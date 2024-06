Dieses Bild wurde von Perplexity.ai zum Thema "Mit KI im Internet suchen" generiert. Perplexity.ai

Als OpenAI kurz vor Googles Entwicklerkonferenz Google I/O zu einer Präsentation lud, rechneten viele Beobachter damit, dass das Unternehmen hinter ChatGPT eine KI-Suchmaschine als Alternative zum Marktführer mit den bunten Buchstaben präsentieren würde. Stattdessen zeigte OpenAI-CEO Sam Altman jedoch ein neues, multimodales KI-Modell, während Google kurz darauf zwar den Rollout seiner KI-Suche für die breite Masse verkündete – dies allerdings zunächst nicht in Europa.

Search in the Gemini era | Google I/O 2024

Google

Immer wieder wurde in diesem Kontext ein Anbieter genannt, der ebenfalls eine Suchmaschine mit KI-Fokus anbietet und dessen Service hierzulande bereits genutzt werden kann: Perplexity.ai. DER STANDARD hat das Tool getestet und mit Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer bei Perplexity.ai, in einem Videocall über die Hintergründe gesprochen.

Shevelenko zufolge wurde die vor ein paar Monaten kommunizierte Zahl von zehn Millionen Usern inzwischen deutlich gesteigert, pro Monat werden 200 Millionen Suchanfragen durchgeführt. Unter anderem auf Basis einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom gehört der deutschsprachige Raum für die Amerikaner zu den wichtigsten Wachstumsmärkten. Insgesamt arbeiten nur knapp 80 Menschen für Perplexity.ai: Das Team nutzt laut Shevelenko selbst diverse KI-Tools, um Effizienz und Produktivität zu erhöhen.

Was ist Perplexity.ai?

Gegründet im August 2022, bietet das in San Francisco ansässige Start-up eine "Antwortmaschine", die auf Eingaben der User hin das Web nach Informationen durchsucht und die gefundenen Informationen in natürlicher Sprache übersichtlich zusammenfassen soll. Die Qualität dieser Sprache war im STANDARD-Test vergleichbar mit dem, was man von KI-Bots wie ChatGPT oder Google Gemini kennt: weitgehend okay, vereinzelt sprachliche Fehler, einen Literaturpreis würde die KI aber auf keinen Fall gewinnen.

Das System hat Kontext-Awareness, es können also zu bereits gegebenen Antworten weitere Fragen gestellt werden. Zum erstellten Text gibt es Links, die auf die entsprechenden Quellen im Web verweisen. Perplexity.ai läuft auf dem PC im Browser und ist zudem als App für Android und iOS verfügbar. Die Apps verfügen unter anderem auch über eine Sprachein- und ausgabe.

"The Know-It-Alls" by Perplexity | Official Trailer HD

Perplexity

Allerdings fiel im Test auf, dass die deutsche Sprachausgabe zum Beispiel Probleme mit der Aussprache von Zahlen hatte. Zeitweise wurden deutschsprachige Antworten englisch ausgesprochen, auch wenn Deutsch als Sprache eingestellt war. Shevelenko bestätigt, dass das Problem mit der Aussprache der Zahlen bekannt sei und auch in der englischsprachigen Version vorkomme: "Perfekt ist das System nicht – aber gut genug, um Zeit zu sparen."

Bei angemeldeten Accounts sollen die bisherigen Chatverläufe und andere Informationen synchronisiert werden, im Test mussten dafür die Apps jedoch öfters neu geöffnet werden. Auch Einstellungen wie die verwendete Sprache müssen für jedes Gerät separat durchgeführt werden.

Freemium-Modell

Der Dienst ist werbefrei und baut auf einem Freemium-Modell auf. In der kostenlosen Version werden Textanfragen mit dem eigenen Modell des Start-ups verarbeitet, welches auf OpenAIs GPT-3.5 basiert. Außerdem sind pro Tag fünf Textanfragen mit den Pro-Modellen möglich.

