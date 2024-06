Fotos, die Appetit auf mehr machen: Der "Pink Lady Food Photographer of the Year"-Award kürt die besten Food-Fotos der Welt. Hier eine Auswahl

Red Bean Past Balls

Yang Zhonghua aus China darf sich über den Gesamtsieg beim Wettbewerb freuen: In der ländlichen Gegend von Xiangshan, Zhejiang, sind die Menschen mit den Vorbereitungen für das Frühlingsfest, auch bekannt als Mondneujahr, beschäftigt. Dazu gehört auch die Tradition der Zubereitung von Dim Sum, wie z. B. Rote Bohnen-Bällchen, gedämpfte Reiskuchen und Klebreiskuchen, von denen jeder ein Erbe traditioneller Handarbeitskunst ist. Yang Zhonghua/Pink Lady Photographer of the Year 2024

Let Them Eat Cake!

Das Gewinnerfoto in der Kategorie "Champagne Taittinger Wedding Food Photographer" stammt von Lynne Kennedy. Das lässt sie uns zu dieser Szene wissen: "Lucy und Tony und ihre Kinder haben die lange Reise von Kent zur Isle of Skye auf sich genommen, um zu heiraten. Da sie keine traditionelle Hochzeitstorte transportieren wollten, fertigte ihr Konditor diese fabelhaften kleinen 'Torten in Behältern' für sie an. Wir fanden einen Platz an der historischen Sligachan-Brücke, und sie ließen es sich schmecken!" Lynne Kennedy/Pink Lady Photographer of the Year 2024

Hanging Buri (Yellowtail)

Matteo Alberti holte sich mit diesem Bild den Sieg in der Kategorie "Food Influencer". Es zeigt, wie der Gelbflossen-Thunfisch in Japan auf traditionelle Art haltbar gemacht wird. Matteo Alberti/Pink Lady Photographer of the Year 2024

Rhubarb Puzzle Love

Die Slowakin Barbora Baretic heimste mit dem Foto dieses Rhabarberkuchens den "Food Stylist Award" ein. Barbora Baretic//Pink Lady Photographer of the Year 2024

All the Cocktails on the Menu

Fotograf Paul Dodd ließ sich sämtliche Cocktails auf der Karte servieren, um sie farbenfroh in Szene zu setzen. Erster in der Kategorie "Marks & Spencer Food Portraiture". Paul Dodd/Pink Lady Photographer of the Year 2024

The Pig's Testament

Das Schlachten eines Schweins ist ein echtes Ritual der italienischen ländlichen Kultur, schildert Diego Marinelli, europäischer Gesamtsieger des Awards: "Ich war beeindruckt von der Ehrfurcht des älteren Mannes vor dem geopferten Tier und hoffe, dass das Bild uns zum Nachdenken darüber anregt, wie sich die Beziehung des Menschen zum Essen in den letzten 70 Jahren verändert hat." Diego Marinelli/Pink Lady Photographer of the Year 2024

Would you like Mustard with that?

Fotograf Max Jowitt und Stylistin Rosie French inszenierte diese Aufnahme, die Teil der Serie "The Hungry Traveller" ist, einer Kampagne, die Küchen aus aller Welt feiert. Dafür gibt's den ersten Platz in der Kategorie "Production Paradise Previously Published". Max Jowitt/Pink Lady Photographer of the Year 2024

It's Raining Cake – Hallelujah!

Ein "farbenfrohes Kuchenfest" inszenierte Fotografin Ming Tang-Evans gemeinsam mit Stylistin Tarunima Sinha. Dafür gibt's den ersten Preis beim "Tiptree Cake Award". Ming Tang-Evans/Pink Lady Photographer of the Year 2024

Tribal Farmers Sell Their Fruit

Boote verteilen sich über einen Teil dieses Sees in Rangamati, Bangladesch, und bilden so einen schwimmenden Markt, auf dem Bauern jeden Morgen eine Vielzahl frischer, saisonaler Früchte verkaufen. Aufgenommen wurde diese Szene von Azim Khan Ronnie, Gewinner in der Kategorie "Unearthed Food for Sale". Azim Khan Ronnie/Pink Lady Photographer of the Year 2024

Rice Grain Threshing