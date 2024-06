Ein sehr lauschiger Gastgarten im neunten Bezirk macht Lust auf herausragendes Cordon bleu, ­handgeschliffene Grammelknödel, Quargel und böhmisches Bier. Gerhard Wasserbauer

Ein Eckwirtshaus mit prächtiger Budel und alten Resopaltischen, dazu ein lauschiger Schanigarten mit langen Bänken, fröhlich wuchernden Kleewiesen-Blumenkistln, wildem Wein und langen Biertischen, auf denen sich die ganz herausragend böhmisch (also kohlensäurearm) gezapften Kozels und Urquells drängen: Es ist nicht wirklich verwunderlich, dass im Stromwärts, gleich ums Eck von der U4-Station Rossauer Lände, ohne Reservierung kaum ein Platz zu bekommen ist.

Das in prachtvoll altmodischen Humpen leuchtende Gold ist aber nur ein Grund für den Andrang. Ein anderer ist die innviertlerisch-böhmische Küche, die der aus Ried im Innkreis gebürtige Wirt Lorenz Mandl hier seit bald zehn Monaten auftischt. Gebackener Quargel etwa, der alarmierend aromatische Magerkäse aus Olmütz, wird außen knusprig, innen unanständig cremig herausgebacken und auf getoastetes, mit Knoblauch abgeriebenes ­Öfferl-Brot gebettet, da macht man sich noch Sauerrahm und frisch geschnittenen roten Zwiebel nach Geschmack drüber.

Gebackener Quargel auf geknofeltem Sauerteigtoast mit Sauerrahm und frischem Zwiebel – im Hintergrund ein frisch gezapftes Urquell Gerhard Wasserbauer

Wie soll man’s sagen? Es ist tragisch, dass eine derart epochale Köstlichkeit, ein so klassisch regionaler Weltmeistersnack wie dieser, der es anderswo zum global gefeierten Kulthappen bringen würde, bei uns so nebenbei und mehr zufällig serviert wird. Okay, das erste Krügel ist nach so einem Brötchen natürlich Geschichte, aber das ist gut so. Während man auf das nächste wartet, kann man überlegen, ob ein Petersil-Zwiebel-Kapernsalat wie bei Fergus Henderson vielleicht noch besser zu dieser stinkigen Herrlichkeit passen würde, oder doch ein kurzes Bad in süß-scharfer Gochuchang-Soja-Sauce nach Korean-Fried-Chicken-Fasson samt Frühlingszwiebeln und gerösteten Kürbiskernen. Wurscht, wird man in unseren Breiten eh nur dann zu kosten kriegen, wenn man es sich selber besorgt.

Es gibt aber noch mehr Quargel: Erdäpfelnockerln, die geradezu flauschig zart geraten und mit Sauerrahm, Quargel und knusprigem Biospeck nicht zufällig an Topfen­haluschka erinnern, die köstlichen ­slowakischen Kartoffelnudeln mit Brimsen. Richtig vegetarisch, mit einem Haufen knusprig gebratenem Salbei, reichlich Grana und brauner Butter gelingen dieselben Nockerln mindestens so gut – sind halt plötzlich Italiener geworden, auch wenn sie gar nicht Gnocchi heißen.

Blunzen kommt vom herausragenden Nordwaldhof in Bad Großpertholz (Fleischhauerei mit erstklassigem Wirtshaus!), das ist zwar im Waldviertel, aber fast schon in Rufweite von der böhmischen Grenze. Und was für eine Blutwurst: zum Kranz gebunden, im Ganzen knus­prig gebraten, innen von elegant gewürzter Cremigkeit, mit frisch gekochten (!), ganz wunderbar wächsernen Petersilerdäpfeln und abgeschmalzenem, mit ordentlich Wacholder hergewürztem Sauerkraut, dazu Kren, frisch gerissen, nicht etwa die anderswo grassierenden Weißwurlis der chemisch konservierten Art – ein Monument von einer Blunzen, mit Liebe auf den Teller gebracht, gibt einem die Hoffnung ans Wirtshaus zurück.

Cordon extraordinaire

Innviertler Grammelknödel auf Sauerkraut Gerhard Wasserbauer

In dieser Tonart geht es weiter: Innviertler Grammelknödel, von Hand geschliffen, mit hauchdünner und doch bissfester Hülle und Unmengen an würzigen Grammeln als Fülle. Die ergießt sich beim Aufreißen über das bereits bekannte, großartige Sauerkraut und vermengt sich mit dem zarten Rauchton des knusprig darübergestreuten Specks. Alles bio noch dazu, schmeckt auch so.

Cordon bleu vom Bio-Durocschwein mit Bio-Beinschinken, Ländle-Raclette und Erdäpfel-Vogerlsalat Gerhard Wasserbauer

Cordon bleu vom Bio-Duroc wird mit Vorarlberger Raclette und Bio-Beinschinken gefüllt, da quillt es beim Anschneiden nicht ganz so pornomäßig heraus wie beim le­gendären Reznicek-Cordon – geschmacklich ist das Stromwärts-Exemplar aber mehr als ebenbürtig: grandios würzig, saftig, mit soufflierter Panier – bloß nicht so gnadenlos in Ziegelform drapiert wie das Cordon von ein paar Gassen weiter.

Hinterher darf man sich, weil’s ja böhmisch ist, auf ganz wunderbare Powidltascherln mit Haselnussbröseln, einem ordentlichen Schlenker brauner Butter, noch mehr Powidl und, natürlich, Sauerrahm freuen. Sind natürlich hausgemacht, hauchdünn und bissfest, danke und auf bald. (Severin Corti, 10.6.2024)