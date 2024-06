In Katar ist ein Mann nach einer Verabredung über die Dating-App Grindr, die vor allem von Homosexuellen genutzt wird, festgenommen und zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss er eine Geldstrafe von umgerechnet 2500 Euro zahlen. Wie mehrere Menschenrechtsorganisationen mitteilten, wurde er im Februar in seiner Unterkunft in Doha festgenommen, kurz nachdem er sich über Grindr mit einem anderen Nutzer zu einem Treffen verabredet hatte.

Vorwurf

Bei dem Treffen im Eingangsbereich zu seiner Wohnung sei der Mann von Sicherheitsleuten in zivil überrascht worden, sagte James Lynch, Mitvorsitzender der britischen Organisation Fairsquare, am Donnerstag. Ein Vertreter Katars erklärte, der Mann mit britischer und mexikanischer Staatsbürgerschaft sei "ausschließlich wegen des Besitzes illegaler Substanzen" festgenommen worden. Menschenrechtler sprachen am Mittwoch von einem "mehr als unfairen" Verfahren. Katarische Sicherheitsleute hätten den Mann zu einem Geständnis gezwungen.

Ein Date via App reicht in Katar für eine Verurteilung. Aly Song

Der Mann werde Katar nach Zahlung der Geldstrafe verlassen können, teilte das mexikanische Außenministerium mit. Katarische Staatsanwälte haben nach der Verkündung des Strafmaßes aber 30 Tage Zeit, um dieses anzufechten. Deshalb kann der 44-Jährige nicht unmittelbar ausreisen. Die Familie geht davon aus, dass der Mann über die App Grindr in eine Falle gelockt wurde. Fairsquare und weitere Organisationen teilten mit, die Behörden wollten Angehörige der LGBTIQ-Gemeinde mit dem Urteil ausgrenzen und zu Straftätern machen. Im Golfemirat Katar ist gleichgeschlechtlicher Sex verboten und kann mit einer Höchststrafe von sieben Jahren Haft belegt werden. (APA, 6.6.2024)