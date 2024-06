In unserem Ort sind zwei Schulen und ein Kindergarten sehr nah beieinander gelegen. Die Zufahrt ist eine Einbahnstraße, jedoch ist für Fahrräder der Gegenverkehr erlaubt. Es gibt einen großen öffentlichen Parkplatz in etwa 100 Meter Entfernung. Täglich kommt es nun zu der Situation das Eltern ihr Auto einfach vor den Schulen/Kiga abstellen (Halten&Parken verboten außer für Behinderte, Busse und Feuerwehr), oder am Fahrradstreifen links. Anscheinend sind 100 Meter gehen unzumutbar. Gestern stand ein Auto einfach in der Spur weil der "Halten und Parken Verboten"-Bereich bereits voll war. Ich zucke bald aus ...

Hat man eine Chance (mit Hilfe der Polizei?) hier was zu tun, oder soll ich buddhistisch die Situation weiterhin ignorieren?