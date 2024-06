Eigentlich hatten Ökonomen mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet, doch das Neugeschäft schrumpfte um 0,2 Prozent. Imago/photothek/Michael Gottschalk

Die Misere der deutschen Industrie setzt sich fort: Im April hat sie überraschenderweise das vierte Auftragsminus in Folge verzeichnet. Das Neugeschäft schrumpfte um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat, das hat das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitgeteilt. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. "Damit setzt sich der seit Jahresbeginn anhaltende Negativtrend – wenn auch deutlich abgeschwächt – fort", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium diese Entwicklung. Im März hatte es noch ein Minus von 0,8 Prozent gegeben, während es im Februar einen Rückgang von 0,9 Prozent und im Jänner einen Einbruch von 10,8 Prozent gegeben hatte. Die Aufträge aus dem Inland sind im April um 0,3 Prozent gesunken, jene aus dem Ausland gingen um 0,1 Prozent zurück.

Ohne die oft stark schwankenden Großaufträge hätte es im April allerdings zu einem Plus von 2,9 Prozent gereicht. "Die Hoffnung steigt, dass es mit der deutschen Wirtschaft ab dem Sommer wieder moderat nach oben geht", sagte deshalb Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Das Wirtschaftsministerium verwies auf verbesserte Stimmungsindikatoren, "die auch zu einer Trendumkehr bei den Auftragseingängen führen dürften". "Solange die Auftragseingänge nicht deutlicher zulegen, wird die deutsche Wirtschaft nicht auf die Beine kommen", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel.

Fahrzeughersteller besonders unter Druck

Die Entwicklung ist in den einzelnen Branchen sehr uneinheitlich verlaufen. Deutlich weniger Bestellungen verbuchten Hersteller von sonstigen Fahrzeugen, zu denen zum Beispiel Flugzeuge, Schiffe und Züge zählen: Hier gab es einen Einbruch von 15,4 Prozent. Die Hersteller von Daten-, elektrischen und optischen Geräten (minus 5,1 Prozent) und elektrischen Ausrüstungen (minus 4,1 Prozent) stießen ebenfalls auf weniger Nachfrage. Spürbare Zuwächse gab es dagegen in den Bereichen Textilien (plus 10,9 Prozent), Automobilindustrie (plus 4,1 Prozent) sowie Metallerzeugung (plus 3,3 Prozent).

Gesunken ist im April auch der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe: Er fiel inflationsbereinigt um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück. Im März hatte es noch ein Minus von 0,4 Prozent gegeben.

VP-Bank-Chefvolkswirt Gitzel kommentierte die Entwicklung so: "Man kann es nicht oft genug sagen: Der Auftragseingang ist einer der zentralen Konjunkturindikatoren. Die industrie- und exportlastige deutsche Wirtschaft braucht gut gefüllte Auftragsbücher, um auf einen soliden Wachstumskurs zu kommen. Da die Neubestellungen bereits schon seit mehr als zwei Jahren schwach auf der Brust sind, wird sich die deutsche Wirtschaft nicht rasch erholen. Da die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen zuletzt von steigenden Auftragseingängen sprachen, könnte sich das Bild in den kommenden Monaten aber ändern", es bleibe zu hoffen, dass das tatsächlich so sei. (red, 6.6.2024)