Wer hingegen rund 20 Dollar im Monat für ein Pro-Abo bezahlt, kann für 600 Suchen pro Tag aus einer Vielzahl an Modellen auswählen, zum aktuellen Zeitpunkt sind das OpenAIs GPT-4 Turbo (welches auch in der kostenpflichtigen Version von ChatGPT zum Einsatz kommt), das auf Multimodalität ausgerichtete GPT-4o, Claude 3 Sonnet und Claude 3 Opus von Anthropic sowie Perplexity.ais eigenes Sonar Large 32K, welches basierend auf Metas Llama 3 70B trainiert wurde.

Ein weiterer Vorteil eines Pro-Abos ist die Möglichkeit des Erstellens von Bildern, hierbei kommen die Modelle Playground v2.5, Dall-E 3 und Stable Diffusion XL zum Einsatz, vergeblich sucht man nach einer Verbindung zu Midjourney oder Adobe Firefly.

Zudem ermöglicht die Pro-Version neben zusätzlichem Support die Möglichkeit, Inhalte hochzuladen und interpretieren zu lassen, allen voran Bilder und PDF-Dateien. Und schließlich bekommen Developer als Pro-User ein Guthaben von fünf Dollar pro Monat, mit dem sie die API von Perplexity.ai nutzen können.

Usability: Erster Eindruck

Beim ersten Start von Perplexity.ai auf dem Desktop wird der User von einem vertrauten Erscheinungsbild begrüßt: In der Mitte des Bildschirms findet sich ein Eingabefeld, wie man es von Google und anderen Suchmaschinen kennt. In diesem Hauptfenster findet auch der Großteil der Konversation mit dem KI-Bot statt.

In der linken Seitenleiste finden sich wiederum die Option zum Starten eines neuen Chatverlaufs, ein Home-Button, der in der deutschen Version mit "Zuhause" übersetzt wurde, ein "Entdecken"-Button für kuratierte Nachrichteninhalte, die "Bibliothek", in der unter anderem die bisherigen Chatverläufe gespeichert werden, und die Einstellungen.

Das Design ist aufgeräumt, der "Fokus" schränkt den Suchbereich ein. Screenshot

In den Apps für iOS und Android ist das Design ebenfalls äußerst schlüssig: Das Eingabefeld findet sich am unteren Ende des Hauptfensters, darunter die Buttons für "Startseite", "Entdecken" und "Bibliothek". Die Einstellungen werden durch Tippen des links oben angebrachten Profilbilds aufgerufen.

Mehr Funktionen ...

So weit alles klar. Taucht man jedoch tiefer in das Tool ein, so werden neue Funktionen ebenso sichtbar wie Designentscheidungen, die nicht sonderlich intuitiv sind.

Positiv anzumerken ist etwa, dass im Eingabefeld unter dem Punkt "Fokus" die zu durchsuchenden Quellen eingeschränkt werden können. So können explizit akademische Quellen durchsucht oder Wolfram Alpha genutzt werden, um Datenmaterial abzufragen. Auf Wunsch kann auch der "Writing"-Modus aktiviert werden, bei dem die Websuche deaktiviert und bloß mithilfe der KI-Modelle zum Beispiel ein Prosatext erstellt wird.

Anfangs nicht ganz intuitiv, aber nach kurzer Eingewöhnungszeit ist die Aufteilung in der "Bibliothek" durchaus schlüssig: Hier wird zwischen "Threads" (in der deutschen Version teils auch ungalant als "Fäden" übersetzt), Seiten und Sammlungen unterschieden. Die Threads sind die einzelnen Konversationen, die wiederum in Sammlungen zusammengefasst werden, um sie entsprechend zu ordnen. Außerdem können Threads in Seiten umgewandelt werden – aber mehr dazu später.

... und Hindernisse

Irritierend sind hingegen immer wieder kleine Details in der Usability. Wie etwa dass sich das System merkt, welche Bilder in einem Thread bereits hochgeladen wurden und diese immer wieder interpretiert, auch wenn stattdessen ein neues Bild hochgeladen wurde – hier hilft nur, für jedes zu analysierende Bild einen neuen Thread zu starten.

