Tiroler Nusscreme aus der Spritzflasche Darbo

Neben dem Platzhirsch Nutella hat es die Nuss-Nougat-Aufstrich-Konkurrenz schwer. Sie wirbt mit Palmölfreiheit, veganem Angebot oder setzt auf eine ganz andere Nuss. Marmeladehersteller Darbo steigt mit seiner "Haselkuss" kitschig benamsten Nougatcreme neu in den Markt ein. Größter Unterschied zur Konkurrenz ist die Aufmachung: Die Creme kommt in der Spritzflasche, ähnlich einem Ketchup. Flüssiger in der Konsistenz und nussiger im Geschmack ist das Produkt geworden. Was wegfällt: der Akt des Glasauslöffelns.

Darbo Haselkuss Nougatcreme, 4,69 € für 320 g bei Billa

(RONDO, rec, 10.6.2024)