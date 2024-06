19.40 REPORTAGE

Re: Jugend im Westjordanland Jenin im Norden des Westjordanlandes gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Aufgrund der ansteigenden Gewalt gibt es für palästinensische Minderjährige kaum Zukunftsperspektiven. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Winzige Antikörper: Boost fürs Immunsystem Sogenannte Nanobodys von Tieren aus der Familie der Kamele dringen in Bereiche des Körpers vor, die für menschliche Antikörper unerreichbar sind. Mit ihrer Hilfe können völlig neue Medikamente und Diagnose­methoden entwickelt werden, die dem Menschen zugutekommen. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Gesund durch KI. Bis 22.00, 3sat

20.15 DRAMA

There Will Be Blood (USA 2007, Paul Thomas Anderson) Daniel Plainview (Daniel Day­Lewis) findet im Westen der USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts Öl und wird zu einem mächtigen Ölbaron. Erst bei dem christlich-fundamentalistischen Prediger Eli Sunday (Paul Dano) stößt er an seine Grenzen. Paul Thomas Andersons wuchtige Filmparabel lässt einen immer wieder staunen.

Bis 22.45, RBB

20.15 DOKUMENTATION

Antarktika – Die gefrorene Zeit Die Trostlosigkeit Antarktikas ist nicht mehr als ein menschlicher Trugschluss. Der Eiskontinent ist voller Leben und bietet einen Artenreichtum, von dem nur etwa zwei Prozent bekannt ist. Der Großteil liegt unter Wasser und könnte über die Zukunft der Menschen entscheiden. Bis 21.40, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Armut ist weiblich Mehr als eine halbe Million Frauen in Österreich gilt als armutsgefährdet. Reporterin Gudrun Kampelmüller hat mit betroffenen Frauen gesprochen und versucht, mit Expertinnen zu klären, wie Armutsgefährdung am effektivsten bekämpft werden könnte.

Bis 22.00, ORF 2

21.40 MINISERIE

Das Haus am Hang (1–6/6) (J 2019, Yukihiro Morigaki) Risako Yamazaki (Ko Shibasaki ) führt ein unauffälliges Leben als Mutter, bis sie als Laienrichterin in einem Kindsmordprozess eingesetzt wird. Die Erfahrung ändert ihre Sicht auf die Mutterschaft radikal und stellt ihr Leben auf den Kopf. Die japanische Miniserie wirft einen scharfen Blick auf die patriarchale Gesellschaft des Landes. Bis 2.35, Arte

Kommt als Laienrichterin zum Einsatz: Ko Shibasaki als junge Mutter in der japanischen Miniserie "Das Haus am Hang", Arte, 21.40 Uhr. Foto: Wowow

22.30 MAGAZIN

Eco Neuer Handelskrieg: Wie bedrohlich sind Chinas E-Autos? / Großes Wechseln: Warum jetzt viele ihre Strom- und Gaslieferanten tauschen / Schön und (erfolg)reich: Haben attraktive Menschen bessere Karrierechancen? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Schauspielerin Brigitte Kren, Ex-Fußballer und ORF-Kommentator Roman Mählich, Musikerin Jasmin Meiri und Kabarettist Klaus Eckel. Bis 0.05, ORF 2