Auch ist das Erstellen von Bildern nicht im Hauptchat möglich, hierfür muss ein Widget am rechten Bildschirmrand genutzt werden. Das ist nach einer kurzen Eingewöhnungszeit kein Problem mehr, aber eben nicht sonderlich intuitiv.

Und was ebenfalls auffällt: In Sachen Schnelligkeit kann sich Perplexity.ai nicht mit Google oder anderen klassischen Suchmaschinen messen, die innerhalb eines Augenblicks eine Liste an Websites ausspucken. Erstens braucht die KI-Suche ein paar Sekunden, bis die Quellen im Web durchforstet, sortiert und analysiert wurden. Zweitens erfolgt die Erstellung einer Antwort in natürlicher Sprache in einer Geschwindigkeit, die mit jener von KI-Bots wie ChatGPT vergleichbar ist: Man kann dem Text also beim Entstehen zuschauen, während die Software arbeitet.

Für Nachrichten nur bedingt geeignet

Langsam ist das System aber nicht nur bei der Generierung der Texte – sondern auch beim Auffinden aktueller Nachrichten. Das zeigte sich im Test gleich mehrmals, als das System mit veralteten Informationen aufwartete.

So wurden für Oberösterreich noch steigende Hochwasserstände gemeldet, als diese bereits zurückgingen, in diesem Fall berief sich die KI auf eine Meldung vom Vorabend. Am 6. Juni hieß es mit Bezug auf eine Meldung von April 2024, dass die EZB den Leitzins unverändert lasse, obwohl dieser am besagten Tag gesenkt wurde. Andere Fehler sind wiederum so offensichtlich falsch, dass sie Unterhaltungswert haben: Bei der Frage nach dem Sieger der Wahlen in Indien zählte die KI Gewinner der indischen Lotterien auf.

Perplexity.ai kann auch KI-Bilder generieren, wiewohl Midjourney im subjektiven Eindruck des Testers bessere Ergebnisse liefert. Screenshot

Relativ genaue Angaben lieferte Perplexity.ai auf die Frage nach dem aktuellen Wetter in Wien – wiewohl sich hier der Mehrwert gegenüber einer herkömmlichen Wetter-App in Grenzen hält. Nicht möglich war es dem System, die Abfahrtszeiten eines Busses der Wiener Linien bekanntzugeben: In einem Fall wurde am helllichten Tag verkündet, dass der nächste Bus um 00:01 abfahre, in einem anderen Fall wurde gleich auf die Website der Wiener Linien und die Wienmobil-App verwiesen.

Bei der Frage nach den "wichtigsten Nachrichten des Tages" lieferte Perplexity.ai teils Meldungen, die eine Woche alt waren, und verlinkte auf die Startseite eines Nachrichtenmediums anstatt auf die eigentliche Meldung. Zur Verteidigung des Start-ups muss jedoch auch gesagt werden, dass die Android-App von Google Gemini in einem Kurztest den Tod Brigitte Bierleins drei Tage nach dessen Bekanntwerden in die Liste der tagesaktuellen Nachrichten aufnahm.

Mix aus LLM und Suchmaschine

Angesprochen auf diese Kritikpunkte betont Shevelenko, dass man sich um eine möglichst rasche Auffrischung der Nachrichten bemühe und dass dies in den USA besser funktioniere: Im Gespräch mit dem STANDARD demonstrierte er etwa am Jahrestag des D-Day, wie das Tool aktuelle Informationen zu Joe Bidens Rede in der Normandie lieferte.

In diesem Kontext wird auch deutlich, wie Perplexity.ai überhaupt funktioniert. Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten, zu denen LLMs ebenso wie eine selbstentwickelte Suchmaschine gehören. Diese greifen wiederum ineinander: Mit jeder Anfrage sieht die Suchmaschine, welche Quellen vom LLM und vom User bevorzugt werden, und kann diese somit gezielter ansteuern.

