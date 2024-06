Müssen Fische trinken?

Nicht alle Fische trinken. IMAGO/LuboIvanko

Salzwasserfische müssen trinken, da sie ständig Flüssigkeit über ihre Haut verlieren. Die Flüssigkeit in ihren Zellen ist wie auch bei Menschen und anderen Tieren leicht salzhaltig. Durch einen Effekt, der Osmose heißt, dringt diese Flüssigkeit durch die Zellwände in das stärker salzhaltige Meer. Bei Süßwasserfischen ist es umgekehrt. Sie nehmen über Haut und Kiemen Wasser auf und müssen es loswerden, um nicht zu platzen.

Können Viren und Bakterien krank werden?

Wird der Krankheitserreger auch krank? via REUTERS

Bakterien und Viren sind Krankheitserreger, die etwa Grippe oder Durchfall verursachen können. Aber geht das auch umgekehrt? Bakterien sind Lebewesen und benötigen Nahrung. Bekommen sie keine, werden die krank und verhungern. Auch Gifte und Medikamente können sie krank machen. Viren gelten normalerweise nicht als Lebewesen und können nicht krank werden. Sie werden von unseren Abwehrkräften zerstört.

Wieso stoßen Vögel im Schwarm nicht zusammen?

Im Schwarm kracht überraschender Weise niemand zusammen. IMAGO/blickwinkel

Viele Vogelarten fliegen in Schwärmen mit vielen Hundert bis Tausend Tieren. Bei Staren können es sogar über eine Million sein. Und das ganz ohne Anführer. Trotzdem stoßen sie nicht zusammen. Das klappt deshalb, weil jeder Vogel stets darauf achtet, was die Vögel direkt um ihn herum machen. Fliegt einer zum Beispiel ein bisschen weiter links, passen die anderen blitzschnell ihre eigene Flugrichtung an.

Warum frieren Pinguine nicht auf dem Eis fest?

Kalte Füße? Für Pinguine kein Problem. Getty Images/iStockphoto

Am Südpol, wo viele Pinguine leben, kann es ex trem kalt werden. Minus 40 Grad sind dort ganz normal. Pinguine haben mit diesen Temperaturen aber kein Pro - blem. Sie frieren auch nicht auf dem Eis fest. Das liegt daran, dass sie die Temperatur ihrer Füße absenken können. Dadurch kann das Eis, auf dem sie stehen, nicht antauen und erneut gefrieren. Außerdem verlieren sie so weniger Wärme über ihre Füße.

Bekommt ein Specht Kopfweh vom vielen Klopfen?

Spechte müssen sich nicht vor einer Gehirnerschütterung fürchten. EPA/ADAM VAUGHAN

Spechte klopfen Löcher in Bäume, um Futter zu finden oder Partner anzulocken. In einer Sekunde können sie bis zu 20 Mal hämmern. Ein Mensch würde da schnell eine Gehirnerschütterung bekommen. Spechte haben aber eine Art Stoßdämpfer. Ihre starken Kopfmuskeln spannen sich beim Klopfen an und federn die Stöße ab. Außerdem sitzt ihr Gehirn fest im Schädelknochen, sodass es nicht dagegenprallen kann.

Warum bleiben Spinnen nicht im Netz kleben?

Spinnen kennen ihr Netz gut und wissen, wo es klebrig wird. REUTERS/Navesh Chitrakar

Viele Spinnen bauen Netze, um Insekten zu fangen. Fliegen und Co bleiben an klebrigen Fäden hängen, und die Spinne kann sich über ihre Beute hermachen. Dass die Spinne nicht selbst festpickt, liegt einerseits daran, dass nicht alle Fäden klebrig sind. Die Spinne versucht, nur die Fäden zu berühren, die nicht kleben. Außerdem sorgen viele feine Härchen an den Beinen der Spinne dafür, dass die klebrige Flüssigkeit nicht haften kann. (Birgit Riegler, 6.6.2024)