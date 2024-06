Wien – Der Österreichische Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat entschieden, dass die Causa Ferdinand Wegscheider wieder an das Bundesverwaltungsgericht zurückgeschickt wird. Das Bundesverwaltungsgericht hatte wie berichtet die Entscheidung der Medienbehörde Komm Austria aufgehoben, wonach Wegscheider mit Äußerungen zur Corona-Pandemie in seinem Wochenkommentar Der Wegscheider auf Servus TV das Privatrundfunkgesetz verletzt habe.

Senderchef Wegscheider hatte etwa wiederholt gegen die Corona-Impfung und die Maßnahmen der Regierung gewettert und gegen Wissenschafterinnen und Wissenschafter polemisiert und damit nach Ansicht der Komm Austria gegen das Objektivitätsgebot verstoßen. Seine Aussagen seien grob verzerrend gewesen und hätten "kein ausreichendes Sachsubstrat" enthalten. Die Komm Austria trug dem Sender auf, diese Feststellung in seinem Programm zu veröffentlichen.

Behörde muss das gesamte Programm prüfen

"Weil das Bundesverwaltungsgericht die Objektivität anhand des gesamten Programms des Senders und nicht jeweils anhand der einzelnen Sendungen geprüft hat, hob der VwGH die angefochtene Entscheidung auf", heißt es in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, die am Freitag veröffentlicht wurde. Der VwGH stellt klar, dass somit auch bei jeder einzelnen Sendung nach dem Audiovisuelle-Mediendienste-Gesetz (AMD‑G) das Objektivitätsgebot zu beachten ist. Am Ball ist jetzt wieder das Bundesverwaltungsgericht, das die Causa neu prüfen muss.

Der Entscheidung des Höchstgerichts war eine Sachverhaltsdarstellung an die Medienbehörde Komm Austria, organisiert vom Presseclub Concordia, vorausgegangen, wonach der Senderchef von Servus TV im Jahr 2021 mit Aussagen in seinem Wochenkommentar das Objektivitätsgebot verletzt habe. Um das zu untermauern, hat der Presseclub Concordia Wegscheiders Sendungen seziert und aus seiner Sicht zahlreiche rechtlich problematische Zitate angeführt.

Spalten und verunsichern

Der Presseclub Concordia monierte, dass er "faktenwidrige bzw. -befreite Äußerungen und Behauptungen" verbreite. Sie würden die Öffentlichkeit verunsichern, beunruhigen, aufstacheln und spalten sowie "die Glaubwürdigkeit von Politik, Wissenschaft und Medien untergraben". Kritikerinnen und Kritiker werfen Wegscheider schon länger vor, Verschwörungserzählungen unter dem Deckmantel der Satire zu verbreiten.

So spricht Wegscheider bis heute gerne von einer "Plandemie", wenn er sein Lieblingsthema Corona aufs Tapet bringt, oder von einer Genspritze, wenn er über die Corona-Impfung herzieht. Kürzlich machte er die Impfung auch für gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich, die als Folge von Long Covid getarnt würden. Weiter war in der Sachverhaltsdarstellung des Presseclubs etwa von einem "Impfsyndikat" die Rede. Wegscheider machte auch Werbung für das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin im Einsatz gegen Corona.

Gang durch die Instanzen

Für die Medienbehörde Komm Austria ging Wegscheider mit seinen Aussagen zu weit. Sie identifizierte im Jahr 2021 in fünf Ausgaben des als Satireformat deklarierten Wochenkommentars Verstöße gegen das Objektivitätsgebot des Audiovisuellen-Mediendienste-Gesetzes, wonach Fernsehprogramme den Grundsätzen der Objektivität und Meinungsvielfalt zu entsprechen hätten. Das Red Bull Media House argumentierte, dass Der Wegscheider Satire sei und die Sendung deswegen nicht dem Objektivitätsgebot unterliegen würde.

Servus TV legte gegen die Entscheidung der Komm Austria Berufung ein und befasste als nächste Instanz das Bundesverwaltungsgericht. Das gab Mitte 2023 dem Sender aus dem Red Bull Media House recht. Die Komm Austria rief daraufhin gegen diese Entscheidung den Verwaltungsgerichtshof an. Jetzt ist neuerlich die zweite Instanz am Zug.

Sammlung von Zitaten

Beispiele für nicht ausreichendes Tatsachensubstrat und verzerrende Darstellungen waren etwa folgende Zitate aus Wegscheider-Sendungen des Jahres 2021:

"Und gleich geblieben ist natürlich das unerschütterliche Vertrauen in die Aussagen der Regierung, der Pharmaindustrie, des Impfsyndikats, der Ärztekammer und aller anderer angeschlossenen Lobbyisten, inklusive den Lohnschreibern im medialen Mainstream. Die Menschen spüren, dass sie sich auf diese Aussagen verlassen können, etwa ... Dass in den Spitälern ausnahmslos ungeimpfte Corona-Patienten liegen."

"Wir haben in Wahrheit auch keine Ahnung, ob und wie die Impfung wirkt."

"Gut, ich hoffe ja, dass Herr Dr. Mückstein vor diesem Gespräch noch kurz bei Wikipedia reinschaut, denn dann erfährt er, dass Ivermectin nicht nur in der Tiermedizin, sondern auch in der Humanmedizin erfolgreich gegen Infektionskrankheiten eingesetzt wird, nachweislich antivirale Eigenschaften hat und in vielen Ländern auch erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung findet. Und Herr Mückstein könnte auch erfahren, dass die beiden Forscher Satoshi Ömura und William Campbell 2015 den Medizinnobelpreis für die Entwicklung von Ivermectin in der Humanmedizin bekommen haben, mit dem in Afrika schon hunderte Millionen Kinder behandelt wurden und das zur nahezugehenden Ausrottung von Flussblindheit und anderer schwerer Krankheiten geführt hat. Aber vielleicht weiß das der Herr Gesundheitsminister ohnehin alles und verschweigt es einfach nur, um Ivermectin in der Öffentlichkeit nur als Entwurmungsmittel für Pferde schlecht zu machen, weil mögliche Heilmethoden neben der Impfung einfach nicht gewünscht sind."

"Apropos Regierung, da frage ich mich schon seit Monaten immer wieder, wieso die türkis-grüne Bundesregierung ihre Entscheidungen, Lockdowns und andere einschneidende Maßnahmen und die massivste Einschränkung der Grundrechte seit dem zweiten Weltkrieg, allen Ernstes auf Basis der Vorhersagen und Mutmaßungen von ein paar Simulationsforschern trifft, deren Prognosen in all der Zeit noch kein einziges Mal gestimmt haben."

"In der eine unheilige Allianz aus ehemaligen Experten, die vom Weg abgekommen sind, zusammen mit ein paar Esoterikern, Schwurblern und Rechtsextremen nicht aufhört, die Seuche, die laut unseren Experten ähnlich gefährlich wie Ebola ist, zu verharmlosen und vor angeblichen Nebenwirkungen einer segensbringenden Impfung zu warnen, die sie als Genspritzmittel mit Notzulassung verunglimpfen."

7.6.2024