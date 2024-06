Nahost Viele Tote bei israelischem Angriff auf UN-Schule im Gazastreifen

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine UN-Schule in Nuseirat im Gazastreifen sind dutzende Menschen getötet worden. Die israelische Armee gibt an, einen Stützpunkt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in der Schule attackiert zu haben