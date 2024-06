Die ORF-"Elefantenrunde" mit den EU-Spitzenkandidaten zeigte gut, was in Österreich fehlt: Blick auf die Wirtschaft, Wandel von Industrie und Arbeitswelt

Mit der ORF-Elefantenrunde der Spitzenkandidaten der fünf im EU-Parlament vertretenen Parteien hat der Wahlkampf in Österreich am Mittwoch seinen Höhepunkt erreicht. Eine hochklassige Debatte zu den wichtigsten Themen und Problemstellungen unserer Zeit brachte das TV-Ereignis nicht.

Harald Vilimsky (Dritter von links) als trötete bei der Elefantenrunde lauter alsReinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Lena Schilling (Grüne) und Helmut Brandstätter (Neos). APA/GEORG HOCHMUTH

Im Gegenteil: Was Diskussionsstil und Bereitschaft zur sachpolitischen Auseinandersetzung betrifft, in der Argumente und Gegenargumente ausgetauscht werden, blieb viel Luft nach oben. Da mochten sich die ORF-Moderatoren noch so bemühen, die Gemüter zu beruhigen. Im Zweifel galt Sticheln, Schlagwörter und Stehsätze runterbeten.

Leider gab es auch den einen oder anderen echten Tiefpunkt. Der Siegertitel des aggressivsten Elefanten im Porzellanladen ging dabei ohne jeden Zweifel an den FPÖ-Kandidaten Harald Vilimsky. Ihm scheint alles egal zu sein, wie er auch auf der Wahlkampftour öfter zeigte. Er zertrampelt jedes Gespräch, beschimpft rüde ORF und Journalisten, ruft nach "medizinischer Hilfe" für den Mitbewerber der Neos, Helmut Brandstätter. Ob das Teil einer Strategie zur Stimmenmaximierung unter den EU-Skeptikern ist oder einfach Lust am Pöbeln, sei dahingestellt.

Besondere Merkmale bei EU-Zugang

Für die Bürgerinnen und Bürger war diese Konfrontation dennoch sehr lehr- und aufschlussreich. Sie gab gut wieder, was den Wahlkampf bisher auszeichnete, was man von den zur Wahl stehenden Parteien erwarten kann – und was nicht. Drei besondere Merkmale sind beim EU-Zugang auffällig.

Erstens: Im Kontrast zu anderen Ländern werden EU-Debatten sehr emotional – polarisierend – geführt. Es kommt rasch zu populistischen Verkürzungen, zu persönlichen Angriffen. "Lassen Sie mich ausreden" steht dafür exemplarisch. Kein Wunder: In notorischen innenpolitischen Schlammschlachten ist es nicht anders. Es fehlt an Respekt.

Zweitens: Damit geht eine Reduzierung auf wenige "Reizthemen" einher, die aber im Vergleich zu anderen nicht so bedeutend sind, wie sie scheinen. So haben die Elefanten fast eine Dreiviertelstunde über EU-Renaturierungsgesetz und Verbrennerverbot gerauft.

Kampf um den Klimaschutz

Aber der europäische Kampf um den Klimaschutz im komplexen Green Deal entscheidet sich in breiteren Ansätzen: Wie dämmt man zig Millionen Gebäude in Europa, wie lösen wir das Problem der Energieerzeugung? Woher kommen tausende Milliarden Euro, um EU-weit neue Infrastrukturen zu finanzieren? Kein Nationalstaat kann das leisten. Dann gibt es noch die Reizthemen Migration und Ukrainekrieg bzw. Putin. Das war's.

Umso mehr fällt, drittens, auf, was im österreichischen Wahlkampf fast gar nicht vorkam: Wirtschaftsthemen. Die Fragen, wie wir Europas Industrien so umbauen, dass sie auch in zehn, zwanzig Jahren noch ausreichend Wohlstand erzeugen. Daran gekoppelt sind die vielen offenen Fragen der Arbeitswelt, künftiger Sozialpolitik, von Bildung und Gesundheit, die von den heimischen EU-Kämpfern gerne links liegen gelassen wurden.

Es fehlt auch an Überlegungen, wie dieses tendenziell immer unbedeutender werdende Europa sich global behaupten soll in einer Welt, in der nicht die Demokratien, sondern Autokraten im Vormarsch sind. Doch mehr EU? Oder weniger? Aber wie genau? Haben die Parteien dafür Konzepte? Dazu hätte man gern mehr gehört als nationalen Kleinkram. (Thomas Mayer, 6.6.2024)