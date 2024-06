Pariser Klimaabkommen Uno: 1,5-Grad-Marke wird sehr wahrscheinlich zeitweise überschritten

Die Uno schlägt wegen des Zustands des Weltklimas Alarm. Die weltweite durchschnittliche Jahrestemperatur werde mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit mindestens in einem der kommenden fünf Jahre zweitweise die 1,5-Grad-Marke überschreiten, sagte UN-Generalsekretär António Guterres bei einer Rede zum Weltumwelttag in New York