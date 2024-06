Vater mit Baby in den 1950er-Jahren. Ob das Kind später einmal Diabetes bekommt, liegt nicht nur an seiner Ernährung, sondern auch an der des Vaters während der Spermienproduktion, heißt es in einer neuen Studie, die rechtzeitig zum Vatertag erschien. Getty Images

Viele Jahrzehnte lang galt die Vererbung erworbener Eigenschaften in der Wissenschaft als diskreditiert und tabu. Das hatte vor allem mit einem Wiener Biologen zu tun: Paul Kammerer, der wichtigste Vertreter dieser Annahme, hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Experimenten an Feuersalamandern, Geburtshelferkröten und anderen Tieren seiner Darstellung nach gezeigt, dass Eigenschaften, die durch spezielle Umwelteinflüsse erworben worden waren, über mehrere Generationen weitervererbt werden können. Doch als 1926 ruchbar wurde, dass an seinen Präparaten Manipulationen vorgenommen worden waren, und er wenig später Suizid beging, wurde mit dem Tod des Biologen auch die Vererbung erworbener Eigenschaften zu Grabe getragen. Zumindest in der westlichen Genetik des 20. Jahrhunderts. (In der Sowjetunion sah es etwas anders aus.)

Ihre Wiederauferstehung feierte diese Behauptung erst im 21. Jahrhundert durch neue Erkenntnisse der Epigenetik. In diesem immer noch recht neuen Feld werden jene Eigenschaften von Genen erforscht, die nicht durch die DNA, sondern durch verschiedene Moleküle im Zellkern gesteuert werden, die Genaktivitäten kontrollieren. Ein deutsches Team mit österreichischer Beteiligung liefert nun neue Hinweise dafür, dass (und wie) sich die Ernährung von Vätern vor der Zeugung epigenetisch auf den Stoffwechsel und die Gesundheit der Kinder auswirken könnte.

Dass eine Fehlernährung der Mütter insbesondere während der Schwangerschaft zu Stoffwechselerkrankungen der Kinder führen kann, ist seit vielen Jahren belegt – etwa durch Studien über niederländische Frauen, die während des Hungerwinters 1944/45 schwanger waren. Deren Kinder litten und leiden bis heute häufiger unter gesundheitlichen Problemen. Doch könnte auch die Ernährung der Väter Auswirkungen haben? Und wenn ja, wie könnten die entsprechenden molekularen Mechanismen aussehen?

Einflüsse des Vaters

Forschende der Helmholtz-Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung arbeiten seit vielen Jahren an diesen Fragen und warten nun im Fachblatt Nature mit neuen Erkenntnissen auf. Zum einen analysierten Raffaele Teperino, Leiter der Forschungsgruppe Umwelt-Epigenetik bei Helmholtz Munich, und seine internationalen Kolleginnen und Kollegen (darunter auch von der Boku Wien (ITA-Tulln) und der Vetmet-Uni Wien) die Daten von mehr als 3000 Familien der sogenannten Life-Child-Studie der Universität Leipzig. Die Auswertungen zeigten, dass das Körpergewicht des Vaters das Gewicht der Kinder und ihre Anfälligkeit für Stoffwechselkrankheiten beeinflusst – unabhängig von anderen Faktoren wie dem Gewicht der Mutter, der elterlichen Genetik oder Umweltbedingungen.

Um die dahintersteckenden epigenetischen Mechanismen zu klären, führte das Forschungsteam Experimente mit Mäusen durch. Diese erhielten eine Hochfettdiät, also Nahrung mit einem höheren Fettgehalt als eine normale Diät. Das hatte Auswirkungen auf die Geschlechtsorgane der Tiere, auch auf die Nebenhoden. Der Nebenhoden ist der Bereich im männlichen Fortpflanzungssystem, in dem frisch gebildete Spermien heranreifen.

