Im Gastblog erklärt die Sexualberaterin Nicole Siller, was beim Daten und bei der Suche nach einer Beziehung wichtig ist.

Es gibt, so scheint es, immer mehr Singles, gleichzeitig auch immer mehr alleinlebende Menschen, mit dem Wunsch sich wieder auf eine Beziehung einzulassen. Was auch immer das genau bedeutet. Vielerorts gibt's viel Sehnsucht nach "der:dem einen Liebespartner:in", doch wie und wo findet sich diese?

Ich fasse heute ein paar essenzielle Punkte zusammen, die Menschen beim Daten mit Beziehungswunsch wichtig sind oder auch sein könnten. Es gibt tatsächlich ein paar "Zaubermittel", die es einfacher machen, beim "Dating-Zirkus" gut auf sich selbst aufzupassen, wie ich finde. Eines davon ist:

Echtes Interesse

Dieses zeigt sich relativ rasch, beispielsweise darin, ob jemand Fragen stellt, gerne auch beim Antworten zuhört, ob auf das Gesagte eingegangen wird oder es ein Impuls ist, hauptsächlich über sich selbst zu reden. Klar, für den einen bedeutet echtes Interesse, sich recht bald nach einer Nachricht zu melden mit aktiven Fragen, oder um vielleicht rasch ein persönliches Treffen zu initiieren. Für den anderen bedeutet es, innerhalb von ein paar Tagen zu kommunizieren. Da sind wir schon beim nächsten "Zaubermittel", dem ...

... Tempo

Menschen haben unterschiedliche Tempi. Das kann auch in bestehenden Beziehungen manchmal sehr herausfordernd sein, Unterschiedlichkeiten werden unter Umständen gerade beim Kennenlernen manchmal übersehen. Da übergeht man vielleicht rasch die eigenen Bedürfnisse, weil der oder die andere faszinierend ist, vielleicht euphorisch und wirklich interessiert.

Manchmal reißt einen die leidenschaftliche Lust auch einfach mit, ist ja alles gut und oft auch schön. Dennoch sind das eigene Tempo und die eigene Intensität Faktoren, die früher oder später Aufmerksamkeit brauchen. Aus meiner Erfahrung heraus ist früher besser. Es ist sinnvoll, sich immer wieder bewusste Augenblicke zu nehmen, um in sich hineinzuspüren. Wie geht es mir, wenn ich mit diesem Menschen kommuniziere oder ihn sehe, fühle ich mich frei, wohl und wertgeschätzt? Freue ich mich auf Kontakt oder stresst er mich? Heißer Tipp: Klare und freundliche Worte finden, wenn das Tempo nicht das eigene ist. Wer den Kontakt abbricht, wenn er oder sie hört: "Ich brauche mehr Zeit!" oder "Ich finde dich sympathisch, aber das geht mir jetzt zu schnell" der passt vielleicht sowieso einfach nicht, oder ist nicht empathisch genug, sich auf jemand anderen wirklich einzulassen.

Authentische Kommunikation

Authentische Kommunikation ist, für Menschen, die wohltuende Begegnungen mit Option einer echten Beziehung erleben möchten essenziell. Im Klartext: miteinander schreiben, auf einander einzugehen, klare Fragen stellen und auf Antworten reagieren, statt "Bewerbungen" (Copy-and-Paste-Texte) abzugeben. Bei einem Telefonat erkennt man oft rasch, ob Wellenlänge und Tempo passen, ob Interesse besteht. Heißer Tipp: Bei den ersten, oft aufregenden Treffen ist es ungleich verbindender, miteinander persönliche Dialoge zu führen als stundenlang über "längst vergangene glorreiche Momente des Lebens" Monologe zu halten, quasi um sich selbst zu "präsentieren".

Stellt einander Fragen über persönliche Wünsche, Vorstellungen, Träume und aktuelle Bedürfnisse, übers Jetzt, über Perspektiven, Ideen, hört wirklich zu. Reden Sie lieber früher als später darüber, was einem wirklich wichtig ist. Ob ein "Faktencheck" über die Verflossenen oder die wirtschaftliche Situation beim ersten Date wichtig ist, sei dahingestellt.

Erwartungen und Werte

Wie oft höre ich von Menschen mit Beziehungsthemen: Selbstverständlich habe ich keine hohen Erwartungen, ich nehme mich komplett zurück. Warum eigentlich?

Erwartungen können einem einerseits voll im Wege stehen, wenn wir hauptsächlich aus bisher erlebten und erfahrenen Begegnungen ableiten, was es keinesfalls mehr sein darf, oder was wer im optimalsten Fall an Soft Skills mitbringt. Dadurch kann der offene, neugierige Blick auf neue wertvolle Begegnungen recht eng werden. Bewusste Erwartungen sind jedoch andererseits essenziell wichtig. Denn jeder Mensch hat Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse und das ist gut so.

