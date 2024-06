Zehn Fragen zu Verkehrsregeln mit einem Schwerpunkt auf den Radverkehr, die nicht alle ganz einfach und nicht immer ganz logisch sind, in einem Quiz

Viele Radlerinnen und Radler kennen ihre Rechte und Pflichten, manche halten sich auch daran. APA/dpa/Boris Roessler

Sie gelten nicht selten als die Anarchisten auf Pedalen, die Radfahrerinnen und Radfahrer. Dabei gibt es klare Regeln, die in der Straßenverkehrsordnung (StVO) definiert sind – und an die sich auch die Radler halten müssen. Manche davon sind einfach, andere logisch, einige aber ziemlich knifflig. Kennen Sie alle?

In der StVO hat es in den vergangenen Jahren einige Änderungen gegeben, die den Radverkehr betreffen – etwa die Definition des Abstands, den man beim Überholen eines Radlers einhalten muss, oder das Rechtsabbiegen bei Rot. Was gehört Ihrer Meinung noch geändert? (Guido Gluschitsch, Stefanie Rachbauer, 7.6.2024)