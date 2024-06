Die Werke des KünstlersLachlan Turczan drehen sich um das Thema Wasser. The Peninsula

Perfekt poliert steht es da. Ein zylindrisches Becken mit verspiegelter Oberfläche, gefüllt mit Wasser, das sich in kunstvoll oszillierenden Mustern bewegt. Nein, es handelt sich nicht um eine futuristische Badezimmerarmatur. Das ungewöhnliche Objekt steht vor dem Eingang zum Frühstücksrestaurant des Hongkonger Luxushotels The Peninsula und ist Teil des Kunstprogramms "Art in Resonance". Für dessen dritte Ausgabe wurden vier international renommierte Kunstschaffende eingeladen, eine Arbeit im Hotel auszustellen. Mit dabei: Lachlan Turczan und sein Wasserbecken. Der 31-jährige US-Ameri­kaner hat bereits mit großen Unternehmen wie Google zusammengearbeitet, für die Expo Dubai hat er einen künstlichen Wasserfall in die Wüste gestellt und in Mailand eine begehbare Installation mit fast psychedelischer Wirkung erschaffen. Was sich wie ein roter Faden durch Turczans Schaffen zieht: das Element Wasser.

Ausblick auf einen Teil des Kunstprogramms im Luxushotel The Peninsula Hongkong, "Harmonic Resonance". The Peninsula

"Je mehr ich mit Wasser arbeite, desto mehr bemerke ich, dass es in meinen Werken eigentlich um Energie geht", sagt der Künstler. Wasser sei bloß ein Vehikel. Bei Lachlan Turczans Becken im Peninsula visualisiert das Wasser niedrigfrequente Schallwellen, die von einer Art Subwoofer im Inneren des Zylinders erzeugt werden. Kymatik nennt man das. Eine sehr ähnliche Installation hat der Künstler 2023 als Teil seiner Arbeit Shaped by Water in Kooperation mit Google bei der Design Week Mailand gezeigt. Warum er jetzt nicht etwas ganz anderes realisiert hat, will man beim Gespräch in Hongkong wissen. Das Kunstprogramm des Luxushotels soll schließlich durch finanzielle und infrastrukturelle Unterstützung die "Verwirklichung von Traumprojekten" ermöglichen. "Ich wollte das Becken in einem größeren Maßstab sehen. Das konnten wir jetzt umsetzen", sagt Tur­czan, dem es wichtig ist, dass man keinen Kunstabschluss braucht, um seine Arbeiten zu verstehen. "Der schönste Moment war, als ich gerade auf dem Weg zum Frühstück im Hotelrestaurant war und sah, wie ein Kleinkind mit großen Augen auf meine Arbeit zulief und fasziniert von den kleinen Wellen auf das Wasser schlug und sich freute", erzählt Turczan, dessen Augen auch plötzlich groß werden und vor Begeisterung glänzen.

Der mit Licht bespielte Wasserfall auf dem Flughafen Changi in Singapur WET Design

Dass seine Kunst zugänglich ist, spricht wohl auch große Unternehmen, die Arbeiten in Auftrag geben, eher an als verkopfte und schwer verständliche Werke. Wie wichtig ist ein klares Konzept also für den wirtschaftlichen Erfolg als Künstler? "So was ist natürlich hilfreich, aber die Kunst sollte auch nicht banal werden. Als Künstler befindet man sich in einer paradoxen Situation: Einerseits will man das System kritisch kommentieren, andererseits ist man selbst Teil davon", sagt Turczan, dem seine Integrität als Künstler wichtig ist – auch wenn große Unternehmen eine Arbeit finanzieren. "Ich würde niemals ein Logo auf das Wasser projizieren", sagt er. Das würde zur reduzierten Ästhetik von Turczans Werken auch gar nicht passen.