Welche Erwartungen sind da? Getty Images

Es ist sinnvoll, die Erwartung zu haben, dass ein Mensch, den wir näher kennenlernen wollen, uns in jeder Begegnungsphase wertschätzt, uns freundlich und auch liebevoll begegnet, ehrlich miteinander zu sein. Es ist noch sinnvoller, sich selbst, vielleicht auch im Austausch mit engen Freunden, klarzumachen, welche eigenen Erwartungen da sind und auf diese zu achten. Passen optische, verbale, olfaktorische Eindrücke, ist jemand so gepflegt, wie wir uns das wünschen? Dann lohnt es sich, zu schauen, ob es überschneidende Werte gibt.

Ich erlebe manchmal Menschen, die sich mit untrüglichem "miesem Bauchgefühl" auf jemanden einlassen, weil's im Moment besser ist, irgendjemand ist da, als den nächsten Urlaub, das nächste Wochenende, die nächste Nacht wieder allein zu verbringen. Diese sind oft Dating-Konsumenten, die häufig echten Begegnungen und entstehenden Beziehungen kaum Chancen einräumen.

Manchmal höre ich, es gibt tolle Übereinstimmungen, Begegnungen, wo "alles" passt, ähnliche Werte, politische Einstellung, Bildungsgrad, Wünsche und Möglichkeiten, Visionen. Dennoch fehlen die Schmetterlinge im Bauch oder das Bedürfnis, einander zu küssen, zu berühren, miteinander gute Zeit zu verbringen, vielleicht romantische Verliebtheit, die Chemie, zumindest zu Beginn.

Gibt es oft die Liebe auf den ersten Blick?

Zumindest viele Filme bedienen den Mythos, dass die Liebe auf den ersten Blick selbstverständlich ist. Dieser Mythos kann eine große Falle beim Kennenlernen in dieser Zeit sein. Es kommt oft vor, dass mir Menschen erzählen, sie wüssten sofort, ob sich Verliebtheit beziehungsweise Liebe einstellen können. Klar, ob es Sympathie gibt und gute Wellenlänge, ob man einem "unter die Nase geht", entscheidet sich recht rasch. Wie weit prickelnde erste Chemie, Lust oder Begehren tragen, weiß man erst mit der Zeit. Doch wieviel Zeit gibt man sich und einander heute noch?

Viele überlassen dies nicht mehr der entspannten Zeit des Kennenlernens, sondern jagen "ein Feuerwerk" – oft eines nach dem anderen. Es sind keine Geheimnisse, wenn ich hier erzähle, dass so manches Paar, mit dem ich arbeite, lachend gesteht, man sei sich bei der ersten Begegnung im realen Leben, beispielsweise im Job oder Freundeskreis nicht mal aufgefallen oder gar echt unsympathisch gewesen, erst mit der Zeit habe sich "etwas entwickelt".

Klarheit

Selbstverständlich weiß niemand, wie sich Begegnungen entwickeln, im Grunde liegen immer Frust, Lust und Liebe im Möglichen. Dennoch ist es wirklich hilfreich, sich beim Erstellen eines Online-Profils und ganz sicher vor Kommunikation und realen Begegnungen klar zu überlegen, "was, wenn ich ganz ehrlich bin, wünsche ich mir eigentlich wirklich, wirklich?" Es tut aus meiner Erfahrung heraus oft schon beim Zuhören richtig weh, wenn sich jemand als "lockere Daterin" empfindet und sich so präsentiert, wenn im Grunde die tiefe Sehnsucht nach Familiengründung da ist, aber nicht eingestanden wird.

Ein weiterer essenzieller Punkt wäre, für sich selbst ehrlich zu klären, ob man für das, was man sich vermeintlich wünscht, schon bereit ist. Es ist keine nachhaltige und gute Strategie, von einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner oder Begegnung die Lösung aus einer noch nicht aufgearbeiteten früheren Beziehung zu erwarten. Oder einen früheren Traum "wieder" finden zu wollen, der nicht mehr da ist.

Fragen an die Community

Allerorts herrscht immer mehr Unlust, auf diesen raschen und oft anstrengenden Plattformen jemanden finden zu wollen. Manche sprechen von Dating-Burnout, ich erlebe bei einigen Menschen immer mehr Dating-Stress, der emotional blockieren kann und gar keine Lust auf spannende Begegnungen macht.

Wie und wo lernen Sie heute Menschen kennen? Wie würden Sie sie gerne kennen lernen? Wie haben Sie einander kennengelernt? Welche Alternativen gibt es zu diversen Dating-Apps? Was tun, wenn der Freundeskreis nichts mehr hergibt und auch sonst gerade knisternde Ideen fehlen? Wie daten Sie? Egal in welchem Alter? Danke für Tipps, Tricks und Ideen, ich freue mich sehr über Anregungen und Erzählungen! (Nicole Siller, 10.6.2024)