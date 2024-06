Linz - Wieder einmal stehen Inserate von ÖVP-Landesregierungsmitgliedern in Oberösterreich in schwarzen Medien in der Kritik. Konkret sollen heuer bis April 42.052,83 Euro in das neue Volksblatt-Magazin geflossen sein. Ende 2023 wurde das der ÖVP zuzuordnende "Oberösterreichische Volksblatt" eingestellt, seitdem wird ein Monats-Magazin gedruckt. Die Grünen hatten in einer Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer erfragt, in welcher Höhe Inserate dort vom Land geschaltet werden. Die "Wiener Zeitung" zählte bis Juni 33 Anzeigen vom Land Oberösterreich und kam auf eine Summe von 165.000 Euro.

Das "Oberösterreichische Volksblatt" erscheint jetzt als Monatsmagazin. Bitte Rechte (Credit) ergänzen

Die Grünen wollten u.a. zu den Inseraten, die in jenem Magazin vom Land bzw. von Unternehmen mit Landesbeteiligung geschaltet wurden, konkret wissen: "Welche Abteilung oder Stelle hat in den bisher erschienenen Ausgaben die Inserate jeweils beauftragt und bezahlt und auf welche Höhe beliefen sich die Kosten der einzelnen Inserate." Die Aufschlüsselung ihrer Anfrage vom März erhielten sie von Stelzer vergangene Woche. Zu den Inseraten der schwarzen Regierungsmitglieder kommen noch 31.059 Euro vom Land hinzu (Stand Anfang April). Zu Einschaltungen von Unternehmen mit Landesbeteiligung würden dem Land keine Zahlen vorliegen, meinte der Landeshauptmann.

"Wiener Zeitung" kommt auf 295.000 Euro

Die "Wiener Zeitung", die am Donnerstag auch darüber berichtete, will recherchiert haben, dass das Land Oberösterreich und seine Unternehmen heuer bereits "rund 295.000 Euro öffentliche Gelder für Inserate in der Printausgabe" ausgeben haben dürften. Sie analysierte die Anzeigen bis Juni. Laut Mediadaten haben alleine die Inserate der oberösterreichischen Landesregierung einen Wert von rund 165.000 Euro. Davon komme der größte Teil (rund 100.000) direkt von den fünf ÖVP-geführten Regierungsressorts. Außerdem inserierten Unternehmen, die teilweise oder ganz dem Land gehören, genannt werden etwa die Energie AG, die OÖ Thermenholding GmbH oder der OÖ Verkehrsverbund. Sie schalteten 20 Anzeigen im Wert von rund 130.000 Euro, so die "Wiener Zeitung".

Einmal mehr kritisieren die Grünen die ÖVP, die bei sich selbst "Tischlein-deck-dich" spiele. "Wir fordern seit langem ein Verbot von Regierungsinseraten in Parteizeitungen", betont Klubobmann Severin Mayr. Das System aus "unzulässiger Vermischung von Öffentlichkeitsarbeit, Presseförderung und Parteienfinanzierung" gehöre endlich abgestellt. "Regierungsinserate haben in Parteizeitungen nichts zu suchen." Auch die NEOS fordern seit Jahren ein Verbot dieser Förderpraxis, mit der "Steuergeld aus den Landesratsbüros direkt in die Parteimedien geschleust wird", so Klubobmann Felix Eypeltauer zuletzt im Oktober 2023.

Schon im Mai 2022 hatten die beiden Fraktionen einen entsprechenden Initiativantrag im Landtag eingebracht, der einem eigens dafür eingerichteten Unterausschuss zugewiesen wurde. Bisher gab es aber noch keine Sitzung. "Das ist die pure Ignoranz. Die ÖVP will das Problem schlicht und ergreifend aussitzen", ärgert sich Mayr. (APA, red, 6.6.2024)