Der Henker (Alexandre Cordoso) übergibt Salome (Camilla Nylund) die Gesichtshaut Jochanaans. Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Wer Salome einst bei den Salzburger Festspielen mit Asmik Grigorian erlebt hat, wird bei jeder Wiederbegegnung mit Richard Strauss' Erotikdrama an die Inszenierung von Romeo Castellucci denken. In dessen charismatischen Bilderideen sang und spielte sich Grigorian mit exakter Choreografie Richtung Weltkarriere. Natürlich kann die aktuelle Inszenierung der Staatsoper in der Regie von Cyril Teste da letztlich nicht mithalten, obwohl: Sie verfügt in ihrer Tendenz, die Hauptfigur als Opfer einer frühen Traumatisierung darzustellen, über Eigenprofil und psychologische Tiefe.

Der Schleiertanz wird zur giftigen Anklage: Eine plötzlich junge Salome (Tänzerin Anna Chesnova) serviert dem übergriffigen Herodes einen mutmaßlich geschehenen Missbrauch. Ihr Körper zittert und zuckt, eine Livekamera doppelt und verdichtet das Drama des traumatisierten Kindes.

Angelegt als aus dem Ruder laufendes Bankett, bleibt die Inszenierung interessant, obwohl die Hautfigur hier nur vokal über hohe Präsenz verfügt. Camilla Nylund ist insofern die robust klingende Advokatin von Frust, Jähzorn, Verliebtheit und Besessenheit. Auch für die Finalekstase ("Ich habe deinen Mund geküsst ...") bleibt ausreichend Strahlkraft.

Nur lästig

In Jochanaan (tadellos: Iain Paterson) erblickt Salome hier den toten Vater. Zu Mutter Herodias, die Michaela Schuster scharfkantig präsentiert, hat sie gar keinen Bezug. Herodes ist ihr wiederum in seiner Aufdringlichkeit nur noch lästig (hervorragend: Gerhard Siegel), während sie Narraboth neckisch zu manipulieren sucht (klangschön: Daniel Jenz).

Alle diese Ausdruckswechsel Salomes werden vom fulminanten Staatsopernorchester emotional getragen, das Dirigent Philippe Jordan zum packenden Mitgestalter formt. Es ist hohe Präsenz zugegen, ob nun in den für das Vokalensemble herausfordernd expressiven Tuttistellen oder in jenen, die das Klangsensible betonen. Natürlich, Salome einmal mit Grigorian zu erleben, die an der Staatsoper gerade als Turandot zu sehen und zu hören ist, wäre zweifellos pyramidal. (Ljubiša Tošić, 6.6.2024)