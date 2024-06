FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky vor dem Wahlplakat "EU-Wahnsinn stoppen". APA/ROBERT JAEGER

Ein Plakat der FPÖ ist laut der deutschen Bild-Zeitung das "ekelhafteste" des EU-Wahlkampfs. Zu sehen sind hinter dem Slogan "EU-Wahnsinn stoppen" in Schwarz-Weiß EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einem Foto, auf dem sie einander zur Begrüßung umarmen und es so aussieht, als würden sie einander küssen. Daneben ein Flüchtlingsboot, ein Panzer, unter dem Stichwort "Corona-Chaos" eine Spritze und neben "Öko-Kommunismus" Windräder. "Die Schleimspur nach Russland ist noch immer frisch", so der Moderator Albert Link hier im Videoformat "Backstage Europawahl" in Bezug auf die Nähe der Freiheitlichen zu Putins Einiges Russland.

Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke sagte zur Bild: "Die FPÖ ist Putins Stimme in Österreich." Für Empörung sorgte das Plakat zuvor unter anderem bei der ukrainischen Botschaft in Wien. (APA, 6.6.2024)