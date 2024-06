Wie verändert sich der Sex mit dem Älterwerden?

Dafür muss man erst einmal definieren, was "älter werden" bedeutet. Rein medizinisch gesehen gilt man ab 65 Jahren als älter, ab 75 als alt. Dabei spricht man vom chronologischen Alter, also jener Zahl, die durch die Geburtsurkunde definiert ist. Anders sieht es mit dem biologischen Alter aus. Das kann, je nach individuellen Voraussetzungen und vor allem je nach Lebensstil, deutlich vom chronologischen Alter abweichen. Der Spruch "Man ist so alt, wie man sich fühlt" stimmt insofern auch für die eigene Sexualität.

Anders als das immer noch verbreitete Klischee behauptet, hört Sex mit dem Älterwerden keinesfalls auf. Studien zeigen sogar eine andere Tendenz. Ein 60-jähriger in Beziehung hat etwa doppelt so oft Sex wie ein 30-jähriger Single. Der Sex verändert sich aber, je älter man wird. Und das hat vor allem mit körperlichen Veränderungen zu tun, die zu einem Teil auch auf den Lebensstil zurückzuführen sind, etwa chronische Krankheiten, Übergewicht, Gelenksprobleme oder auch Chemotherapien.

Nähe und Berührung rücken laut Sexualmedizinerin Michaela Bayerle-Eder mit dem Alter in den Vordergrund. Der Fokus auf Performance rückt in den Hintergrund. APA/AFP/STRINGER

Was bedeutet die Menopause für das Sexleben?

Bei Frauen wird oft auch die Menopause, also das definitive Ausbleiben der Regelblutung, als tiefgreifende Veränderung im Sexleben gesehen. Dieses Klischee ist aber längst überholt, der Wechsel bedeutet keinesfalls das Ende der Sexualität. Ja, dabei kann es zu körperlichen Beschwerden kommen, durch die hormonelle Veränderung werden die Schleimhäute zum Beispiel trockener. Schlafstörungen, Hitzewallungen, depressive Verstimmung und mehr können die Lust auf Sex deutlich reduzieren.

Kann man gegen die Effekte der Menopause etwas tun?

Die Menopause ist eine Übergangsphase, die im Schnitt zwei Jahre dauert, für eventuell damit einhergehende Beschwerden gibt es mittlerweile gute Behandlungsansätze, betont die Endokrinologin und Sexualmedizinerin Michaela Bayerle-Eder: "Hatte man vor der Menopause eine gute Sexualität, wird sich die wieder einpendeln, wenn die Beschwerden, sofern man überhaupt welche hat, wieder nachlassen." Dafür müsse man aber das Genitalsystem trainieren, so wie jeden anderen Muskel auch. "Auch wenn die Schleimhäute trockener werden: Bei entsprechender Stimulation werden sie bei den meisten trotzdem sehr feucht", weiß die Sexualmedizinerin.

Übrigens: Nicht nur bei den Frauen nimmt die Erregungsfähigkeit ab. Männer brauchen etwa länger, bis sie zum Orgasmus kommen oder können eine Erektion nicht mehr so lange halten. Das hat auch viel mit der generellen Gesundheit zu tun. Ein guter Lebensstil kann den entscheidenden Unterschied machen, Hilfsmittel wie Penisringe können zusätzlich helfen.

Viele Frauen erkennen durch ihr höheres Alter ihre Chancen für endlich unbeschwerten Sex. IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Wie können ältere Menschen ihr Sexleben genießen?

"Man könnte sagen, der Sex wird in späteren Jahren weiblich", sagt Bayerle-Eder. Der Fokus auf Performance, also wie oft, wie schnell, wie explosiv, geht zurück, dafür bekommen Sinnlichkeit und Intimität einen höheren Stellenwert. Man nimmt sich mehr Zeit, Schmusen wird bei vielen wieder wichtiger. Wie häufig man noch Verkehr hat, ist dabei sehr unterschiedlich. Es gibt viele Paare, die bis ins hohe Alter regelmäßig miteinander schlafen, wenn die körperlichen Voraussetzungen passen. Bei anderen nimmt die Frequenz ab, Nähe und Berührung rücken in den Vordergrund. Auch dabei werden Hormone ausgeschüttet, etwa das "Bindungshormon" Oxytocin, das Sex unter anderem so schön macht. "Es gibt so viele Möglichkeiten, Sexualität zu leben und zu praktizieren. Gut erfüllte Sexualität ist ja kein Skript, dem man folgen muss, das ist das, was mir und meinem Partner, meiner Partnerin zum jetzigen Zeitpunkt guttut und Vergnügen bereitet", betont die Sexualmedizinerin.

Wie sieht es mit der Repräsentation älterer Frauen beim Sex aus?

Hollywood hat für Frauen die sexistische Kategorie des "Fuckability-Factor" geprägt. Dieser ist freilich inoffiziell, aber dass er tatsächlich eine Währung ist, ist unübersehbar. Die Rechnung ist einfach – jung und schön ist gleich begehrenswert. Eine Studie zeigte, dass die Präsenz von Schauspielerinnen ab 40 rapide abnimmt. Zudem fällt es sowohl bei Prominenten als auch bei allen anderen nach wie vor nicht weiter auf, wenn ein Mann deutlich älter als seine Partnerin ist, während es umgekehrt oft auf völliges Unverständnis trifft, wenn ein jüngerer Mann eine ältere Frau begehrt.

Geschlechterrollen wähnen das sexuelle Verlangen bis heute stärker aufseiten der Männer. IMAGO/Panthermedia

Welche Rolle spielen Geschlechterrollen?

Die deutsche Psychologin Beate Schultz-Zehden forschte zu Sexualität von Frauen im Alter und spricht von einem klaren geschlechterspezifischen Doppelstandard, wenn es um Sexualität im Alter geht. Frauen werden früher als Männer als alt, unattraktiv und asexuell wahrgenommen. Viele ältere Frauen würden deshalb unter einer laufenden sexuellen Entwertung leiden und Scham über sexuelles Verlangen oder sexuelle Aktivität verspüren. Als negativer Verstärker obendrauf kommen tradierte Geschlechterrollen, die das sexuelle Verlangen bis heute stärker aufseiten der Männer wähnen.

Gibt es Vorteile von Sex im Alter?

Viele Frauen erkennen durch ihr höheres Alter auch ihre Chancen für endlich unbeschwerten Sex. Keine Menstruation, keine Verhütungsfragen und keine Sorgearbeit mehr für inzwischen erwachsene Kinder. Auch die Wiener Sexualberaterin Beatrix Roidinger beobachtet, dass diese Lebensphase für viele Frauen einen sexuellen Neubeginn darstellt. Der Blick der anderen werde unwichtiger, und viele Frauen würden nach der Menopause ihre Lust neu entdecken, sagt Roidinger im Gespräch mit dem STANDARD. Selbst wenn langjährige Beziehungen enden, würden es viele Frauen "nochmal wissen wollen".

Frauen in diesem Alter würden eher als Jüngere ohne den bewertenden Blick von außen auskommen und in erster Linie etwas für sich selbst tun wollen, sagt Roidinger. Sie machen Yoga, beschäftigen sich mit gesunder Ernährung und stellen ihr Wohlbefinden in den Mittelpunkt. (Pia Kruckenhauser und Beate Hausbichler, 7.6.2024)