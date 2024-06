Im Community-Artikel schreibt Musiklehrer August Trabitsch über seine Bemühungen, länger arbeiten zu können.

Ich bin vierundsechzig und arbeite gerne. Meine zahlreichen Schüler lernen gut und mögen mich, die Erfahrung macht sich endlich bezahlt ... Nun ja, ich bin Musiker! Zehntausende Stunden üben, Zielstrebigkeit, Disziplin, das geht nur mit großer Hingabe, aber anscheinend hält das fit. Irgendwann entdeckte ich mein Talent zur Arbeit mit jungen Menschen und seitdem unterrichte ich, am Konservatorium und dann an den Musikschulen der Stadt Wien. Die Stadt Wien ist ein verlässlicher Arbeitgeber, es gibt ein moderates regelmäßiges Gehalt und faire Arbeitsbedingungen, einfach, wie es sich gehört.

Neulich erhalte ich ein Dienstmail. Betreff: meine Personalnummer, Inhalt: Dank für meine Tätigkeit. Ich werde aus Altersgründen gekündigt, um eine allfällige Pension müsse ich mich selber kümmern, Punkt. Ich zeige die Mail meiner jungen und engagierten Vorgesetzten, mit der Bitte, dass ich eigentlich weiter arbeiten will. "Warum auch nicht?", sagt sie. Auch andere Kolleg:innen hätten das schon gewollt, sie werde das Thema bei nächster Gelegenheit zur Sprache bringen. Doch schon am nächsten Tag erkenne ich sie nicht wieder. Mit besorgtester Miene erklärt sie, dass ihr die Hände gebunden seien, sie da gar nichts machen könne. Da müsse ich mich an eine höhere Stelle wenden, das sei eine zu große Sache.

Länger arbeiten ist zwar grundsätzlich erwünscht, aber teils schwer möglich. Getty Images

Einen Mitarbeiter, der alles zur Zufriedenheit macht, ein paar Jahre weiter arbeiten zu lassen – ist das eine große Sache? Seltsam! Ich wende mich also an den zuständigen Stadtrat Wiederkehr von den Neos, der hilft mir sicher. Propagieren doch die Neos den Mut zum "enkelfitten Pensionssystem", wo jeder sein Pensionsantrittsalter selbst bestimmen kann. Die nüchterne Antwort seine Büros: Leider sieht der Kollektivvertrag die Pensionierung mit fünfundsechzig vor, es sei denn es besteht "dienstliches Interesse" an einer Weiterarbeit, welches bei mir aber nicht vorliegt.

Ich besorge mir ein Exemplar des Kollektivvertrages. Und da steht tatsächlich, dass neben dem Setzen krimineller Handlungen, Missachtung der Dienstvorschriften und Unfähigkeit auch das Erreichen des fünfundsechzigsten Lebensjahres den Dienstgeber zur Kündigung berechtigt. Allerdings: Er kann kündigen, muss aber nicht. Was ist also der wirkliche Grund?

Ich frage den Betriebsrat, der weiß es aber auch nicht, vermutet finanzielle Gründe, erwähnt aber, dass doch manchmal KollegInnen, allerdings unter mitunter prekären Bedingungen eine Weiterarbeit ermöglicht wurde. Welch "dienstliches Interesse" da vorlag, könne er auch nicht sagen. Ich schlage eine Befragung der älteren MitarbeiterInnen vor, um den Bedarf einer Weiterarbeit zu erheben. Er rät ab. Die einen fürchteten dann vielleicht, dass sie länger arbeiten müssen, während andere vielleicht vergebens auf Weiterarbeit hofften. Es ist verflixt.

Hürden im System

Wie sieht es anderswo aus? Meine Cousine aus Kanada (Regelpensionsalter 65) sagt, man könne dort arbeiten, solange man will, eine Kündigung aus Altersgründen wäre diskriminierend. Und was sagt die EU? Ich investiere 250 Euro in eine ausführliche Beratung bei einem Rechtsanwalt im ersten Bezirk, doch das Geld hätte ich mir sparen können: Laut EU-Rechtssprechung kann jeder Pensionsberechtigte mit Erreichen des Regelpensionsalters gekündigt werden. Sein Tipp: "Sie müssten halt wen kennen."

Also: Unter Pensionsexperten herrscht breiter Konsens die freiwillige Weiterarbeit über das Regelpensionsalter hinaus zu unterstützen. Das Parlament folgte den Empfehlungen und setzte dazu bereits erste Maßnahmen, auch die drohende Erhöhung des Regelpensionsalters könnte damit abgewendet werden. Schön, aber leider nicht in der schönen Stadt Wien. Rechtlich gibt es keine Möglichkeit und wie ich "dienstliches Interesse" erwecken kann, um weiter arbeiten zu dürfen, ist nirgendwo ersichtlich.

Ich gebe nicht auf und ersuche um einen Gesprächstermin bei Stadtrat Wiederkehr. Die etwas genervte Antwort seines Büros lautet kurz gefasst: "Es gibt nichts mehr zu besprechen". Ich versuche es direkt bei den Neos, Antwort: "Wir mischen uns in die Arbeit des Vizebürgermeisters nicht ein, wenden Sie sich bitte an sein Büro." In dieser kafkaesken Situation fällt mir nur noch der Rat des Rechtsanwaltes ein: "Kennen Sie wen?" (August Trabitsch, 13.6.2024)