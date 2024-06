Alle Angeklagten bekannten sich teilweise schuldig. IMAGO/Harald Dostal

Linz – Vier mutmaßliche IS-Sympathisanten stehen am Donnerstag in Linz vor Gericht. Drei Burschen, 16, 17 und 19 Jahre alt, sowie eine 19-Jährige sollen in einer Chatgruppe einschlägiges Material geteilt und im Wohnzimmer eine private Moschee mit IS-Dekor eingerichtet haben. Die beiden Jüngeren distanzieren sich mittlerweile, so die Anwälte, die 19-Jährigen – ein Paar – bestreiten vieles oder fühlen sich missverstanden, vermittelten die Eingangsplädoyers ihrer Anwälte.

Im Herbst 2023 war im Bezirk Linz-Land eine zehnköpfige radikalislamische Gruppe zerschlagen worden, der neun Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 23 Jahren angehört haben sollen. Wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) damals berichtete, sollen sie sich für die Terrororganisationen "Islamischer Staat" (IS) und "Emirat Kaukasus" engagiert haben. Ein Mitglied wurde bereits in St. Pölten zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt, ein weiteres vorige Woche in Linz zu 18 Monaten teilbedingt (rechtskräftig), beide unter anderem wegen terroristischer Vereinigung. Auch die nun angeklagten Teenager müssen sich wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verantworten.

Angeklagte bekannten sich teilweise schuldig

Laut Anklage sind auf Social Media einschlägige Inhalte und IS-Propagandavideos geteilt worden, darunter ein Hinrichtungsvideo und Verehrung für den rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilten radikalislamischen Hassprediger Mirsad O. alias Ebu Tejma. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Wohnung der beiden 19-Jährigen eine Moschee eingerichtet wurde, dekoriert mit einer IS-Flagge und ausgestattet mit einer Vielzahl von Büchern mit radikalislamischem Gedankengut, so der Staatsanwalt. Man habe sich dort auch mit anderen IS-Unterstützern getroffen, unter anderem jenen, die bereits verurteilt wurden. Für die Staatsanwaltschaft steht fest: "Diese Wohnung sollte eine spezielle Moschee für Anhänger des IS werden."

Alle Angeklagten bekannten sich teilweise schuldig. Der 16-jährige Iraker gab zu, ein Video produziert zu haben, in dem eine Hinrichtung nachgestellt und als Warnung an Abtrünnige adressiert wurde. "Wir haben uns nichts dabei gedacht", sagte er, es habe "lustig" sein sollen. Heute sehe er ein, dass das nicht harmlos sei. Der in Österreich geborene 17-Jährige, der Staatsangehöriger der Russischen Föderation ist, kann nicht erklären, warum er zum Beispiel Texte verschickt hat, in denen zur Tötung Ungläubiger aufgerufen wird. "Heute würde ich das nicht mehr tun", beteuerte er. An der Einrichtung der Moschee will er nicht beteiligt gewesen sein, er habe dem Paar nur beim Möbelpacken geholfen. Einem Deradikalisierungsprogramm würden beide zustimmen, auch wenn sie sich selbst nicht mehr als radikal einstufen.

Am Nachmittag steht die Einvernahme der beiden 19-Jährigen, die nach islamischem Recht verheiratet sind, auf dem Programm. Der Mann bestreite, ein Hinrichtungsvideo geteilt zu haben, und die Moschee sollte nur ein Gebetsraum für die Familie sein, sagte sein Verteidiger eingangs. Der Anwalt der Frau führte sinngemäß aus, dass sie keine Propaganda betreiben wollte. Die 19-Jährige, die bereits einschlägig vorbestraft ist und in U-Haft sitzt, erschien verschleiert und mit Baby im Gerichtssaal. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 16- und dem 17-Jährigen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, den 19-Jährigen zwischen ein und zehn Jahre. (APA, 6.6.2024)