Rezepte und andere Informationen

Der Fehler von Googles KI-Suche, bei dem Usern geraten wurde, Salami mittels Klebstoff auf einer Pizza zu befestigen, konnte mit Perplexity.ai auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht rekonstruiert werden. Dafür verkündete die iOS-App auf die Frage, wie weit die Entfernung "von hier nach Berlin" sei, dass Berlin 230 Kilometer östlich von Deutschland liege. Unklar ist, ob dieser Fehler nicht aufgetreten wäre, wenn die App Zugriff auf die Standortdaten gehabt hätte.

Auftrumpfen tut die KI-Suche jedenfalls, wenn es darum geht, eher zeitlose Informationen zu finden und treffend aufzubereiten. Das zeigt sich etwa bei der Suche nach Kochrezepten: Wer ein Rezept für einen Cheeseburger sucht, bekommt gleich drei davon aufgetischt, ohne auf die Links zu entsprechenden Portalen klicken zu müssen. Außerdem werden Vorschläge für Deep Dives zu diesem Thema gemacht – wie etwa die Frage, was einen guten Cheeseburger überhaupt ausmacht.

Reiseplanung

Ebenso war es im Test möglich, sich gezielt den Grundtenor der bisher auf Youtube veröffentlichten Reviews zur neuen Star Wars-Serie The Acolyte zusammenfassen zu lassen oder Wolfram Alpha zu fragen, wie weit die ISS und der Mond von der Erde entfernt sind. Fragt man nach der Entfernung zwischen Wien und London, so wird auch gleich die voraussichtliche Reisezeit mit den verschiedenen Verkehrsmitteln verkündet.

Apropos Reise: Zum Teil ist es auch möglich, Trips mithilfe von Perplexity.ai zu planen. Auf den Prompt "Plane ein Wochenende in Paris" fragte die Pro-Suche im Test nach, für welche Sehenswürdigkeiten man sich interessiere, welche Art von Unterkunft man bevorzuge und wie hoch das Budget für das Wochenende sei. Daraufhin suchte das Tool nach Informationen zu den entsprechenden Sehenswürdigkeiten, erstellte ein Programm sowie eine Budgetplanung und machte zwei Vorschläge für Hotels, die in puncto Lage und Budget zu den angegebenen Bedingungen passen. Buchen muss man diese aber noch selbst, auch zur Anreise kann das Tool lediglich Vorschläge machen.

Dateien analysieren

Als Zielgruppe gibt Perplexity.ai aber vor allem Menschen an, die in der Wissenschaft oder in Wissensberufen arbeiten. Diesen soll unter anderem die Möglichkeit gegeben werden, Dokumente zusammenfassen zu lassen. Das ist im Test zum Beispiel gelungen, indem aus einem rund 40 Seiten langen Report über die Kennzeichnung von KI-Inhalten (Watermarking) die wichtigsten Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen extrahiert wurden. Ebenso wurde aus dem Produktblatt einer Profi-Kamera korrekt die spezifisch nachgefragte Information ausgelesen, welche Videoauflösung sie biete. Und auch aus dem Screenshot einer Tabelle im Jpeg-Format wurde korrekt jenes E-Auto identifiziert, das die höchste Reichweite aufweist.

Das Zusammenfassen von PDFs gelingt recht gut. Screenshot

Dennoch wird man in der Praxis solchen Informationen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht blind vertrauen und die Informationen nochmals prüfen, bevor sie dem Vorgesetzten vorgelegt werden: Zu groß ist noch das Risiko, dass die KI doch "halluziniert", also Informationen falsch interpretiert, in einen inkorrekten Kontext setzt oder gar erfindet.

GPT-4o? Nicht wirklich

Zudem entsteht im aktuellen Zustand der Eindruck, dass OpenAIs multimodales Modell GPT-4o nicht voll ausgereizt werden kann: Auf dem Foto eines Blumenstraußes konnte die Android-App keine der abgebildeten Blumen korrekt erkennen. Auch ist es nicht möglich, für die Sprachausgabe OpenAIs Stimmen – allen voran jene mit Anlehnung an den Spielfilm Her – zu nutzen.