Nasses Spektakel

Eine künstliche Welle für die Expo Dubai. WET Design

Von Understatement kann man bei den Projekten, die der Künstler schon umgesetzt hat, aber nicht sprechen. Vor allem bei jenen, die während seiner Zeit bei Wet Design entstanden sind. Die kalifornische Firma mit Dependancen in Dubai und China hat sich auf spektakuläre Springbrunnen spezialisiert. So wurde im Flughafen Changi in Singapur ein sieben Stockwerke hoher wirbelförmiger Wasserfall realisiert, auf den abends ein Hologramm projiziert wird. Turczan choreografierte das Ganze. Das wohl bombastischste Projekt, an dem der Wasserkünstler maßgeblich beteiligt war, entstand 2020 für die Expo Dubai. Die Kategorie "Springbrunnen" wird dem Ganzen aber absolut nicht gerecht: Von drei jeweils 13 Meter hohen Elementen, die an Halfpipes eines Skateparks erinnern und in einem Kreis positioniert wurden, stürzt Wasser in choreografierten Wellen hinunter, die abends zusätzlich beleuchtet werden. Mehr Instagramability geht fast nicht!

Der virale Erfolg überraschte Turczan trotzdem: Ein Video von einem Mädchen, das am Fuße der Konstruktion in den Ausläufern der Wellen spielt, sei über zwei Millionen Mal aufgerufen worden, erzählt der Künstler, dem auf Instagram fast 50.000 Menschen folgen. Seine Arbeiten auf Social-Media-Tauglichkeit hin zu konzipieren liege ihm jedoch fern. Und wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Schließlich ist Wasser das kostbarste Gut. Während für den Wasserfall in Singapur Regenwasser gesammelt wird, erscheint das Projekt in Dubai absurd verschwenderisch. "Nachhaltigkeit war da kein Thema. Täglich sind da bestimmt über tausend Liter Wasser verdunstet", erzählt Turczan. Seine Arbeit im Luxushotel Peninsula kommt da viel sparsamer daher: Das Becken fasst rund 130 Liter Wasser. Dieses wird alle zwei Wochen ausgetauscht. Die Wassermenge entspreche ungefähr der eines Vollbads, das sei vertretbar, findet der Künstler.

Die immersive Installation namens "Wavespace". Studio Lachlan Turczan

Seitdem er sich – gemeinsam mit einem Ingenieur, den er bei Wet Design kennenlernte – selbstständig gemacht hat, schlägt Lachlan Tur­czan generell ruhigere Töne an. Er wolle seinem Publikum natürliche Phänomene wie etwa Schallwellen erfahrbar machen. Er sei dankbar, durch die Beauftragung durch große Unternehmen Kunstwerke realisieren zu können. In Zukunft wolle er aber unabhängiger werden, sagt Turczan. Immersive Installationen wie Wavespace von 2022, bei der das Publikum auf dem Rücken liegend, Reflexionen des oszillierenden Wassers an der Decke des Raumes beobachtet, könnte man an verschiedenen Orten platzieren und mittels Eintrittspreisen Umsatz generieren, so die Idee des Künstlers. Er bedauert, dass die Ausbildung an Kunsthochschulen oft die ökonomische Komponente des Berufs ausklammere. Das sei auch an der Rhode Island School of Design in Providence, wo er studierte, der Fall gewesen. Generell habe das Klischeebild eines Künstlers wenig mit seinem Alltag zu tun. Es sei ein Vollzeitjob, sagt Turczan, der viel Tüfteln verlange. Die spontanen Eingaben seien die Ausnahme.

In Hongkong wurde der Künstler aber dann doch von der Muse geküsst. Die Leuchtreklamen an den Wolkenkratzern, die sich auf der Wasseroberfläche des Victoria Harbour spiegeln, inspirierten Lachlan Turczan zu einem neuen Projekt. "Das wird aber ein Haufen Arbeit", sagt er, wieder mit einem Glänzen in den Augen. Man darf ­gespannt sein. (RONDO Exklusiv, Michael Steingruber, 16. 6.2024)