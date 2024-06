Gudrun Kampelmüller macht Armut und die Gründe dafür sichtbar und sorgt so auch für eine Entstigmatisierung – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Warum sind von Armut vor allem Frauen betroffen? Mehr als eine halbe Million Frauen in Österreich gelten als armutsgefährdet und haben weniger als 1600 Euro Einkommen zur Verfügung. Frauen arbeiten oft in Teilzeit, haben niedrigere Pensionen, leisten unbezahlte Pflegearbeit. Für den neuen ORF-Schauplatz hat Gudrun Kampelmüller mit von Armut betroffenen Frauen gesprochen und auch Experten und Expertinnen befragt, was den Frauen helfen würde.

Immer mehr Menschen nehmen Angebote von Hilfsorganisationen in Anspruch. Foto: ORF

"Dieser Überlebenskampf geht extrem auf die Psyche" sagt eine Betroffene. "Armut lähmt und hinterlässt Narben", beschreibt eine andere ihre Situation. Gudrun Kampelmüller will mit Frauen sprechen, die sich um Lebensmittel der Caritas anstellen. Vor der Kamera wollen nur wenige sprechen, sie schämen sich. Auch Frau Maria hat sich geschämt, als sie das erste Mal hierherkam, sie muss mit 150 Euro im Monat für Lebensmittel auskommen. Sie sei auf die Caritas-Einrichtung Leo und günstige Lebensmittel angewiesen, sagt sie. Seit der Corona-Krisen würden doppelt so viele Gäste kommen wie zuvor, erzählt eine Mitarbeiterin.

Eine ältere Frau zeigt Kampelmüller die Stromrechnung, sie ist verzweifelt, weiß nicht, wie sie diese Rechnung bezahlen soll, und hat Angst, dass ihr der Strom abgedreht wird. Sie brauche "nichts Großes", aber sie wolle "einfach nur ein Mensch sein", sagt sie. Es gehe um die Menschenwürde, die würde heute verloren gehen.

Frau K. kommt auf rund 1300 Euro Pension, davon zu leben ist für sie schwierig. Foto: ORF

Plötzlich ganz unten auf der sozialen Leiter

Kampelmüller ist auch bei einer Mutter und ihrer beeinträchtigten Tochter zu Gast. Früher war sie erfolgreiche Unternehmerin, mit dem Tod ihres Mannes – er wurde nur 51 Jahre alt – hat sich alles verändert. Sie selbst wurde schwer krank. "Es geht sehr rasch, dass man sich plötzlich auf der unteren Stufe der sozialen Leiter wiederfindet", sagt sie. "Ich bin fremdbestimmt, weil abhängig von Pflegegeld, Krankengeld. Es ist wie eine Art Armutsverwaltung."

Frau E. war erfolgreiche Unternehmerin, rutschte dann durch Krankheit in die Armut. Foto: ORF

"Frühstücksclub" für Kinder

Jedes fünfte Kind sei laut Statistik armutsgefährdet, rechnet Kampelmüller vor, oft fehle es an ausgewogenem Essen. Die ORF-Reporterin ist zu Besuch in Klagenfurt, dort betreiben Stefanie Kurath und Romana Weilharten den "Frühstücksclub", das Projekt der Volkshilfe bietet Frühstück um 50 Cent an. Kampelmüller hat auch mit Armutsaktivistin Daniela Brodesser gesprochen, die sich dafür einsetzt, Armut sichtbar zu machen und darüber zu reden.

Im Hause Luise, einer Einrichtung der Caritas, spricht Kampelmüller mit Frauen, die hier vor allem nach Trennungen mit ihren Kindern unterkommen können. Frauen, die hierherkommen, hätten meist eine lange Leidensgeschichte hinter sich, erzählt Claudia Ferner-Unger, die das Haus Luise leitet. Im vergangenen Jahr hätten 250 Frauen im Haus Luise um einen Platz angefragt. Corona oder Teuerung seien deutlich spürbar.

Kampelmüller macht mit ihrer Sendung weibliche Armut und die Gründe dafür sichtbar – und sorgt so auch dafür, dass dieses Thema, das für viele nach wie vor mit Scham behaftet ist, entstigmatisiert wird. In Österreich gebe es keine einheitlichen Rahmenbedingungen beim Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, das kritisiert ein neuer Report von Amnesty International. Vor allem Alleinerzieherinnen würden in manchen Bundesländern bei Zuschlägen extrem benachteiligt, sagt Juristin Teresa Hatzl. "Das Recht auf soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht." (Astrid Ebenführer, 6.6.2024)