Spezielle RNA-Fragmente als Träger

Die Forschenden konzentrierten sich dabei auf spezielle kleine RNA-Moleküle in Spermien, sogenannte mitochondriale tRNA-Fragmente (mt-tsRNAs). Diese RNAs spielen eine Schlüsselrolle bei der Vererbung von Gesundheitsmerkmalen, indem sie die Genexpression regulieren. Konkret können mt-tsRNAs die Aktivität bestimmter Gene in den Mitochondrien modifizieren, die als Kraftwerke der Zelle gelten und den Stoffwechsel wesentlich beeinflussen.

Bisher ging man davon aus, dass Väter keinen Anteil an der genetischen Veranlagung der Mitochondrien ihrer Nachkommen haben. Denn Mitochondrien verfügen über ihre eigene, von der DNA im Zellkern unabhängige DNA (mt-DNA), die ausschließlich von den Müttern an die Nachfahren vererbt wird und über das Zwischenprodukt mt-RNA für die Herstellung von Proteinen in den Mitochondrien sorgt. Die vorliegende Studie zeigt nun aber, dass Spermien bei der Befruchtung Bruchstücke von mt-RNA (mt-tsRNA) in die Eizelle tragen. Und auf diese Weise haben die Väter einen wichtigen, wenn auch indirekten Einfluss auf die genetische Prägung der Mitochondrien und damit auf den Energiestoffwechsel ihrer Kinder, argumentieren Raffaele Teperino und sein Team.

Über Bruchstücke von veränderter mt-RNA in Spermien dürften die väterlichen Spermien auf die Aktivität der Mitochondrien des Kindes Einfluss nehmen. AFP/DAMIEN MEYER

Anders gesagt führen Spermien, die im Nebenhoden der männlichen Mäuse einer Hochfettdiät ausgesetzt sind, zu Nachkommen mit erhöhter Neigung zu Stoffwechselerkrankungen. "Unsere Hypothese, dass im Laufe des Lebens erworbene Eigenschaften wie Diabetes oder Adipositas über Generationen mittels epigenetischer Mechanismen weitergegeben werden, wird durch diese Studie bestärkt", sagt Martin Hrabě de Angelis, Ko-Autor der Studie und Forschungsdirektor von Helmholtz Munich, in einer Presseaussendung. "Die Epigenetik dient hierbei als molekulare Schnittstelle zwischen Umwelt und Genom, auch über Generationengrenzen hinweg. Dies geschieht nicht nur über die mütterliche, sondern – wie unsere Forschungsergebnisse zeigen – auch über die väterliche Linie."

Praktische und historische Folgen

Diese neuen Erkenntnisse unterstreichen für Erstautor Temperino die Rolle der väterlichen Gesundheit vor der Zeugung und bieten neue Ansätze für die Gesundheitsvorsorge: "Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Gesundheitsvorsorge für Männer mit Kinderwunsch mehr Aufmerksamkeit erfahren und Programme dafür entwickelt werden sollten, beispielsweise mit Blick auf die Ernährung." Damit ließe sich das Risiko von Erkrankungen wie Adipositas und Diabetes bei Kindern verringern.

Fast 100 Jahre nach Paul Kammerers Suizid bleiben seine bekanntesten Experimente, die über mehrere Generationen reichten, zwar immer noch umstritten. Doch die Einschätzungen seines Mentors Hans Przibram wenige Wochen nach dem Tod Kammerers erweisen sich angesichts der neuesten Erkenntnisse als aktueller denn je: "Die Vererbung erworbener Faktoren hat er (Paul Kammerer, Anm.) wohl nicht einwandfrei beweisen können, aber wertvolles Material für die Beantwortung dieser Frage geliefert. Die Publikationen anderer in den letzten Jahren zeigen aber deutlich, dass es nicht gleichgültig für die Nachkommen ist, unter welchen Bedingungen die Eltern lebten." (Klaus Taschwer, 9.6.2024)