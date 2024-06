Die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 im Kampf gegen Hitlers Nazis wird ausführlich zelebriert

Am 6. Juni 1944 starteten die Alliierten mit der Landung in der Normandie die Rückeroberung des europäischen Festlands von Adolf Hitlers Nazis. Dieser denkwürdige Tag wird 80 Jahre später in aller Ausführlichkeit gefeiert. Im Folgenden ein paar Impressionen (wird laufend aktualisiert):

Der britische Premier Rishi Sunak, das britische Königspaar Camilla und Charles sowie das französische Präsidentenpaar Emmanuel und Brigitte Macron vor einer Kranzniederlegung in der Normandie. via REUTERS/LUDOVIC MARIN

Blumen im Meer für die damals gefallenen Soldaten. AFP/LOIC VENANCE

US-Präsident mit einem Veteranen in der Normandie. AP/Evan Vucci

Ein ziemlich voller Utah Beach. AFP/LOIC VENANCE

Kanadas Premier Justin Trudeau bei seiner Rede in der Normandie. AFP/POOL/LOU BENOIST

Zivilisten haben sich für die Feierlichkeiten extra WWII-Soldatenoutfit angezogen. AFP/LOIC VENANCE

Der britische König Charles vor seiner Rede in der Normandie. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Meisterregisseur Steven Spielberg, der den berühmten D-Day-Film "Der Soldat James Ryan" (2013) gedreht hat, ist auch in der Normandie. AP/Virginia Mayo

Sein damaliger Hauptdarsteller Tom Hanks ist ebenfalls zugegen. AFP/SAUL LOEB

Zeremonie mit Fallschirmspringern am Utah Beach in der Normandie. AP/Jeremias Gonzalez

Der britische König Charles III. und Königin Camilla bei einer Gedenkveranstaltung in Ver-sur-Mer in der Normandie. AP/Gareth Fuller

Ein Militärflugzeug über dem US-Friedhof in Colleville-sur-Mer in der Normandie, wo Gefallene – unter anderem des D-Day – beerdigt worden sind. AP/Laurent Cipriani

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden landen mit dem Hubschrauber Marine One nahe dem Friedhof, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. AP/Evan Vucci

Zeremonie am Utah Beach. AP/Jeremias Gonzalez

Der britische Premier Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty treffen in der Normandie ein. AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

Kunststücke eines kanadischen Fallschirmjägers in Courseulles-sur-Mer. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

EU-Ratspräsident Charles Michel und Kanadas Premier Justin Trudeau (rechts) treffen in der Normandie ein. AFP/POOL/LOU BENOIST

Ein französischer Fallschirmjäger landet in Sainte-Mère-Église. Im Hintergrund ist am Kirchturm eine Figur zu sehen, die den US-Fallschirmjäger John Steele darstellen soll. Sie soll bei den Feierlichkeiten daran erinnern, dass Steele am D-Day am Kirchturm hängen blieb. Er geriet in deutsche Gefangenschaft, konnte dann aber selbst entkommen. Sein Schicksal kam auch im berühmten Kriegsfilm "Der längste Tag" (1952) vor. AFP/MIGUEL MEDINA

Die Feierlichkeiten starteten schon am Mittwoch. Hier ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem 98-jährigen Zeitzeugen und Widerstandskämpfer Achille Muller zu sehen. AFP/POOL/BENOIT TESSIER

Französische, deutsche und britische Dudelsackspieler bei einer Veranstaltung in der Normandie. via REUTERS/Aaron Chown

Zahlreiche Veteranen bei einer Veranstaltung am britischen Soldatenfriedhof in Bayeux. IMAGO/Marc OLLIVIER

Fallschirmjäger über der Normandie als Teil der Feierlichkeiten. via REUTERS/UK MOD Crown copyrig

Niederländische Soldaten gönnen sich als Teil der Feierlichkeiten ein Stamperl. AFP/LUDOVIC MARIN

Danach geht es ab ins Meer. AFP/LUDOVIC MARIN

Ein Amphibienfahrzeug ist am Strand von Arromanches-les-Bains unterwegs. AFP/LUDOVIC MARIN

Ein Hund mit Armeehelm am Strand von Arromanches-les-Bains. AFP/MIGUEL MEDINA

Die britische Prinzessin Anne am Soldatenfriedhof von Bayeux. AP/Aaron Chown

Militärflugzeuge während einer Veranstaltung in Cricqueville-en-Bessin. AFP/LUDOVIC MARIN

US-Veteranen im Stadtzentrum von Sainte-Mère-Église. AFP/MIGUEL MEDINA

400 britische, belgische, kanadische und US-amerikanische Fallschirmjäger sind am Mittwoch über Sannerville in der Normandie abgesprungen. AP/Laurent Cipriani

Am Mittwoch wurde der Jahrestag auch schon im britischen Portsmouth zelebriert. Prinz Williams hielt eine Rede. via REUTERS/Leon Neal

Kunststücke der Royal Air Force über Portsmouth. via REUTERS/Cpl Phil Dye

So sieht das vom Boden aus aus. AFP/POOL/LEON NEAL

Prinz William im Gespräch mit Veteranen. via REUTERS/Leon Neal

Rede von König Charles in Portsmouth. AP/Neil Hall

Auf einem riesigen Bildschirm wurden in Portsmouth immer wieder Bilder von vor 80 Jahren gezeigt. via REUTERS/Kin Cheung

Auch der britische Premier Rishi Sunak hielt in Portsmouth eine Rede. AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS

(red, 6.6.2024)