werten nicht vereinbar. Infos zum Fahrbetrieb könne man online und in der Wienmobil App erhalten. Nun zeigen Stichproben des STANDARD bei ausgewählten Unternehmen, dass viele andere große Betriebe in den meisten Fällen zwar noch Accounts besitzen, diese aber kaum noch betreiben.

Airbus wird auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin ein neues Wingman-Konzept für den Eurofighter vorstellen. In der militärischen Luftfahrt ist ein "Wingman" ein Pilot in einem anderen Flugzeug, der den führenden Piloten schützt und unterstützt. Außerdem soll die Drohne die Technologielücke schließen, bis noch weiter entwickelte Waffensysteme zur Verfügung stehen.

Und für alle, die gerne schwedische Möbel zusammenbauen hat Ikea ein besonderes Angebot: Dort sucht man nämlich Mitarbeiter für Roblox.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Elon Musks X ist für Österreichs Unternehmen meist nur noch eine Karteileiche

Airbus stellt eigene Wingman-Drohne für den Eurofighter vor

Digitale Köttbullar: Ikea sucht Angestellte für Roblox-Store

Googles Gemini-App nun auch in Österreich und Deutschland verfügbar

Netflix macht seine App auf älteren Apple-TVs unbrauchbar

Britisches Gericht erlaubt Milliardenklage gegen Google

OpenAI-Mitarbeiter warnen vor Verheimlichung von KI-Gefahren

Russischer Propagandafilm nutzt Tom Cruises Stimme im Kampf gegen das IOC

Italiens Kartellbehörde bestraft Meta wegen unlauterer Praktiken

Bill Gates kündigt Veröffentlichung von Memoiren an

Tiktok bestätigt Cyberangriff auf bekannte Accounts