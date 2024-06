Migration – das ist das Dauerthema in Österreichs Politik und auch bei den bevorstehenden EU-Wahlen. Tausende Menschen, die sich auf der Flucht befinden oder einfach die Hoffnung auf ein besseres Leben haben, kommen Monat für Monat bei uns an.

Und spätestens dann stellt sich die Frage, wie unser Land die Männer, Frauen und Kinder, die bleiben dürfen, am besten aufnimmt. Eine Schlüsselrolle spielen hier die Schulen. Denn bereits in frühen Jahren entscheidet sich, wer in Österreich ausgegrenzt oder tatsächlich integriert wird.

Tobias Holub hat mit Innenpolitikredakteur Gerald John darüber gesprochen, wie überlastet unser Schulsystem ist und woran Integrationsversuche scheitern. (red, 6.6.2024)