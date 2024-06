Die Regierung drückt die Schulbank? Nimmt Geld in die Hand? Phrasen, die nerven

Ein Dramolett aus einem Lehrsaal. Foto: Getty Images / Taikrixel

(Ein Lehrsaal, leer bis auf eine Schulbank. Auf der Schulbank ein Haufen Geldscheine. In der Schulbank sitzend und in ein Heft schreibend, die Regierung. Vor ihr, mit auf dem Rücken verschränkten Händen auf und ab gehend, drei Vertreter der Medien. Im Bühnenhintergrund, am Saaleingang wartend und unruhig umherblickend, als halte sie Ausschau nach einem günstigeren Standort, die Wirtschaft.

Pause.

DIE REGIERUNG (legt den Stift aus der Hand und schiebt das Heft weg. Freudig): Die Regierung hat ihre Hausaufgaben gemacht!

ERSTER VERTRETER DER MEDIEN (tritt zu ihr, blättert einige Zeit in dem Heft, dann): Gut. Nächste Aufgabe: Nimm Geld in die Hand.

DIE REGIERUNG (nimmt einen Geldschein in die Hand)

ZWEITER VERTRETER DER MEDIEN: Mehr!

DIE REGIERUNG (nimmt mehrere Geldscheine in die Hand)

DRITTER VERTRETER DER MEDIEN: Noch mehr!

DIE REGIERUNG (versucht, alle Geldscheine in die Hand zu nehmen, scheitert aber)

ZWEITER VERTRETER DER MEDIEN: Fast hat man den Eindruck, die Regierung versuche, sich um ihre Hausaufgaben zu drücken.

(Alle drei lachen höhnisch.)

DIE REGIERUNG (versucht weiter vergeblich, alle Geldscheine in die Hand zu nehmen, bis es ihr schließlich, als sie bereits den Tränen nahe ist, gelingt. Freudig): Die Regierung hat ihre Hausaufgaben gemacht!

DIE DREI VERTRETER DER MEDIEN (einander zufrieden zunickend): Bravo! Die Regierung hat tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht und endlich Geld in die Hand genommen! (Sie applaudieren.)

ERSTER VERTRETER DER MEDIEN (zur Regierung): Nächste Aufgabe. Die Regierung sollte nichts unversucht lassen, am Ende des Tages zu einer für alle zufriedenstellenden Lösung zu gelangen.

(Die Regierung nickt, steht auf und geht mit dem Geld, das sie inzwischen zu einem dicken Bündel geordnet hat, in den Bühnenhintergrund, wo sie es der am Saaleingang wartenden Wirtschaft überreicht. Die Wirtschaft nimmt das Bündel wortlos entgegen und steckt es ein, dabei weiter unruhig umherblickend, als halte sie Ausschau nach einem günstigeren Standort. Vorhang) (Antonio Fian, 7.6.2024)