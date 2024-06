Taut Permafrost auf und schmelzen Gletscher dahin, hat das auf unterschiedlichen Ebenen Folgen für die Natur und letztlich für den Menschen. Besonders problematisch kann es werden, wenn in solchen Regionen Krankheitserreger entdeckt werden, auf die die Immunsysteme von Mensch, Tier und Pflanzen oftmals nicht vorbereitet sind. Einen solchen Fund haben nun Forschende im Grönländischen Inlandeis gemacht – ausnahmsweise ist das jedoch eine gute Nachricht.

Das Team um Laura Perini von der dänischen Universität Aarhus entdeckte ein für virale Verhältnisse riesiges Virus in einer Umgebung, in der man ein solches Wesen eigentlich nicht erwartet hätte. Die auf der Oberfläche des Inlandeisschilds nachgewiesenen Erreger teilen sich ihren Lebensraum mit einer Fülle von Algenspezies, die sie offenbar infiziert haben. Wie die Gruppe im Fachjournal Microbiome berichtet, könnten die Riesenviren dadurch helfen, die Eisschmelze einzubremsen.

Algen färben das grönländische Eis dunkel, was sein Abschmelzen beschleunigt. Die neu entdeckten Riesenviren könnten eine Rolle dabei spielen, diesem Vorgang Einhalt zu gebieten. Foto: Laura Perini

Größer als Bakterien

Auch wenn hier von "Riesenviren" die Rede ist: Tatsächlich hat man es immer noch mit äußerst winzigen Partikeln zu tun. Die Viren sind mit freiem Auge nicht zu erkennen. Im Vergleich zu herkömmlichen Viren, die sich in einer Größenordnung von 20 bis 200 Nanometern bewegen, sind sie dennoch von gigantischen Ausmaßen: Sie erreichen eine Größe von bis zu 2500 Nanometern. Damit sind sie sogar größer als die meisten Bakterien. Auch ihr Genom ist äußerst umfangreich und besteht aus etwa 2,5 Millionen Basenpaaren.

Ähnliche Riesenviren wurden bisher in vielen unterschiedlichen Biotopen festgestellt. Man fand sie im Meer ebenso wie im Erdboden, im Permafrost und sogar im Menschen. Dass sie sich offenbar gemeinsam mit Mikroalgen auch auf Eis- und Schneeoberflächen tummeln, ist dagegen neu. Die Gruppe um Perini vermutet, dass sie hier eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Algenblüte spielen. Dies könnte bedeuten, dass sie dadurch helfen, das arktische Eis vor der beschleunigten Schmelze zu schützen.

Schädliche Algenblüte

Kommt es im Frühjahr in der Arktis zur Algenblüte, verdunkeln die Algen große Teile des Eisschilds und schränken seine Fähigkeit ein, Sonnenlicht zu reflektieren. Das Eis erwärmt sich stärker, was wiederum das Abschmelzen beschleunigt. Die neu entdeckten Riesenviren könnten sich daher als Segen erweisen, wenn sie, wie die Forscher vermuten, als natürliche Algenbekämpfung wirken.

"Wir wissen nicht viel über diese Viren, aber ich denke, dass sie nützlich sein könnten, um die durch Algenblüten verursachte Eisschmelze zu verringern", sagte Perini. "Wie spezifisch sie sind und wie effizient sie der Algenblüte Einhalt gebieten, darüber herrscht freilich noch Unklarheit. Wir hoffen, dass wir durch weitere Untersuchungen einige dieser Fragen beantworten können."

Das Pandoravirus quercus zählt zu den Riesenviren und wurde 2008 in der Kontaktlinse einer Frau aus Koblenz entdeckt. Wie die nun in Grönland festgestellten Riesenviren besitzt es ein Genom mit 2,5 Millionen Basenpaaren. Foto: IGS- CNRS/AMU

Markergene in fast allen Proben

Die Forschenden sammelten Proben aus einer Vielzahl von Schnee- und Eishabitaten im Grönländischen Eisschild, darunter von dunklem Oberflächeneis, aus Eisbohrkernen, von durch Algen gefärbtem rotem und grünem Schnee sowie aus Schmelzlöchern. Im Anschluss untersuchten sie das gewonnene Material auf DNA. Dabei fanden sie spezifische Riesenvirus-Markergene in fast allen Proben.

Um sicherzugehen, dass sie von aktiven Viren und nicht von Fragmenten von alten Viruspartikeln stammen, extrahierten die Forschenden auch Boten-RNA (mRNA). Dies sind einzelsträngige Biomoleküle, die die Anweisungen der DNA zur Herstellung von Proteinen enthalten. "In der gesamten mRNA, die aus den Proben sequenziert wurde, fanden wir dieselben Marker wie in der DNA. Dadurch wissen wir, dass sie transkribiert wurden", erklärte Perini. "Das bedeutet, dass die Viren auf dem Eis leben und aktiv sind."

Viele Fragen bleiben offen

Die meisten herkömmlichen Viren sind nicht in der Lage, doppelsträngige DNA in einzelsträngige mRNA zu übersetzen. Stattdessen verfügen sie über freischwimmende RNA-Stränge in ihren Zellen, die aktiviert werden, wenn das Virus seinen Wirt infiziert und dessen Maschinerie in Gang setzt. Riesenviren sind in dieser Hinsicht anders: Sie können DNA ohne die Hilfe eines Wirts reparieren, replizieren, transkribieren und in Proteine übersetzen. Sie agieren damit an der Grenze zu echten Lebewesen. Warum das so ist, blieb bisher ein Geheimnis.

Doch das ist nicht das einzige Rätsel, das Riesenviren den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aufgeben. Beispielsweise ist immer noch unklar, welche Lebewesen von diesen viralen Giganten im arktischen Eis infiziert werden können. "Einige von ihnen infizieren möglicherweise tierische Einzeller, während andere die Schneealgen angreifen. Noch können wir uns einfach nicht sicher sein, was da genau los ist", sagte Perini. Aufgrund der neuen Erkenntnisse hofft das Team jedoch, einige dieser Fragen nun beantworten zu können. (tberg, 6.6.2024)