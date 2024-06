Gehirnscans einer Person, die an der Alzheimerschen Krankheit leidet. Die nun zurückgezogene Studie beschäftigte sich mit Mäusen, allerdings mit vielversprechenden Ansatzpunkten für die Behandlung von Menschen. REUTERS/Denis Balibouse

Eine der wichtigsten Studien zur Nervenkrankheit Alzheimer, die 2006 im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, enthält gefälschte Grafiken. Die Arbeit, die in Versuchen mit Mäusen und Ratten zeigte, dass ein Protein namens Aβ*56 Alzheimer mit Alzheimer in Verbindung steht, und in der Fachliteratur rund 2500-mal zitiert wurde, wird nun voraussichtlich zurückgezogen. Darauf verständigte sich das Autorenteam unter Leitung von Karen Ashe von der Universität Minnesota, wie das Webportal des Wissenschaftsjournals Science berichtet.

Die Probleme zeigen sich in mehreren in der Studie verwendeten Grafiken, die auf der Webseite Pubpeer intensiv diskutiert wurden, konkret den Grafiken eins, zwei, drei und vier. Pubpeer erlaubt Diskussionen über bereits erschienene wissenschaftliche Arbeiten. Im Jänner 2022 fiel einigen Nutzern auf, dass bei Erhöhung des Kontrasts einiger der Bilder Ränder auftauchen, die auf ein nachträgliches Einfügen von Teilen und auf duplizierte Elemente hindeuten.

Die Bilder sind nicht etwa Illustrationen, sondern direkte Aufzeichnungen von Experimenten, die normalerweise unverändert weitergegeben werden. Im Juli 2022 berichtete Science davon, eine mehrmonatige allgemeinere Untersuchung angestellt zu haben. Sie zieht die Echtheit zahlreicher Bilder in mehreren wissenschaftlichen Publikationen des Erstautors Sylvain Lesné in Zweifel, insgesamt ganze 70 Stück.

Hoffnung auf Korrektur

Auf Pubpeer schaltete sich bald auch Studienautorin Karen Ashe ein, die Lesné einst gefördert hatte. Sie gab auf Anfrage Auskünfte und stellte Rohdaten zur Verfügung. Auch Nature äußerte sich und versprach, die Vorwürfe zu prüfen.

Ursprünglich hoffte Ashe, die die Vorwürfe ernst nahm, auf eine Korrektur der Studie. Das scheiterte nicht zuletzt am Fachjournal Nature, das eine nachträgliche Korrektur ablehnte, wie Ashe bekanntgab. Damit blieb nur noch, die Studie zurückzuziehen.

"Obwohl ich keine Kenntnis von irgendwelchen Bildmanipulationen in der veröffentlichten Arbeit hatte, bis ich vor zwei Jahren darauf aufmerksam gemacht wurde", schreibt Ashe auf Pubpeer, "ist es klar, dass mehrere Abbildungen in Lesné et al. (2006) manipuliert wurden, wofür ich als leitende und korrespondierende Autorin die Letztverantwortung übernehme."

Der frühere US-Präsident Ronald Reagan, hier mit seiner Ehefrau Nancy, war einer der prominentesten Alzheimer-Erkrankten. Er machte seine Erkrankung 1994 in einem frühen Stadium öffentlich. via www.imago-images.de

"Nature" im Fokus

Für das prestigeträchtige Wissenschaftsjournal Nature bedeutet die Causa weiteres Ungemach. Zuletzt geriet die Publikationspraxis der Zeitschrift immer wieder in die Kritik. Kühne Behauptungen einer Supraleiterforschungsgruppe der US-amerikanischen Universität Rochester wurden trotz Warnungen und des erzwungenen Rückzugs früherer Studien weiterhin veröffentlicht. Dieses Jahr musste dann auch die letzte der aufsehenerregenden Studien, die von widerstandsfrei fließendem elektrischem Strom bei hohen Temperaturen berichtete, zurückgezogen werden. Die Nature-Chefredakteurin sah sich gezwungen, in einem kritischen Artikel auf dem Nature-Webportal ihre Vorgehensweise zu erklären.

Erst kürzlich gab es neue Kritik, als eine Studie in Nature von einem neuen Durchbruch der Google-Software Alphafold berichtete. Gutachter, die die Arbeit vor der Veröffentlichung geprüft hatten, kritisierten, nur eingeschränkten Zugang zu der Software bekommen zu haben. Nature habe seine eigenen Veröffentlichungsrichtlinien gebrochen und musste sich abermals erklären.

Problem für Alzheimerforschung

Was der Rückzug der Studie für die Alzheimerforschung bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Studienautorin Karen Ashe steht nach wie vor zu den Ergebnissen der Studie. Im besten Fall handelt es sich also nur um eine konsequente Anwendung wissenschaftlicher Sorgfalt, die ohne Folgen für die Behandlung der Krankheit bleibt. Andere Forschende sind nicht so optimistisch. Sie bezweifeln, dass sich das Protein Aβ*56 auf die beschriebene Weise nachweisen lässt.

Elizabeth Bik ist auf die Überprüfung wissenschaftlicher Arbeiten spezialisiert. Sie deckt immer wieder teils kuriose Manipulationen auf, wie dieses Bild eines Lineals, das von mehreren Forschungsgruppen verwendet wurde.

Ein Sprecher der Universität Minnesota sagte zuletzt gegenüber Nature, dass eine Prüfung der Vorwürfe keine Hinweise auf Fehlverhalten ihres Professors Lesné ergeben habe. "Wie kann das Manipulieren von Grafiken kein Fehlverhalten sein?", entgegnet darauf Elisabeth Bik, die in die Science-Untersuchungen zur Causa eingebunden war. Neurologin Donna Wilcock von der Universität Indiana, eine der Herausgeberinnen des Fachjournals Alzheimer's & Dementia, stellt die Frage, warum der Rückzug angesichts der klaren Beweise für die Manipulation zwei Jahre dauerte. Ashe erklärt das mit ihrem Versuch, eine Korrektur der Studie zu erwirken, und dem Abwarten des Ausgangs der Untersuchung der Universität Minnesota.

Ashe veröffentlichte jedenfalls kürzlich eine neue Arbeit im Fachjournal iScience, die die Ergebnisse der Studie von 2006 bestätigen soll. Unabhängige Fachleute sind von dieser Lesart des Ergebnisses nicht überzeugt. "Ich glaube weiterhin, dass Aβ*56 eine wichtige Rolle bei Alzheimer spielen kann und seine Entfernung klinische Vorteile bringen kann", beharrt Ashe. (Reinhard Kleindl, 6.6.2024)