Der FPÖ-Parteichef wirft der ÖVP vor, "die Interessen der Österreicher gegenüber den EU-Eliten zu verraten". Am Montag lud Kanzler Nehammer zu einem Autogipfel

Herbert Kickl, hier auf einem Archivfoto zu sehen, kritisiert die Kanzlerpartei. AFP/ALEX HALADA

Wien – In der Schlussphase des EU-Wahlkampfs hat sich heute die FPÖ als Garant für ein Weiterbestehen des Verbrennermotors präsentiert. Womit sie das Gegenstück zur ÖVP sei, die FPÖ-Parteichef Herbert Kickl nicht als Fels in der Brandung für den Diesel- und Benzinmotor sieht. "Wenn es darum geht, die Interessen der Österreicher gegenüber den EU-Eliten zu verraten, dann sind die ÖVP und Kanzler (Karl) Nehammer immer ganz vorn mit dabei", meinte Kickl.

Es sei ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas gewesen, der im EU-Parlament – genauso wie die Grünen – für ein Verbrennerverbot gestimmt hätte. Ohne die Stimmen der Fraktion der Europäischen Volksparteien hätten die Einschränkungen für den Verbrennermotor gar nicht beschlossen werden können, betonte Kickl heute in einer Aussendung. "Nur die Freiheitlichen haben geschlossen gegen diesen Wahnsinn gestimmt", hielt der FPÖ-Chef fest.

Autogipfel

Zu Beginn der Woche hatte Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) zu einem Autogipfel geladen, im Schlepptau befanden sich Industrievertreter. Vom Koalitionspartner, der mit Leonore Gewessler (Grüne) immerhin die Verkehrsministerin stellt, war niemand vertreten. Der Kanzler sprach sich dabei für ein Ende des "Verbrennerverbots" aus – obwohl ein Verbot in der EU gar nicht explizit angedacht ist. Vielmehr geht es um CO2-neutrale Antriebstechniken, die manche Branchenvertreter auch durch den Einsatz von E-Fuels in Verbrennermotoren gewährleistet sehen.

Mehrere Autobauer haben bereits angekündigt, vor 2035 aus der Verbrennertechnologie auszusteigen. Innerhalb der Autobranche gilt BMW als Verfechter des Verbrennermotors, obwohl die Bayern auch mit ihren Elektrofahrzeugen recht erfolgreich sind und die Modellpalette ständig erweitern. Auch das BMW-Werk im oberösterreichischen Steyr befindet sich in der Transformation Richtung E-Mobilität, auch wenn das ganz überwiegende Geschäft noch mit Verbrennern gemacht wird.

Erst gestern hat Ford bekanntgegeben, die Serienproduktion von Elektroautos in Köln gestartet zu haben. Für seinen neuen Elektrokurs hat Ford knapp zwei Milliarden Euro in das Kölner Werk investiert. VW-Chef Oliver Blume meinte vor wenigen Tagen, Elektroautos seien die Zukunft der Automobilindustrie, darauf sei der Schwerpunkt der Investitionen ausgerichtet. Vor gut einem Monat hatte die Internationalen Energieagentur (IEA) vorgerechnet, dass heuer weltweit 17 Millionen Elektroautos verkauft werden, das wären um 20 Prozent mehr als 2023. Allein auf China entfallen davon zehn Millionen E-Autos, fast jedes zweite neu verkaufte Auto fährt dort heuer elektrisch. In Europa soll 2024 jedes vierte verkaufte Auto mit Strom betrieben werden. (APA, 6.6.2024)