Laut Shevelenko liegt dies daran, dass OpenAI die entsprechende API noch nicht freigegeben hat. "Perplexity.ai ist aber eben eine Antwortmaschine. Es versucht nicht, Ihr bester Freund zu sein", zieht er die Trennlinie zu diversen KI-Chatbots. Es gehe bei diesem Vorhaben nicht um KI um der KI willen – sondern darum, neugierigen Menschen Antworten zu liefern und ihnen so Zeit zu sparen.

Reports erstellen

Als weitere Option für die besagte Zielgruppe bietet Perplexity.ai Usern mit Pro-Abo die Erstellung der eingangs erwähnten "Seiten": Hier werden die zuvor in einem Thread zusammengesuchten Inhalte neu in einer übersichtlichen Struktur zusammengefasst. Es handelt sich also quasi um Reports zu einem bestimmten Thema, die anschließend mit Kollegen und Vorgesetzten geteilt werden können. Die Inhalte können editiert und das Design um Bilder angereichert werden, die entweder aus dem Web stammen oder per KI generiert werden.

Im Test konnte hier zum Beispiel ein Report zum Thema "KI im Journalismus" generiert werden, indem unter Nutzung der "Fokus"-Funktion gezielt nach Informationen aus wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Thema gesucht wurde und diese Erkenntnisse anschließend mit Infografiken aus den Originalquellen und inhaltlich passenden KI-Bildern erweitert wurden.

So sieht eine "Seite" aus, die mit Perplexity.ai erstellt wurde. Screenshot

Malus: Diese Seiten lassen sich nicht als PDF exportieren, um sie anschließend per Mail zu verschicken oder ausgedruckt in eine Besprechung mitzunehmen. Sie lassen sich nur über einen Link teilen, welcher auf eine entsprechende Page bei Perplexity.ai führt. Hier betont Shevelenko, dass es das "Seiten"-Feature erst seit rund einer Woche gibt, dass in dieser Zeit bereits über 100.000 Seiten erstellt wurden und dass sich die Community gewisse Features wünsche. PDF-Export sei hier recht weit oben auf der Liste und werde daher eher bald implementiert. Zugleich müsse man Sicherheitsmaßnahmen implementieren, damit das Tool nicht für Plagiate – etwa im Rahmen wissenschaftlicher Paper – missbraucht wird.

Ausblick

Der PDF-Export ist nicht das einzige Feature, das bei dem Start-up in Arbeit ist: Laut Shevelenko wurden allein im vergangenen Jahr 300 Updates eingespielt. Den eigenen Wettbewerbsvorteil sieht man eben auch darin, mit einem vergleichsweise kleinen Team schnell Entscheidungen treffen und Verbesserungen implementieren zu können.

Entsprechend reagiert er auch, wenn er auf die Konkurrenz durch Google angesprochen wird: "Immer wenn ein Mitbewerber etwas ankündigt, steigen unsere eigenen Nutzerzahlen", sagt er im Videocall mit dem STANDARD. Erstens habe man den bereits erwähnten Vorteil der Schnelligkeit, zweitens jenen der Positionierung: Viele Google-User erwarten sich eine Suchmaschine, die eine Liste an Links ausgibt – Perplexity.ai-Kunden öffnen die Website oder App hingegen, weil sie eine spezifische Frage haben.

Für Interessierte in Österreich und Deutschland ist die Handlungsempfehlung eine einfache: Auch wenn viele Funktionen nur in der Pro-Version verfügbar sind, schadet es nicht, einmal ein wenig mit der kostenlosen Version von Perplexity.ai zu experimentieren. Wer Gefallen daran findet, kann ja auch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Oder aber Googles KI-Suche verwenden, wenn diese dann offiziell nach Europa kommt. (Stefan Mey, 9.6.2024)