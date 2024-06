19.40 REPORTAGE

Re: Kaffee mit Zukunft Die Kaffeepflanzen sind empfindlich, der Klimawandel setzt ihnen zu. Bis 2050 droht die Hälfte der Anbauregionen ungeeignet zu werden. Menschen experimentieren mit neuen, widerstands­fähigen Sorten. Bis 20.15, Arte

20.15 GESCHICHTE

Die Frau des Zoodirektors (The Zookeeper’s Wife, GB/CZE/USA 2017, Niki Caro) Im von den Nazis besetzten Warschau hält das Ehepaar Żabiński hunderte jüdische Mitbürger versteckt. Jessica Chastain bekommt es mit Daniel Brühl zu tun. Bis 22.10, 3sat

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight Rises führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.25, Puls 4

21.20 SCHÖNBRUNN

Sommernachtskonzert 2024 Zum zweiten Mal steht der lettische Dirigent Andris Nelsons am Pult der Schönbrunner Freiluftbühne. Die norwegische Sopranistin Lise Davidsen gibt ihr Debüt in Schönbrunn mit zwei Arien – aus Richard Wagners Tannhäuser und aus Giuseppe Verdis La forza del destino.

Bis 22.55, ORF 2

22.45 ABENTEUER

Der Geist und die Dunkelheit (The Ghost and the Darkness, USA 1996, Stephen Hopkins) ­Afrika im Jahr 1898: Der junge Architekt John Patterson (Val Kilmer) nimmt den Auftrag an, für eine britische Eisenbahngesellschaft eine Brücke über den Fluss Tsavo zu bauen. Im Wettlauf mit den anderen Kolonialmächten stehen die Briten bei dem Projekt unter Zeitdruck: In fünf Monaten muss alles fertig sein. Doch dann kommt es zu Zwischenfällen mit Löwen, Jäger Remington (Michael Douglas) soll helfen, das Bauprojekt zu retten. Bis 0.25, 3sat

23.15 LEBENSKRISE

Der Russe ist einer, der Birken liebt (D 2022, Pola Beck) Mascha ist eine junge jüdische Frau, die Mitte der 90er-Jahre mit ihren Eltern aus dem aserbaidschanischen Bürgerkrieg nach Deutschland kam. Die Dolmetscherin spricht fünf Sprachen, nur über ihre eigene Geschichte, über die Geflüchtete in ihr, spricht sie nie. Als ihr Freund stirbt, gerät ihr Leben aus den Fugen, alte Verletzungen werden sichtbar. Denn vor der eigenen Vergangenheit kann niemand fliehen. Mit Aylin Tezel nach dem Romandebüt von Olga Grjasnowa. Bis 0.55, Arte

23.30 DOKUMENTATION

Universum History: D-Day – Entscheidung in der Normandie In den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 stürmen die gesammelten Streitkräfte der Westalliierten die Küste der Normandie. Im zweiten Teil der Dokumentation von Robin Bicknell und Jamie Kastner über den D-Day kommen wieder Zeitzeugen zu Wort. Archivmaterial und Spielszenen liefern den Hintergrund für ihre Geschichten. Bis 0.15, ORF 2

Reenactment-Szene in der "Universum History"-Doku "D-Day – Entscheidungin der Normandie", 23.30 Uhr in ORF 2. Foto: ORF, Stephen Trivieri