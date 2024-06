Für

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fußballgroßereignis wie die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet, ist nicht besonders groß. Sich ein Match des Herzensteams vor Ort anzuschauen kostet Zeit und Geld – zudem ist es nicht einfach, an Karten zu kommen. Das heißt aber nicht, dass man allein vorm Fernseher versauern muss. Beim Fußball ist es schön zu teilen – das gilt für Leid und für Freude natürlich noch viel mehr. Public Viewing ermöglicht es, mit zahllosen Gleichgesinnten mit der Mannschaft mitzufiebern, egal ob im Wirtshaus oder vor riesigen Leinwänden wie auf dem Rathausplatz oder im Prater.

Neben der emotionalen Komponente geht mit öffentlichen Fußballübertragungen aber auch ein ordentlicher wirtschaftlicher Nutzen einher. Laut Wiener Wirtschaftskammer will mehr als die Hälfte der Gastronomen in der Bundeshauptstadt Spiele zeigen, klarerweise allen voran jene von Österreich. "Die Leute nehmen die Angebote an, wir rechnen mit einer hohen Auslastung", sagt Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Viele Betriebe hätten nach Corona und der hohen Inflation eine schwere Zeit gehabt, da sei eine EM eine willkommene Abwechslung.

Den positiven Effekt unterstreicht auch Adalbert Windisch, er betreibt das Lokal Hawidere im 15. Bezirk, das seit Jahren zu den Hotspots beim Fußballschauen gehört. "Eine EM oder WM zieht immer gut. Zum einen kommen mehr Gäste als üblich, zum anderen trinken sie mehr Bier", sagt der Gastronom. Man habe sogar extra für die EM gemeinsam mit der Brauerei Obertrumer ein eigenes Bier gebraut, das 11er-Zwickl.

Public-Viewing-Gegner argumentieren oft, dieses Tamtam an öffentlichen Plätzen sei mit hohen Kosten für die Allgemeinheit verbunden. Kosten fallen an, das stimmt, aber andererseits gibt es stets Gastronomie und andere Unterhaltungsangebote, die dem Fiskus Geld in die Kasse spülen.

Und nicht zu vergessen: Fußball verbindet Kulturen. Unschöne Szenen wie Schlägereien von rivalisierenden Fans passieren üblicherweise nicht beim Public Viewing. Gestichelt wird, ja, aber das gehört dazu. Im besten Fall trinkt man nach dem Spiel etwas miteinander. Eine solche Abwechslung kann in politisch so stürmischen Zeiten nicht schaden.(Andreas Danzer, 10.6.2024)