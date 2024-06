Folgende Situation:

Ich bin seit drei Monaten arbeitslos und bin bemüht eine neue Arbeit zu finden. Ich komme aus einer Branche die sich seit Anfang 2023 in einer globalen Krise befindet und habe somit den Beschluss gefasst meine bisherigen Fähigkeiten zu diversifizieren um hier in Österreich wieder Arbeit zu finden. Hierfür habe ich mich an das AMS gewendet und wurde umworben mit "reichhaltigen Weiterbildungsmöglichkeiten", die ich doch bitte nutzen sollte. Dies wurde in mehreren Online-Seminaren vom AMS direkt geäußert und die Webseite strotzt nur so vor möglichen Kursen und Förderungen.

Nun habe ich aus der Datenbank des AMS vier verschiedene Kurse gewählt und diese mit Kostenvoranschlägen vorgebracht. Inklusive einer reichhaltigen Erklärung, warum dies an meine bisherigen Kenntnisse anknüpft, einem eloquenten Motivationsschreiben das nochmals detaillierter auf meine Situation eingeht und aktuellen Stellenausschreibungen die auf diese Kurse abzielen und welche Jobs ich in Aussicht hätte. Ich habe mehrere Tage an dieser ersten Nachricht ans AMS gearbeitet – zurück kam ein one-liner: "Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 34 Abs.3 AMSG auf Beihilfen kein Rechtsanspruch besteht." Keine weitere Erklärung. Die Aussage ist zwar korrekt aber eine Unart meinen "Brief" komplett zu ignorieren.

Tage später setzte ich nach und bat um eine neue Evaluierung in der ich nochmals mit konkreten Fallbeispielen und Verweisen auf verschiedenste Artikel darauf hinwies, wie ernst die Krise ist und dass ich zwar bereits mehrere Zusagen zu Jobs hätte, allerdings das Geld in dieser Industrie fehle und ich somit auf dem trockenen liege.



Antwort des AMS: "Das AMS benötigt zur Prüfung einer Förderanfrage die Vorlage aller Kostenvoranschläge..." und einer Anleitung wie ich diese Förderung beantragen soll als PDF im Anhang. Ich wurde wieder ignoriert und die vorherige Konversation ebenfalls, da die Kostenvoranschläge bereits vorlagen.

Ich beugte mich den Anforderungen und stellte die Förderung nochmals inklusive aktuellem überarbeiten Motivationsschreiben und Erklärung.

Nur wenige Stunden später die Absage für alle vier Kurse. Keine Erklärung. Nichts. Nur wieder der Verweis dass das AMS nicht verpflichtet ist. Keine Konversation. Ich vermute kein einziger Satz seitens des AMS wurde wirklich händisch getippt, das waren alles nur kopierte Standardantworten.

Warum bewirbt das AMS dann überhaupt diese Weiterbildungsmöglichkeiten?

Was sind eure Erfahrungen dabei?

Ist das alles hoffnungslos?

Ich bin äußerst deprimiert nach all diesen kalten Abweisungen ohne auch nur einer einzigen Erklärung.